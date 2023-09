Sandy Liang - "Đế chế đồ nơ" mê hoặc Jennie, gây sốt toàn cầu với những item dẫn đầu xu hướng

Thời gian gần đây, Sandy Liang là một trong những thương hiệu tạo dựng được nhiều tiếng vang khi khởi xướng hàng loạt xu hướng thời trang như nơ, ruy băng, giày búp bê, chân váy xếp ly… Đặc biệt, việc được IT girl đình đám Jennie tích cực “lăng xê" cũng giúp nhà mốt này ngày càng trở nên nhẵn mặt với giới mộ điệu. Với phong cách điệu đà, nữ tính nhưng không kém phần trendy, sự kết hợp của thành viên BLACKPINK và Sandy Liang đã nhiều lần làm dậy sóng cộng đồng mạng, tạo nên cơn sốt toàn cầu.

Jennie đã từng không ít lần làm cho những item của Sandy Liang “cháy hàng" nhanh chóng chỉ với những hình ảnh nữ thần tượng đình đám đăng tải lên MXH. Không những thế, thương hiệu này còn đích thị là “Jennie's pick" khi được cô nàng trực tiếp ghé thăm cửa hàng trong kỳ nghỉ tại New York.

Jennie từng nhiều lần diện đồ của Sandy Liang

Jennie đến thăm cửa hàng của Sandy Liang



Sandy Liang là thương hiệu được thành lập bởi NTK người Mỹ gốc Hoa cùng tên, có trụ sở ở New York. Từ năm 2015 đến nay, Sandy Liang luôn nhận được nhiều sự chú ý trong làng thời trang với phong cách độc đáo, lạ mắt. Những thiết kế của nhà mốt hầu hết đều được lấy cảm hứng từ chính tuổi thơ và cảm xúc của NTK Sandy Liang, mang sự pha trộn giữa nét phóng khoáng, tươi trẻ nhưng cũng đầy hiện đại, có tính thẩm mỹ cao. Sở dĩ, những item đến từ thương hiệu Sandy Liang được nhiều người yêu thích bởi mang đến cho người diện sự tổng hòa của nhiều phong cách đang rất hot hiện nay như gorpcore, balletcore và coquette.

Sandy Liang luôn ghi điểm với những thiết kế ấn tượng, bắt mắt



Đáng chú ý, những thiết kế mang tính biểu tượng, dễ dàng làm xiêu lòng mọi tín đồ thời trang của Sandy Liang phải kể đến sự biến tấu, kết hợp nơ với thời trang. Nắm bắt xu hướng và sở thích của giới trẻ, Sandy Liang đã trở thành thương hiệu gây bão tại nhiều quốc gia với những item nơ, ruy băng mang đậm phong cách balletcore. Vẻ điệu đà, tiểu thư nhưng vẫn mang sự khác biệt, cá tính đã giúp những mẫu áo của Sandy Liang có mặt trong tủ đồ của mọi cô gái.

Sandy Liang đi đầu trong trào lưu phối thời trang với nơ, ruy băng



Không chỉ làm ra những thiết kế mang xu hướng bánh bèo, tiểu thư mà Sandy Liang còn từng khiến giới thời trang chao đảo với chiếc áo khoác lông cừu hoạ tiết da báo. Thành công của thiết kế này đã được nhiều tạp chí có tiếng công nhận với những danh xưng như “chiếc áo khoác hot nhất trong giới thời trang nam" (GQ) hay “chiếc áo hot nhất tại Tuần lễ thời trang New York" (The New York Times).

Ngoài ra, thương hiệu còn tạo được nhiều ấn tượng với những thiết kế basic, tối giản. Có lẽ cũng chính vì vậy mà Sandy Liang được lòng 1 trendsetter (người dẫn đầu xu hướng) như Jennie bởi sự đa dạng và độc đáo trong mọi thiết kế. Dù không phải đại sứ thương hiệu của nhà mốt nhưng cô nàng vẫn cho thấy mức độ ưu ái với Sandy Liang thông qua hàng loạt post check in trên Instagram.

Áo lông cừu hoạ tiết da báo đã đưa tên tuổi Sandy Liang trở nên nổi tiếng



Jennie diện trang phục Sandy Liang trong cả những hoạt động với BLACKPINK

Năm 2022, Sandy Liang tiếp tục khiến dân tình mê mẩn với mẫu giày búp bê kiểu dáng mary jane kết hợp với ballet. Thiết kế này nhanh chóng trở thành cơn sốt tại nhiều quốc gia bởi vẻ ngoài sành điệu, hợp mốt, phần đế bệt giúp mang lại sự thoải mái, dễ chịu cho người dùng. Bên cạnh đó, mẫu giày này còn có khả năng “cân đẹp" mọi trang phục, giúp cho outfit thêm phần kiêu kỳ, ấn tượng.

Thiết kế giày đang làm chao đảo mọi tín đồ thời trang của Sandy Liang