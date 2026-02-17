Sáng mùng 1 Tết, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục giảm sâu

Sáng 17-2 (mùng 1 Tết), giá vàng miếng SJC được một số cửa hàng mua vào 177,5 triệu đồng/lượng, bán ra 180,5 triệu đồng/lượng - giảm tiếp khoảng 300.000 đồng so với sáng qua.

Thị trường vàng trong nước đang nghỉ Tết Nguyên đán. Giá vàng miếng SJC có sự cách biệt giữa các đơn vị và ít biến động hơn.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 được một số cửa hàng giao dịch quanh 164,5 triệu đồng/lượng mua vào, 167 triệu đồng/lượng bán ra - giảm khoảng 1 triệu đồng so với hôm qua. Giá vàng nhẫn trơn có sự cách biệt rất lớn giữa các tiệm nhỏ và doanh nghiệp lớn.

Trước kỳ nghỉ Tết, giá vàng nhẫn trơn tại các công ty bằng với giá vàng miếng SJC, quanh 177,5 triệu đồng/lượng mua vào, 180,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giá vàng nhẫn trơn ở các doanh nghiệp lớn và tiệm vàng lên tới 13 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay giảm mạnh trên thị trường quốc tế

Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng được giao dịch ở mức 4.962 USD/ounce, giảm thêm khoảng 30 USD/ounce so với đầu phiên sáng. So với phiên trước, giá vàng mất khoảng 60 USD/ounce – tiếp đà giảm trong 2 ngày đầu tuần.

Theo giới phân tích, giá vàng có thể dao động quanh vùng 5.000 USD/ounce trong suốt quý I/2026, dù chịu ảnh hưởng từ dòng vốn đầu cơ và biến động ngắn hạn. Căng thẳng địa chính trị kéo dài, bất ổn chính sách tiền tệ và các lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã củng cố sức hấp dẫn của vàng trong trung - dài hạn.

Cùng nhịp đi xuống của vàng, giá bạc hôm nay cũng có phiên giảm mạnh. Lúc 9 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam, giá bạc giao ngay ở mức 76,17 USD/ounce, giảm thêm 0,82% so với phiên trước. Giá bạc biến động cùng nhịp với kim loại quý là vàng, nhưng có nhiều thời điểm còn dao động mạnh hơn.

Ở thị trường trong nước, giá bạc Phú Quý, SBJ có sự cách biệt giữa các thương hiệu khi đang được giao dịch quanh mức 2,96 - 3,43 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá bạc ký được các thương hiệu bán ra dao động từ 79 triệu đồng tới 91,5 triệu đồng.