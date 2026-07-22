Là hạt nhân thuộc đại dự án quy mô hơn 925.000 tỷ đồng, sân vận động Hùng Vương đang thi công đồng loạt 4 khán đài cùng hạ tầng kết nối Vành đai 4. Siêu dự án được kỳ vọng trở thành đòn bẩy kinh tế - bất động sản mới.
Chỉ sau hơn nửa năm kể từ ngày khởi công, đại công trường sân vận động Hùng Vương đã thay đổi rõ rệt. Trên khu đất rộng hơn 73 ha, hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng máy móc, thiết bị được huy động thi công liên tục theo nhiều ca với mục tiêu hoàn thành vào năm 2027.
Ghi nhận tại công trường, hình hài sân vận động đã dần hiện rõ khi cả 4 khán đài A, B, C và D được triển khai xây dựng đồng loạt. Đặc biệt, toàn bộ công tác san lấp mặt bằng của sân vận động chính và các hạng mục phụ trợ đã hoàn thành. Hạng mục ép cọc kết cấu chính cũng đạt 100% khối lượng, phần thi công đài móng và san nền tầng 1 đã vượt mốc 70%, tạo nền tảng để dự án chuyển sang giai đoạn đẩy mạnh xây dựng phần thân và các hạng mục kỹ thuật quy mô lớn.
Cùng với việc đẩy nhanh thi công kết cấu khán đài, nhà thầu cũng đang chuẩn bị triển khai hệ mái vòm đóng mở tự động, đây là một trong những hạng mục quan trọng và có yêu cầu kỹ thuật phức tạp nhất của dự án.
Theo kế hoạch, phần kết cấu bê tông cốt thép sẽ hoàn thành vào tháng 12/2026, sau đó công trình sẽ bước sang giai đoạn lắp dựng mái vòm, hệ thống cơ điện, mặt sân và các hạng mục kỹ thuật. Nếu bám sát tiến độ, hạng mục mái vòm đóng mở dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 5/2027.
Hệ thống đường nội khu và các tuyến giao thông kết nối đã đạt trên 80% khối lượng. Nhiều hạng mục như thảm nhựa mặt đường, trồng cây xanh và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông phục vụ sân vận động.
Đáng chú ý, đại lộ rộng 120m, dài hơn 2 km nối Quốc lộ 21B với sân vận động Hùng Vương, dẫn thẳng vào khu vực sân chính, đang dần thành hình. Với chiều rộng 120m, tuyến đường này lớn gấp gần 3 lần bề rộng đường băng 07L/25R của sân bay Tân Sơn Nhất (45m).
Với quy mô 135.000 chỗ ngồi, sân vận động Hùng Vương có sức chứa gấp khoảng 3 lần Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (40.192 chỗ). Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ vượt qua Narendra Modi Stadium (Ấn Độ, khoảng 132.000 chỗ), đồng thời lớn hơn Rungrado 1st of May Stadium (Triều Tiên, khoảng 114.000 chỗ) và AT&T Stadium (Mỹ, hơn 80.000 chỗ), trở thành sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới.
Không chỉ nổi bật về quy mô, sân vận động Hùng Vương còn được định hướng trở thành một trong những công trình thể thao xanh và thông minh hàng đầu thế giới. Theo thiết kế, công trình sẽ tích hợp hàng loạt công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, vận hành; hệ thống ghế ngồi thông minh kết nối 5G; công nghệ thay mới mặt sân chỉ trong 6 - 10 giờ; cùng hệ thống kiểm soát an ninh và điều tiết dòng người theo thời gian thực.
Điểm nhấn của sân vận động là kiến trúc lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam. Phần mặt đứng sử dụng họa tiết trống đồng Đông Sơn kết hợp hình tượng chim Lạc, tạo nên một công trình thể thao mang đậm bản sắc dân tộc nhưng vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn hiện đại của những sân vận động hàng đầu thế giới. Ảnh: VIC.
Sân vận động Hùng Vương là hạng mục trung tâm của Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Đại dự án có quy mô hơn 9.100 ha với tổng mức đầu tư dự kiến trên 925.000 tỷ đồng. Bao quanh sân vận động sẽ là hệ sinh thái thể thao được quy hoạch đồng bộ, gồm nhà thi đấu đa năng, bể bơi Olympic, cụm sân quần vợt, trung tâm huấn luyện vận động viên tiêu chuẩn quốc tế cùng nhiều công trình dịch vụ, thương mại và giải trí.
Về hạ tầng kết nối, sân vận động Hùng Vương nằm tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, nơi đang được đầu tư đồng bộ hàng loạt công trình giao thông trọng điểm như Vành đai 3.5, Vành đai 4, ga Ngọc Hồi và mạng lưới đường sắt đô thị. Hệ thống hạ tầng này được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm Thủ đô và các tỉnh lân cận, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa và giải trí quy mô lớn.
Khi hoàn thành, sân vận động Hùng Vương được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của thể thao Việt Nam, đủ điều kiện đăng cai các giải đấu tầm cỡ như ASIAD, Olympic hay FIFA World Cup. Cùng với Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội và hệ thống hạ tầng kết nối đang được đầu tư đồng bộ, công trình được kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm vị thế của Thủ đô trên bản đồ thể thao quốc tế, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế, dịch vụ, bất động sản cho khu vực phía Nam Hà Nội.