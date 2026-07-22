Người phụ nữ bị xử phạt 12,5 triệu đồng sau khi chia sẻ bài viết chứa thông tin sai sự thật, xuyên tạc về kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang.

Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, ngày 20/7, Công an phường Minh Xuân (tỉnh Tuyên Quang) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với H.T.G. (SN 1984, trú tại phường Minh Xuân) số tiền 12,5 triệu đồng.

H.T.G. bị xử phạt về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 95 Nghị định số 174/2026.

H.T.G. bị phạt 12,5 triệu đồng vì chia sẻ tin sai sự thật về kỳ thi THPT tại Tuyên Quang. (Ảnh: Công an Tuyên Quang)

Trước đó, ngày 9/7, H.T.G. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để chia sẻ bài viết từ một đối tượng phản động. Bài viết này có nội dung lợi dụng vụ việc diễn ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang để bịa đặt, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức cũng như danh dự, nhân phẩm của các cá nhân liên quan.

Tại cơ quan công an, H.T.G. thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức rõ sai phạm của bản thân và viết cam kết không tái phạm.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, chỉ tiếp cận và chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống, đã được kiểm chứng. Việc đăng tải hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sẽ bị xử lý nghiêm.