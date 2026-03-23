13 - 14 năm trước, nhan sắc dàn hot girl học đường Hà Nội này đã quá peak, giờ xem lại vẫn mê

Có một thời, chỉ cần vài tấm ảnh chụp vội trong sân trường hay một lần xuất hiện trên báo, nhiều gương mặt nữ sinh đã nhanh chóng trở thành hiện tượng. Họ được gọi bằng cái tên quen thuộc: hot girl học đường - những biểu tượng nhan sắc gắn liền với ký ức của cả một thế hệ.

Sau hơn một thập kỷ, khi MXH thay đổi, xu hướng cũng liên tục xoay chuyển, cuộc sống của những cái tên từng gây bão năm nào cũng có nhiều ngã rẽ khác nhau. Người chọn lui về cuộc sống gia đình, người tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, người lại xây dựng sự nghiệp riêng trong lĩnh vực kinh doanh hay thời trang.

Trâm Anh

Nhắc đến hot girl học đường, Trâm Anh (Nguyễn Trâm Anh, sinh năm 1995) là một trong những cái tên khó quên. Năm học 2012 - 2013, thời điểm còn là nữ sinh lớp 12D3 trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), cô bất ngờ nổi tiếng chỉ nhờ vài tấm ảnh chụp trong ngày tựu trường.

Gương mặt thanh tú, làn da trắng và nụ cười rạng rỡ giúp Trâm Anh nhanh chóng trở thành nàng thơ học đường trong mắt nhiều người. Ở thời điểm đó, nhiều người còn “mượn” ảnh cô nàng để làm avatar, ảnh bìa,... rồi đến khi có gia đình còn đặt tên con là Trâm Anh để “xin vía” dễ thương như vậy.

Trâm Anh xinh quá!

Nhan sắc khen hoài không chán

14 năm trôi qua, cô nữ sinh ngày nào giờ đã yên bề gia thất, trở thành bà xã của JustaTee - ca sĩ, nhạc sĩ, rapper, Giám đốc âm nhạc đình đám. Vợ chồng Trâm Anh - JustaTee cũng đã có 3 em bé.

Trên mạng xã hội, Trâm Anh thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng ấm áp bên chồng và các con. Nhan sắc của cựu hot girl vẫn được nhận xét là “không tuổi”, bao nhiêu năm trôi qua mà không thay đổi gì nhiều.

“Bộ ba sát thủ” Quỳnh Anh Shyn - Mẫn Tiên - An Japan

Dù học khác trường cấp 3 nhưng “bộ ba sát thủ” Quỳnh Anh Shyn, Mẫn Tiên và An Japan cũng từng là hội bạn thân đình đám của giới trẻ Hà Nội. Cả ba đều nổi bật nhờ ngoại hình xinh đẹp, gu thời trang riêng và độ phủ sóng lớn trên mạng xã hội.

Mỗi mùa khai giảng hoặc bế giảng, hình ảnh của những cô bạn này cũng được chia sẻ rầm rộ vì nét đẹp trong trẻo. Sau nhiều năm, cuộc sống của cả ba đã có những thay đổi rõ rệt.

Quỳnh Anh Shyn

Mẫn Tiên

Hiện tại, Mẫn Tiên lập gia đình với Key (Võ Trần Thái Trung - cựu thành viên nhóm Monstar) và đã có em bé đầu lòng. Vì vậy ngoài công việc của một KOL và kinh doanh, Mẫn Tiên cũng dành phần lớn thời gian cho con trai và gia đình nhỏ.

An Japan từng quen mặt trong nhiều MV của các ca sĩ đình đám. Những năm gần đây, cô chuyển hướng sang kinh doanh, xây dựng thương hiệu riêng và đạt được những thành công nhất định. Cô cũng đã kết hôn vào cuối năm 2022, cuộc sống hiện tại xoay quanh công việc và gia đình.

Trong khi đó, Quỳnh Anh Shyn là cái tên vẫn còn hoạt động sôi nổi nhất. Sau nhiều năm chuyển vào TP.HCM sinh sống, Quỳnh Anh Shyn vừa theo đuổi con đường fashionista chuyên nghiệp vừa lấn sân sang các lĩnh vực khác như âm nhạc, ca hát. Gần nhất, cô nàng tham gia Em Xinh Say Hi và đảm nhận vai phụ trong Thỏ Ơi!! của Trấn Thành.

Là người duy nhất trong nhóm “bộ ba sát thủ” chưa lập gia đình song Quỳnh Anh Shyn cũng đã ở bên cạnh nửa kia - Nam Phùng suốt nhiều năm, được gọi là cặp đôi vàng trong làng thời trang.

Dù không còn xuất hiện cùng nhau thường xuyên, “bộ ba sát thủ” vẫn được nhắc đến như một biểu tượng của thế hệ hot girl Hà Nội một thời. Ở hiện tại, mỗi người một lựa chọn, một hướng đi riêng, nhưng đều cho thấy sự trưởng thành sau thời gian nổi đình nổi đám năm nào.

Chi Pu

Chi Pu (tên thật Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993) là một trong số ít những hot girl có sự chuyển mình mạnh mẽ và bền bỉ nhất. Bắt đầu từ danh hiệu Miss Teen 2009, cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc với giới trẻ. Ảnh Chi Pu thời còn theo học tại trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội) cũng từng là một khoảnh khắc để đời.

Không dừng lại ở hình ảnh hot girl, Chi Pu từng bước thử sức với diễn xuất, sau đó lấn sân sang ca hát. Quyết định trở thành ca sĩ vào năm 2017 từng gây nhiều tranh cãi, nhưng cô vẫn kiên trì theo đuổi con đường đã chọn.

Bước ngoặt lớn đến với Chi Pu khi cô tham gia chương trình “Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023” tại Trung Quốc. Tại đây, cô ghi dấu ấn nhờ sự nỗ lực, khả năng biểu diễn và hình ảnh chuyên nghiệp, mở rộng sức ảnh hưởng ra thị trường quốc tế.

Hiện tại, Chi Pu hoạt động song song ở cả Việt Nam và Trung Quốc, vừa hoạt động nghệ thuật vừa kinh doanh và quản lý các dự án riêng. Nếu ở thời điểm còn là hot girl, Chi Pu gắn liền với hình ảnh trong trẻo thì hiện tại, diện mạo của cô được đánh giá sắc sảo và chỉn chu đúng tiêu chuẩn quốc tế. Cô theo đuổi phong cách chuyên nghiệp hóa hình ảnh, từ cách lựa chọn trang phục, layout trang điểm đến thần thái trước ống kính. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện trong và ngoài nước, Chi Pu thường tạo hiệu ứng thảo luận trên mạng xã hội.

Châu Bùi

Châu Bùi (tên thật là Bùi Thái Bảo Châu, sinh năm 1997) cũng là một hot girl duy trì sức hút và liên tục làm mới hình ảnh trong nhiều năm.

Sau khi nổi tiếng từ vị trí hot girl học đường, cô bắt đầu đi chụp lookbook cho các thương hiệu thời trang nội địa, dần trở thành fashionista nổi bật nhờ gu thẩm mỹ cá tính và khả năng biến hóa linh hoạt. Dù không sở hữu chiều cao lý tưởng, Châu Bùi vẫn tạo dựng được vị trí riêng trong làng thời trang.

Dấu ấn lớn trong sự nghiệp của cô là việc tham dự các tuần lễ thời trang quốc tế, từng xuất hiện tại hàng ghế đầu của nhiều nhà mốt lớn. Năm 2021, cô được Forbes vinh danh trong danh sách “30 Under 30 châu Á”, ghi nhận sức ảnh hưởng trong lĩnh vực sáng tạo nội dung và thời trang.

Những năm gần đây, Châu Bùi không chỉ dừng lại ở vai trò fashionista mà còn mở rộng sang làm đẹp, lifestyle và giải trí. Cô tham gia Em Xinh Say Hi, làm talkshow,... đồng thời xây dựng hình ảnh một người có lối sống tích cực, quan tâm đến sức khỏe tinh thần.

Đáng chú ý, Châu Bùi cũng bắt đầu thử sức với âm nhạc khi cho ra mắt sản phẩm riêng, đánh dấu bước đi mới. Dù đây mới là hướng đi thử nghiệm, nhưng vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng nhờ sức ảnh hưởng sẵn có của cô.

Về đời tư, Châu Bùi và rapper Binz là cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý trong nhiều năm qua. Cả hai từng vướng nghi vấn hẹn hò từ khoảng năm 2020 và sau đó có những tương tác công khai hơn trên mạng xã hội rồi chính thức công khai. Mối quan hệ này thường xuyên trở thành chủ đề được cư dân mạng quan tâm, dù cả hai không chia sẻ quá nhiều chi tiết riêng tư.

Hà Lade

Giống như nhiều hot girl học đường cùng thời, Hà Lade (tên thật là Bùi Thanh Hà, sinh năm 1994) từng xem danh tiếng trên mạng xã hội là bước đệm để bước vào các hoạt động thời trang và giải trí như làm mẫu ảnh, đóng MV ca nhạc… Với ngoại hình nổi bật và thần thái cuốn hút, cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được yêu thích.

Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, đặc biệt là khi trải qua những chuyện tình cảm không trọn vẹn, Hà Lade dần lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn, rút khỏi ánh đèn sân khấu và hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội.

Ở thời điểm hiện tại, cô tập trung vào kinh doanh, sở hữu thương hiệu thời trang riêng và phát triển nội dung lifestyle. Cuộc sống của Hà Lade xoay quanh công việc, sở thích cá nhân và những chia sẻ nhẹ nhàng về đời sống tại Hà Nội.

Sự thay đổi này khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Từ một “hot teen” đình đám, Hà Lade giờ đây trở thành một bà chủ thành đạt với cuộc sống được đánh giá là khá sang trọng. Dù không phô trương, nhưng qua cách phối đồ cùng các món phụ kiện hàng hiệu, có thể thấy rõ gu thẩm mỹ và mức độ đầu tư của cô cho hình ảnh cá nhân.

Hà Lade vẫn giữ được sức hút riêng. Nhan sắc được nhận xét ngày càng có nét, thậm chí có phần “lão hóa ngược”. Với nhiều người, dù cái tên này có lúc không còn xuất hiện thường xuyên, nhưng chỉ cần nhìn lại hình ảnh, cả một phần ký ức về thời u mê visual hot girl lại dễ dàng ùa về.

