Sáng đi làm còn xinh xắn, trưa soi gương thấy xuống sắc: "Thuyết không khí công sở” ám vào dân văn phòng, các chuyên gia nói gì?

Bạn có bao giờ rơi vào tình huống sáng rời khỏi nhà với diện mạo chỉn chu, lớp makeup ổn áp, tóc tai gọn gàng nhưng chỉ vài tiếng sau khi đến văn phòng, nhìn mình trong gương nhà vệ sinh công ty, bỗng thấy một phiên bản khác hẳn? Da xỉn màu hơn, tóc xẹp xuống, mắt mệt mỏi, tổng thể trông “xuống cấp” rõ rệt.

Nếu câu trả lời là có, thì bạn không hề cô đơn.

Gần đây, mạng xã hội đang lan truyền một khái niệm mang tên “office air theory” (tạm dịch: thuyết không khí văn phòng). Khái niệm này lý giải vì sao ngoại hình của nhiều người dường như “đi xuống” theo từng giờ làm việc. Điều này bắt nguồn từ những chia sẻ của Noa Donlan, một nhân viên văn phòng tại Mỹ, khi cô đăng tải loạt video ghi lại sự thay đổi ngoại hình của bản thân trong suốt một ngày đi làm.

Sự khác biệt rõ rệt giữa 9 giờ sáng và 12 giờ trưa của một nữ nhân viên văn phòng (Nguồn: @Noadonlan)

Theo đó, Noa cho biết cô thường rời nhà vào buổi sáng với vẻ ngoài gọn gàng, tươi tắn. Thế nhưng đến khoảng giữa trưa, khi nhìn vào gương trong văn phòng, cô nhận ra làn da của mình trở nên khô hơn, tóc bết và xẹp, khuôn mặt thiếu sức sống. “Tôi không còn cảm thấy giống mình nữa”, cô chia sẻ.

Đáng nói là tình trạng này không chỉ xảy ra ở một nơi làm việc cụ thể mà lặp lại ở nhiều văn phòng khác nhau.

Từ trải nghiệm cá nhân, Noa bắt đầu đăng tải các video trước - sau trong ngày làm việc với những dòng mô tả như: “POV: Bạn làm việc văn phòng nên trông già hơn 10 tuổi vào giờ ăn trưa” hay “Khoảnh khắc bạn nhìn thấy mình trong gương công ty sau 12 giờ trưa”. Không ngờ, những đoạn clip này nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và hàng loạt bình luận đồng cảm.

Dưới phần bình luận, rất nhiều người thừa nhận họ cũng gặp tình trạng tương tự. Có người nói rằng mắt họ tự nhiên đỏ lên dù không rõ lý do, da trở nên xám xịt, lớp makeup nhanh xuống tông hoặc “bể nền”, trôi mascara. Một số khác mô tả cảm giác trông mình “kiệt sức” vào cuối ngày nhưng lại tươi tắn hơn hẳn sau khi rời khỏi văn phòng.

Điểm chung trong các phản hồi là nhiều người trước từng nghĩ đây chỉ là vấn đề cá nhân, hoặc do bản thân “xuống phong độ” cho đến khi thấy có quá nhiều người có trải nghiệm giống hệt. Chính điều này đã khiến “office air theory” trở thành một chủ đề được bàn luận sôi nổi trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội khác.

Nữ TikToker thử nghiệm nhiều ngày liên tục để chứng minh "thuyết không khí văn phòng" là có thật

Vậy điều gì thực sự đang xảy ra?

Một trong những nguyên nhân được các chuyên gia chỉ ra nằm ở chính môi trường ánh sáng trong văn phòng. Cụ thể, hệ thống đèn huỳnh quang vốn rất phổ biến ở các không gian công sở không chỉ khiến diện mạo kém sắc mà còn có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến làn da.

Bác sĩ Ross Levy, trưởng khoa da liễu tại Northwell Northern Westchester Hospital, cho biết nhiều loại đèn huỳnh quang có thể phát ra một lượng nhỏ tia UV hoặc để tia UV rò rỉ ra ngoài. Trong khi đó, tia UV được xem là một trong những nguyên nhân chính gây lão hoá da, đồng thời cũng là yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ ung thư da.

Bên cạnh đó là ánh sáng xanh, loại ánh sáng phát ra từ đèn LED và các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng hay máy tính. Việc tiếp xúc liên tục với nguồn ánh sáng này trong nhiều giờ liền cũng được cho là có thể ảnh hưởng đến làn da và khiến tổng thể gương mặt trông mệt mỏi hơn theo thời gian.

Ngoài yếu tố ánh sáng, môi trường văn phòng còn tồn tại nhiều tác nhân khác. Hệ thống điều hoà hoạt động liên tục khiến không khí trở nên khô hơn, dễ làm da mất độ ẩm và tóc nhanh bết. Việc ngồi lâu trước màn hình, ít vận động, cùng áp lực công việc tích tụ cũng góp phần khiến gương mặt trông thiếu sức sống theo từng giờ.

Một chi tiết thú vị khác được nhiều người chia sẻ rằng cảm giác “xuống sắc” này dường như giảm bớt sau khi họ rời khỏi văn phòng. Lớp makeup có phần “hồi lại”, gương mặt trông tươi hơn, thậm chí tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn. Điều này càng khiến nhiều người tin rằng môi trường làm việc đang tác động trực tiếp đến diện mạo của họ nhiều hơn tưởng tượng.

Dù “thuyết không khí văn phòng” có thể chưa được kiểm chứng đầy đủ về mặt khoa học, nhưng rõ ràng nó đã chạm đúng một trải nghiệm rất phổ biến của dân công sở hiện đại.

Và biết đâu, lần tới khi bạn soi gương vào giữa ngày và tự hỏi “Chuyện gì vừa xảy ra với mình vậy?”. Câu trả lời có thể không nằm ở bạn mà nằm ở chính môi trường bạn đang làm việc mỗi ngày.

Theo People, NyPost, News week