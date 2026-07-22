Không chỉ nổi bật về quy mô, sân vận động Hùng Vương còn được định hướng trở thành một trong những công trình thể thao xanh và thông minh hàng đầu thế giới. Theo thiết kế, công trình sẽ tích hợp hàng loạt công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, vận hành; hệ thống ghế ngồi thông minh kết nối 5G; công nghệ thay mới mặt sân chỉ trong 6 - 10 giờ; cùng hệ thống kiểm soát an ninh và điều tiết dòng người theo thời gian thực.