Sang năn 2027, mức đóng BHXH tự nguyện có thay đổi quan trọng: Toàn bộ người dân lưu ý!

Từ ngày 1/1/2027, mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn tăng lên 2,2 triệu đồng/tháng kéo theo mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu và tối đa có sự điều chỉnh đáng kể.

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 2027 được quy định tại Điều 36 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 và Điều 5 Nghị định 159/2025/NĐ-CP, mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng của người lao động được xác định theo công thức sau:

Mức đóng = 22% x Mức thu nhập chọn đóng BHXH tự nguyện - Mức nhà nước hỗ trợ đóng

Trong đó:

- Thu nhập làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng (theo khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2024).

- Mức nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn quy định tại Điều 5 Nghị định 159/2025/NĐ-CP và Điều 3 Nghị định 351/2025/NĐ-CP (giai đoạn 2027 - 2030), cụ thể như sau:

Đối tượng % Hỗ trợ Số tiền hỗ trợ năm (đồng) Hộ nghèo, người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 50% 2.200.000 x 22% x 50% = 242.000 Hộ cận nghèo 40% 2.200.000 x 22% x 40% = 193.600 Người dân tộc thiểu số 30% 2.200.000 x 22% x 30% = 145.200 Khác 20% 2.200.000 x 22% x 20% = 96.800

Người tham gia BHXH tự nguyện thuộc đối tượng hỗ trợ ở nhiều mức khác nhau thì được hỗ trợ theo mức cao nhất.

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 2027 tối thiểu, tối đa là bao nhiêu?

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 2027 tối thiểu, tối đa được quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Cụ thể, thu nhập làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng

Theo quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030 tại Nghị định số 351/2025/NĐ-CP của Chính phủ, từ 1/1/2027, mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tăng từ 1,5 triệu đồng lên 2,2 triệu đồng/tháng.

Như vậy:

Mức đóng BHXH tự nguyên tối thiểu: 2.200.000 x 22% = 484.000 đồng

Mức đóng BHXH tự nguyên tối đa: 2.530.000 x 20 x 22% = 11.132.200 đồng.

Bên cạnh đó, trường hợp người tham gia BHXH tự nguyên thuộc đối tượng được Nhà nước hỗ trợ, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 2027 tối thiểu, tối đa (đã được hỗ trợ theo Điều 5 Nghị định 159/2025/NĐ-CP và Điều 3 Nghị định 351/2025/NĐ-CP), cụ thể như sau:

(1) Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 2027 tối thiểu (có hỗ trợ)

Đối tượng Mức đóng (đồng) Hộ nghèo 2.200.000 x 22% x 50% = 242.000 đồng Hộ cận nghèo 2.200.000 x 22% x 60% = 290.400 đồng Người dân tộc thiểu số 2.200.000 x 22% x 70% = 338.800 đồng Khác 2.200.000 x 22% x 80% = 387.200 đồng

(2) Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 2027 tối đa (có hỗ trợ)

Đối tượng Mức đóng (đồng) Hộ nghèo (2.530.000 x 22% x 20) - 242.000 = 10.890.00 đồng Hộ cận nghèo (2.530.000 x 22% x 20) - 193.600 = 10.938.400 đồng Người dân tộc thiểu số (2.530.000 x 22% x 20) - 145.200 = 10.986.800 đồng Đối tượng khác (2.530.000 x 22% x 20) - 96.800 = 11.035.200 đồng

Lưu ý:

- Mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn 2027 là 2.2 triệu đồng/người/tháng (theo Điều 5 Nghị định 159/2025/NĐ-CP và Điều 3 Nghị định 351/2025/NĐ-CP (giai đoạn 2027 - 2030))

- Theo khoản 13 Điều 141 Luật Bảo hiểm xã hội 2024: Mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở. Theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP, mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2026 đến nay là 2.530.000 đồng/tháng.

Bên cạnh mức hỗ trợ chung của ngân sách Nhà nước, hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố còn ban hành chính sách hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương để khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện. Vì vậy mức tăng không nhiều so với mức đóng trước đây. Việc điều chỉnh mức đóng tăng cũng đồng nghĩa với mức hưởng lương hưu sau này của người tham gia cũng được tăng theo.

Nhờ các chính sách hỗ trợ thêm của các tỉnh, thành phố, mức đóng mà người tham gia BHXH tự nguyện chỉ phải đóng phần tiền còn lại khá ít mỗi tháng nhưng họ vẫn được tích lũy thời gian đóng để đủ điều kiện hưởng lương hưu sau này.

Đặc biệt, người tham gia cần lưu ý khi điều chỉnh tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu từ ngày 1/1/2027 theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn mà người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng trước đó theo phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau thì người tham gia không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

Theo BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 10/2026 số người tham gia BHXH tự nguyện cả nước đạt khoảng 2,66 triệu người, con số này cho thấy độ bao phủ BHXH được mở rộng rõ rệt, đạt và vượt các chỉ tiêu Chính phủ giao, duy trì đà tăng trưởng bền vững so với năm trước. Điều này cũng cho thấy chính sách BHXH tự nguyện ngày càng nhận được sự tin tưởng của người dân và chủ động tham gia.