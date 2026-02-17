Đầu năm mua vàng, chuyên gia Bảo Tín Mạnh Hải khuyên: Làm được việc này thì “thoát bẫy FOMO”

Nhìn lại thị trường vàng trong 1 năm vừa qua, ngoài câu chuyện muôn thuở về biến động giá vàng, chắc hẳn chúng ta đều nhận thấy sự thật này: Với sự xuất hiện của các sản phẩm vàng tích lũy bản vị nhỏ từ 0,1 - 0,3 chỉ, bài toán "tiền đâu mua vàng" gần như đã được giải quyết.

Tuy nhiên, mua vàng tích lũy không chỉ dừng lại ở câu chuyện "có tiền mua vàng là xong". Bởi nếu vậy thì quá đơn giản! Bên cạnh vấn đề ngân sách, còn nhiều thứ đáng quan tâm không kém, đơn cử nhất là trạng thái FOMO vì "mỗi ngày một đỉnh" hay "đỉnh hôm nay là đáy ngày mai".

Vậy nếu bài toán ngân sách đã xong, đâu sẽ là những gạch đầu dòng cần lưu tâm trên hành trình mua vàng tích sản? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Chuyên gia Trương Quang Đạt để tìm lời giải đáp cho thắc mắc này.

Mua vàng đều hàng tháng là cách tốt nhất để loại bỏ tâm lý FOMO vì biến động giá vàng

Gần đây, thị trường vàng xuất hiện nhiều sản phẩm vàng trọng lượng nhỏ từ 0,1 - 0,3 chỉ, giúp giải bài toán "tiền đâu mua vàng?" của người trẻ. Dưới góc nhìn của anh, xu hướng mua vàng bản vị nhỏ mang lại những lợi ích như thế nào cho người mua vàng nói chung và người trẻ mua vàng nói riêng?

Vàng bản vị nhỏ 0,1 chỉ hoặc 0,3 chỉ dễ mua với đa số mọi người - chứ không chỉ riêng người trẻ, bởi cũng có những người đi làm lâu, làm lao động phổ thông, hoặc đơn giản là gia đình trẻ đang nuôi con nhỏ, không phải ai cũng có đủ ngân sách để mua được 1 chỉ vàng tròn trĩnh mỗi tháng. Thế nên vàng bản vị nhỏ giải được bài toán khó về mặt ngân sách CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.

Còn với riêng người trẻ, khi quyết định mua vàng bản vị nhỏ và mua đều, việc này phản ánh khá nhiều về khả năng chi tiêu và năng lực chi trả. Khi bạn đã dành ra được 1 số tiền để mua vàng hàng tháng, và quan trọng hơn là tháng nào bạn cũng mua, dần dần bạn sẽ hình thành được ý thức và thói quen tiết kiệm.

Trong thời đại của chủ nghĩa tiêu dùng như hiện nay, mọi người thường quan tâm nhiều đến câu chuyện làm sao để kiếm tiền, hơn là làm sao để tiết kiệm tiêu. Tôi rất ủng hộ cách suy nghĩ này vì đó lối tư duy tích cực và hướng tới sự phát triển. Suy cho cùng, mục tiêu trọng tâm vẫn là cải thiện nguồn thu nhập. Còn trong quá trình ấy, nếu bạn tích lũy được một lượng tài chính hoặc tài sản phòng thân, đó là tín hiệu rất tốt.

Tích tiểu thành đại có lẽ là câu miêu tả phù hợp nhất với việc mua vàng bản vị nhỏ và mua đều, như anh đã phân tích - đó là một cách thực hành tiết kiệm. Nhưng vàng là thị trường có nhiều biến động, người mua vàng đôi khi lại quá quan tâm và tập trung vào biến động giá nên thành ra FOMO, có khi còn quên mất mục tiêu tích lũy ban đầu mình đã đặt ra. Dưới góc nhìn của anh, xu hướng FOMO giá vàng này phản ánh điều gì và nên làm sao để tránh "sập bẫy"?

Tôi cho rằng tâm lý FOMO (Fear Of Missing Out - Sợ bỏ lỡ cơ hội) trong tất cả các lĩnh vực, chủ yếu đến từ việc bản thân họ có ít trải nghiệm trong chính lĩnh vực đó. Với các thị trường đầu tư phổ biến, cũng chỉ những người ít kinh nghiệm thường có khả năng bị FOMO cao. Còn những nhà đầu tư chuyên nghiệp, có nhiều trải nghiệm trên thị trường, họ sẽ giữ "một cái đầu lạnh" hơn.

Cụ thể với thị trường vàng, tôi muốn nhấn mạnh rằng việc mọi người xem lịch sử giá vàng, so sánh giá hôm nay với hôm qua hay với tuần trước, đã tăng - giảm bao nhiêu, đó là tâm lý và hoạt động bình thường. Tôi cho rằng nếu đã hình thành được thói quen mua vàng bản vị nhỏ hàng tháng, mọi người cũng đã quen với việc giá vàng lên – xuống nên sẽ ít bị FOMO, đưa ra các quyết định ít cảm tính hơn.

15% là tỷ lệ "lý tưởng" khi mua vàng, quan trọng hơn là phải nhớ điều này!

Vậy với một người đã duy trì được thói quen mua vàng đều đặn, và cũng không còn tâm lý FOMO với biến động giá vàng, liệu rằng yếu tố quan trọng tiếp theo trên hành trình mua vàng có phải là thời gian giữ vàng hay không, thưa anh?

Đáp án cho câu hỏi này phụ thuộc hoàn toàn vào lý do ra quyết định mua vàng của mỗi người.

Nếu một người mua vàng vì họ cảm thấy giá vàng "có thể tăng, mình kiếm lời được từ việc đó", tôi cho rằng việc họ bán vàng chỉ là câu chuyện sớm muộn. Giá vàng cao cũng bán, mà giá vàng thấp cũng bán, bởi vì ngay từ ban đầu, họ vốn không có ý định giữ vàng.

Nhưng nếu có tìm hiểu về lịch sự phát triển của vàng trong nền kinh tế, chắc hẳn nhiều người sẽ biết vàng là một tài sản trú ẩn – nghĩa là bạn mua vàng để yên tâm rằng dù có chuyện gì xảy ra, dù biến động thế nào, thì vàng vẫn ở đó bên bạn. Bởi vậy, tôi cho rằng mọi người không nên mua vàng với suy nghĩ "chờ tăng giá tôi sẽ bán".

Đa số mọi người mua vàng, giữ vàng qua nhiều đợt biến động vì tin rằng vàng là kênh an toàn, phù hợp nhất khi bản thân chưa có kiến thức đầu tư, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc đang "bỏ hết trứng vào một giỏ" - chưa thật sự tối ưu. Vậy theo anh, tỷ lệ mua vàng nên chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng ngân sách thì sẽ là con số "vừa đẹp"?

Theo khuyến nghị của Ray Dalio - Founder Bridgewater Associates, tỷ lệ lý tưởng của vàng trong danh mục đầu tư đề phòng rủi ro và đa dạng hóa tài sản chỉ nên chiếm khoảng 15%.

Vàng là kênh trú ẩn, vai trò của vàng là bảo toàn giá trị đồng tiền, chứ vàng không làm tiền sinh lời, không làm tiền "nhân" tiền. Việc để vàng chiếm quá nhiều tỷ trọng trong bức tranh tài sản tổng quan của 1 người là không nên. Bởi vì vàng cũng không ăn, không tiêu được, muốn ăn muốn tiêu là chắc chắn bạn phải bán đi.

Chỉ còn khoảng hơn 1 tuần nữa là đến ngày vía Thần Tài. Trong bối cảnh giá vàng có sự biến động như hiện tại, anh có nhận định, dự đoán ra sao ngày vía Thần Tài năm nay?

Ngày vía Thần Tài là một ngày rất là thú vị và đặc biệt trong ngành kim hoàn và trong thị trường bán lẻ tại Việt Nam. Khi mọi người đi mua vàng vào ngày này, thứ họ mua không chỉ là vàng, mà còn là "vía thịnh vượng".

Khởi động năm mới với cảm xúc hân hoan, phấn khởi luôn là cách tốt nhất để chúng ta tạo động lực và giữ tinh thần tích cực. Chính vì vậy, nhiều người vẫn muốn mua vàng vào dịp này như một nghi thức mở đầu năm. Có thể là cả suốt năm qua, họ đã nhiều lần xếp hàng mua vàng, thì ngày vía Thần Tài sắp tới vẫn khó có thể bỏ qua.

Theo tôi dự đoán, ngày này năm nay, các tiệm vàng vẫn đông vui. Bởi ngoài yếu tố tài chính, giá trị tinh thần mà vàng mang lại trong ngày Thần Tài rất tích cực. Thế nên đôi khi, giá vàng càng tăng thì ngày vía Thần Tài càng trở nên sôi động.

Cảm ơn anh vì những chia sẻ!