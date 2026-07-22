Sau lũ quét ở bản Chít (Lai Châu), gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng ngày đêm dựng 24 căn nhà mới, giúp người dân sớm an cư trước 2/9.
Lũ kinh hoàng quét Mường Than, Lai Châu diễn ra thế nào?
Rạng sáng 17/7, trận lũ quét kinh hoàng tràn qua bản Chít, xã Mường Than (tỉnh Lai Châu), để lại phía sau khung cảnh hoang tàn với những ngôi nhà bị san phẳng, tài sản bị cuốn trôi và nỗi đau mất mát bao trùm cả bản làng. Thiên tai khiến 7 người thiệt mạng, 1 người mất tích, 8 người bị thương; khoảng 200 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 24 hộ mất hoàn toàn nhà cửa, 20 hộ có nhà hư hỏng không thể khắc phục và 156 hộ nằm trong vùng nguy cơ phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.
Giữa bộn bề hậu quả sau thiên tai, việc nhanh chóng ổn định nơi ở cho người dân trở thành nhiệm vụ cấp bách. Ngày 19/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm bố trí nơi ở mới cho 24 hộ dân bị mất nhà, đồng thời giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trực tiếp triển khai. Song song với đó, địa phương cũng xây dựng phương án hình thành khu tái định cư tập trung cho khoảng 200 hộ dân tại khu vực an toàn, lâu dài và trước mắt bố trí 16 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách để triển khai dự án.
Theo phương án được phê duyệt, khu tái định cư dành cho 24 hộ dân mất nhà sẽ được xây dựng trên diện tích khoảng 10.000 m² sau khi hoàn thành công tác san nền.
Tại đây sẽ hình thành những căn nhà cấp IV cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ gồm đường giao thông nội bộ, điện, nước, thoát nước và các công trình phụ trợ, tạo nền tảng để người dân sớm bắt đầu cuộc sống mới sau những ngày mất mát.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại công trường, không khí thi công luôn khẩn trương.
Giữa nền đất còn ngổn ngang sau lũ, các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 880, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu chia nhau từng phần việc, chạy đua với thời gian để dựng nên những mái nhà đầu tiên cho người dân bản Chít.
Dưới cái nắng gay gắt của vùng cao, mồ hôi thấm đẫm lưng áo nhưng nhịp làm việc chưa lúc nào chậm lại. Chiến sĩ Giàng A Sấy cho biết anh cùng đồng đội đã có mặt từ những ngày đầu khởi công khu tái định cư. Việc thi công liên tục ngày đêm khá vất vả, song tất cả đều chung một quyết tâm là hoàn thành công trình sớm nhất để người dân có nơi ở ổn định. “Dù mệt đến đâu, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, bởi mỗi căn nhà hoàn thành sớm sẽ giúp bà con sớm vượt qua mất mát”, anh chia sẻ.
Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 880, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu, cho biết ngay sau khi nhận nhiệm vụ, chiều 19/7 đơn vị đã điều động lực lượng xuống hiện trường, đến sáng 20/7 chính thức khởi công xây dựng khu tái định cư. Tổng lực lượng trực tiếp thi công gần 100 cán bộ, chiến sĩ, cùng khoảng 30 người đội hàn xì, lắp dựng kết cấu thép.
Chỉ sau một ngày triển khai, đơn vị đã hoàn thành hai móng nhà và cơ bản dựng xong phần cột. Theo Thượng tá Bình, quá trình thi công gặp không ít trở ngại khi thời tiết liên tục mưa lớn, nền đất nhão và việc vận chuyển vật liệu khó khăn. Tuy nhiên, các cán bộ, chiến sĩ vẫn thay ca làm việc xuyên đêm, không quản nắng mưa để giữ tiến độ công trình.
Đến chiều 21/7, dù nắng gắt kéo dài, toàn bộ công trường vẫn duy trì nhịp độ thi công cao. Theo chỉ đạo của cấp trên, mục tiêu là hoàn thành và bàn giao nhà cho người dân trước ngày Quốc khánh 2/9. Vì vậy, các lực lượng xác định làm việc cả ngày lẫn đêm, quyết tâm đưa khu tái định cư về đích trước kế hoạch để bà con sớm an cư, ổn định cuộc sống.
Hàng chục máy xúc, xe tải chở vật liệu cùng nhiều thiết bị cơ giới hoạt động liên tục.
Trong khi đó, tại điểm Trường Tiểu học Đội 11, nơi nhiều hộ dân nhận hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, bà Lò Thị Muôn (41 tuổi) vẫn chưa nguôi nỗi đau khi nhắc lại đêm định mệnh. Thời điểm lũ ập đến, trong nhà có vợ chồng bà, hai con nhỏ và em trai chồng; bố mẹ chồng đang điều trị tại bệnh viện nên may mắn thoát nạn, còn người em trai đã vĩnh viễn không trở về. Gia đình bảy người giờ chỉ còn sáu, chồng bà điều trị trong viện từ trước trận lũ nên thoát nạn, còn căn nhà cùng toàn bộ tài sản đã bị dòng lũ cuốn sạch. Hiện gia đình bà ở tạm tại Nhà văn hóa bản Chít và được chính quyền thông báo sẽ bố trí nhà tại khu tái định cư bản Sân Bay. “Nhà mất hết rồi, nhưng biết sẽ được Nhà nước hỗ trợ xây nhà mới, chúng tôi cũng vơi bớt lo lắng và có thêm hy vọng để làm lại từ đầu”, bà Muôn xúc động nói, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các cấp chính quyền, lực lượng chức năng và các đoàn thể đã kịp thời hỗ trợ người dân trong lúc hoạn nạn.
Sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trường và làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và hiệu quả. Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng phối hợp với tỉnh xây dựng lại 24 căn nhà bị sập hoàn toàn trong thời gian 30 ngày, bảo đảm bàn giao cho người dân trước ngày 2/9. Chỉ đạo này không chỉ thể hiện quyết tâm khắc phục hậu quả thiên tai mà còn là cam kết giúp những gia đình đã mất tất cả sớm có mái ấm mới, từng bước ổn định cuộc sống và gây dựng lại tương lai trên vùng đất từng bị lũ dữ tàn phá.