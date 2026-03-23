Đề tài đang nóng trên Threads: Gánh nặng của người trẻ làm văn phòng mà bố mẹ không có lương hưu!

Bố mẹ không có lương hưu, con cái thấy áp lực

Trong hành trình lớn lên, trưởng thành của mỗi người, không phải ai cũng có một “tấm đệm an toàn” từ gia đình. Với không ít người, đi làm không chỉ là lo cho bản thân, mà còn là gánh thêm một phần tương lai của bố mẹ. Khi họ lớn tuổi hơn, sức khỏe yếu đi, không còn khả năng lao động và cũng không có nguồn thu nhập ổn định thì con cái sẽ chăm sóc là chính.

Mới đây, trên Threads, chủ đề này cũng được thảo luận rôm rả.

“Những bạn làm văn phòng nhưng có ba mẹ không có lương hưu ơi, các bạn có cảm thấy áp lực không? Combo lớn tuổi, không còn đủ sức lao động, không có tiền tiết kiệm, bệnh nền. Mình nản quá!” - là bài đăng đang được quan tâm.

Ở phần bình luận, nhiều người thừa nhận những lo lắng và áp lực của mình khi bố mẹ không có lương hưu, đặc biệt khi phải gánh thêm chi phí sinh hoạt, thuốc men và cả gia đình riêng. Nhiều người rơi vào trạng thái vừa lo toan, vừa tự trách vì chưa làm được nhiều hơn, thậm chí bị ảnh hưởng đến các quyết định cá nhân như kết hôn. Tuy vậy, mọi người đều chọn cách cố gắng hơn, coi đó là trách nhiệm và chữ hiếu để nỗ lực trong công việc, tiết kiệm và tự động viên bản thân tiếp tục gánh vác.

Một số tâm sự của cư dân mạng: - Áp lực chứ. Nhưng nhà mình 2 chị em cùng gánh. Mẹ mình không có hưu nên đến tuổi nghỉ hưu thì làm thêm hợp đồng mấy năm, làm tạp vụ nên sáng 4 - 5h đã dậy rồi. Vất vả nhưng sợ nghỉ thì không có tiền. Khuyên mãi mẹ mình mới chịu nghỉ, được 2 năm rồi, không làm thêm gì, sức khoẻ thì mua bảo hiểm y tế hàng năm, lâu lâu khám lấy thuốc huyết áp. Bố mẹ thời trẻ cũng đi làm nuôi mình ăn học mấy chục năm, giờ cũng mới chỉ là "nuôi ăn" thôi. Nghĩ vậy mà cố gắng. - Rất áp lực! Nhưng phải cố thôi chứ biết làm sao giờ. Chịu khó tận dụng tối đa BHYT đúng tuyến. Điều an ủi duy nhất là được giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc lúc khai thuế TNCN, có còn hơn không. - Áp lực thật, chẳng cầu gì cầu bố mẹ khoẻ thôi. Đó đã là điều may mắn lắm rồi, chứ ốm cái là vất vả lắm luôn. - Thật sự là áp lực luôn á. Nhưng thôi cố lên bạn ơi! Mình thì ráng để dành tiền cho ông bà đi khám sức khỏe tổng quát 6 tháng - 1 năm/lần, vì mình nghĩ thà chịu khó tốn ít ít định kỳ có gì còn phát hiện bệnh kịp, lúc đó cơ hội chữa đc cao hơn mà cũng ít chi phí hơn. Bạn cân nhắc thử ha. Bởi vậy nhà cứ hỏi sao lớn rồi mà không có bồ rồi cưới hỏi gì, không lẽ mình kêu là mình không ích kỷ tới mức để 1 người lạ vào phải chịu gánh vác trách nhiệm cùng mình. Thôi ráng nhen! - Tui cũng nản, ba mẹ không làm ra tiền, mỗi tháng chu cấp 3 - 4 triệu đôi khi tiền thuốc men thêm nữa tự trách mình sao không làm ra nhiều tiền hơn. Nhưng mình nghĩ lại thôi thì đời không cho ai tất cả. Có gia đình hạnh phúc là may mắn lắm rồi nên buồn một chút rồi phải cố gắng thôi, mình không thay đổi thì ba mẹ mình gia đình mình khổ hơn. - Tới đâu thì tới thôi, để dành tiền, ráng làm thiệt nhiều tiền để vừa lo thân vừa lo cha mẹ, lo được tới đâu hay tới đó, cố hết sức. Trước mắt chưa có gì thì thôi đừng nghĩ nhiều stress nữa. - Bố mẹ mình không có lương hưu, bố bị tai biến liệt toàn thân năm 4 năm, mỗi tháng tiền ra khoảng 30 triệu để duy trì sự sống. Mình áp lực bạc đầu, nhưng đó là chữ hiếu bạn ạ. - Chỉ nghĩ đơn giản thế này, trước đây bố mẹ cũng nuôi mình tới 20 năm trời và bố mẹ cũng nuôi ông bà từng ấy năm. Vậy đi, bố mẹ làm được, mình cũng sẽ gắng làm được. - Xưa cha mẹ không những nuôi ăn còn nuôi học, bây giờ cũng chỉ nuôi ăn thôi nên bạn cứ cố gắng nhé. Áp lực đúng là áp lực thật nhưng coi như đó là động lực vậy. - Ba mẹ chúng ta cũng đều trải qua những áp lực như thế khi nuôi chúng ta lớn lên. Nuôi một đứa trẻ từ bé tới khi lớn lên thành người còn mệt mỏi hơn vậy rất nhiều nhưng ba mẹ mình làm được thì những áp lực này mình cũng sẽ vượt qua thôi. Thời gian trôi nhanh lắm chẳng còn bao lâu đâu nên dù có áp lực mình vẫn muốn chịu thêm thật lâu nữa.

5 thực tế đau lòng khi bố mẹ không có lương hưu

Rõ ràng đây không phải vấn đề của riêng ai mà ngược lại, rất nhiều người đang phải đối mặt.

Trước đây, bạn chỉ quan tâm đến việc kiếm và tiêu tiền của riêng mình còn bây giờ bạn phải lo lắng đến phúc lợi của bố mẹ. Trước đây bạn sống dựa vào tiền lương mỗi tháng là đủ còn bây giờ thì không thể vì cần chu cấp chi phí sinh hoạt cho bố mẹ. Bạn trở nên kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần và thực tế cuộc sống khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng.

1/ Những cuộc gọi không còn đơn giản là hỏi thăm

Với nhiều gia đình, một cuộc gọi từ bố mẹ vào buổi tối muộn luôn mang theo cảm giác bất an. Không còn đơn thuần là những câu hỏi “Ăn cơm chưa?”, mà có thể là một tin không ai muốn nghe: “Dạo này bố ốm”, “Mẹ thấy không khỏe trong người”,... Và ngay sau cảm giác lo lắng là nỗi sợ ập đến: Tiền viện phí/chữa bệnh sẽ xoay xở thế nào?

Với những gia đình mà bố mẹ không có lương hưu, sức khỏe của họ đôi khi trở thành “biến số lớn nhất” trong bài toán tài chính. Một lần nhập viện có thể xóa sạch số tiền tích cóp nhiều năm.

2/ Bố mẹ càng tiết kiệm, con cái càng thấy áp lực

Một thực tế khác khiến nhiều người trẻ chạnh lòng là việc bố mẹ luôn cố gắng “tiết kiệm hết mức có thể”. Họ mặc cả từng đồng khi đi chợ, ngại đi khám bệnh hoặc luôn hỏi: “Cái này có loại rẻ hơn không?”. Không phải vì họ keo kiệt, mà vì họ sợ trở thành gánh nặng cho con.

Chính sự không muốn làm phiền ấy lại khiến áp lực trong lòng con cái càng lớn hơn. Bởi ai cũng hiểu, đằng sau mỗi lần chần chừ đi khám bệnh của bố mẹ là một rủi ro tiềm ẩn cho chính họ, cũng là một lời thú nhận thầm lặng: "Con ơi, bố mẹ không muốn làm phiền con”.

Tình yêu sâu đậm nhưng lại đè nặng lên trái tim chúng ta.

3/ Không dám nghỉ việc, không dám làm sai, không dám mơ lớn

"Thế giới rộng lớn quá, tôi muốn được khám phá nó”. Câu nói này nghe giống như một khẩu hiệu quảng cáo xa vời đối với những người phải lo toan gia đình. Bạn không dám nghỉ việc dù kiệt sức, không dám thử công việc mới dù có cơ hội tốt hơn, càng không dám thất bại. Thậm chí bạn không dám cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi quá dài.

Có người chia sẻ rằng ước mơ mở công ty riêng đã bị gác lại nhiều năm, chỉ vì một nỗi lo rất thực tế: “Nếu mình thất bại, bố mẹ sẽ sống bằng gì?”. Giấc mơ không biến mất, nhưng bị trì hoãn vô thời hạn vì nỗi lo lắng về gia đình.

4/ Một bên là trách nhiệm với bố mẹ - một bên là mái ấm của riêng mình

Sau khi lập gia đình và xây dựng sự nghiệp, áp lực này sẽ càng trở nên rõ rệt hơn. Lúc này, mọi chuyện không chỉ xoay quanh bạn mà còn là sự cân bằng tinh tế giữa gia đình 2 bên. Bạn cần cân bằng chi phí sinh hoạt cho bố mẹ với chi phí giáo dục cho con cái; bạn cần dung hòa sự thấu hiểu và cả sự bất mãn của người bạn đời đối với việc bạn "trợ cấp" cho gia đình mình.

Cảm giác bị mắc kẹt giữa tình cảm gia đình và trách nhiệm khiến không ít người rơi vào trạng thái kiệt sức, dù vẫn đang cố gắng làm tròn bổn phận của mình.

5/ Cảm giác có lỗi là điều khó nói nhất

Có lẽ điều đau lòng nhất với con cái trong tình huống này là cảm giác tội lỗi dai dẳng. Chúng ta cảm thấy tội lỗi vì không thể kiếm tiền đủ nhanh để theo kịp tốc độ già đi của cha mẹ; chúng ta cảm thấy tội lỗi khi chi tiêu thẳng tay cho việc học hành của con cái, lại nghĩ đến việc cha mẹ mình ngần ngại mua cả thuốc men tốt; chúng ta cảm thấy tội lỗi khi cha mẹ tự hào khoe với hàng xóm: "Con tôi hiếu thảo lắm, tháng nào cũng cho chúng tôi tiền", nhưng trong thâm tâm chúng ta biết rằng số tiền ít ỏi đó chẳng đủ để đền đáp lòng tốt của họ khi nuôi dạy mình.

Cảm giác tội lỗi này khiến chúng ta hối hận khi từ chối bất kỳ yêu cầu nào (kể cả những yêu cầu quá đáng) từ bố mẹ. Nó giống như một cái gai nhỏ, găm sâu vào tim. Chúng ta thường không cảm thấy nó, nhưng nó lại nhức nhối vào một số đêm hoặc khi ta thấy lưng cha mẹ ngày càng còng.

Sau cùng, áp lực chăm sóc bố mẹ, gánh trên vai trách nhiệm gia đình với nhiều người là không thể phủ nhận. Nhưng điều đó không có nghĩa con đường phía trước chỉ toàn màu xám. Ngược lại, chính khi không có điểm tựa sẵn có, nhiều người lại học cách tự xây dựng chỗ dựa cho bố mẹ và cho chính mình.

Có thể họ không được trao nhiều điều kiện vật chất từ đầu, nhưng đổi lại là sự kiên cường và tình yêu thương được hun đúc qua năm tháng. Hành trình ấy chắc chắn không dễ dàng, đôi khi mệt mỏi và nhiều trăn trở, nhưng những khoảnh khắc thấy bố mẹ an tâm, nhẹ lòng hơn nhờ sự cố gắng của con cái, với nhiều người, đã là một phần thưởng đủ để tiếp tục đi tiếp.