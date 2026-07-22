Chỉ trong vài ngày, nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương tại TP.HCM đồng loạt tạm ngừng hoạt động hoặc đóng cửa để tái cơ cấu.

Sau khi cơ quan chức năng triệt phá một đường dây buôn lậu kim cương quy mô lớn, thị trường kim cương tại Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý. Hàng loạt cửa hàng kinh doanh kim cương ở khu vực trung tâm cửa đóng then cài, khiến không ít người đi đường và khách hàng bất ngờ.

Clip: Di Anh

Nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương bất ngờ đóng cửa (Ảnh: Di Anh)

Theo ghi nhận vào ngày 21/7, trên nhiều tuyến đường như Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Thánh Tôn, An Dương Vương... không khó để bắt gặp những tấm biển thông báo tạm ngừng hoạt động với đủ lý do khác nhau: bảo trì hệ thống, tái cơ cấu hoạt động, thị trường đang trong giai đoạn khủng hoảng, hay tạm ngừng giao dịch để ổn định vận hành.

Đáng chú ý, một số cửa hàng cho biết, nguyên nhân xuất phát từ việc lượng khách đến thu đổi kim cương tăng đột biến trong những ngày gần đây, vượt quá khả năng xử lý.

Trong thời gian các cửa hàng tạm đóng cửa, vẫn có không ít khách hàng tìm đến với mong muốn thu đổi hoặc kiểm định kim cương. Tuy nhiên, đa phần đều chỉ nhận được thông báo tạm ngừng giao dịch và phải đi về.

Hàng loạt thông báo tạm nghỉ được dán trước các cửa tiệm kinh doanh kim cương (Ảnh: Di Anh)

Một cửa hàng kim cương nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai đã im ắng hơn một tháng. Người dân sinh sống và kinh doanh xung quanh cho biết, toàn bộ nhân viên đã thu dọn hàng hóa, biển hiệu cũng được tháo dỡ từ nhiều tuần trước.

Ông Trương Văn Minh, người dân sinh sống tại phường Tân Định, cho biết cửa hàng từng kinh doanh rất sôi động trước khi bất ngờ đóng cửa:

"Trước đó vẫn thấy mua bán nhưng rồi đột nhiên đóng cửa. Tôi thấy mấy bữa trước có thuê mướn một nhóm thợ lại mở cửa ra, rồi dọn dẹp xếp xếp tủ bàn ghế, chuyển đi rồi. Cửa hàng làm ăn được lắm. Lúc mới vừa khai trương tới giờ. Trước đây là những người khác làm các ngành nghề khác là làm ăn bán không được, mua bán chậm. Rồi khi cái thằng kim cương lại thuê mặt bằng chỗ này là làm ăn được lắm. Một ngày khách vô ra, xếp hàng 4, 5 người, 4, 5 người, hột xoàn rồi bán đắt hàng hơn thời trang, quần áo nữa."

Ông Trương Văn Minh (Ảnh: Di Anh)

Không chỉ người dân xung quanh bất ngờ trước việc các cửa hàng đồng loạt ngừng hoạt động, nhiều khách hàng cũng rơi vào tình cảnh không thể thực hiện các giao dịch thu đổi như dự định.

Một khách hàng từng mua kim cương cho biết việc thu đổi là nhu cầu khá phổ biến của người mua:

"Nếu cái nào thích thì mình giữ lại đeo, còn không thì có thể mang đến cửa hàng để thu đổi. Thông thường sẽ được nhân viên hướng dẫn làm thủ tục và chờ xử lý theo quy trình. Khi mua, tôi cũng xác định kim cương không giữ giá như vàng nên việc mất giá là điều đã lường trước."

Việc hàng loạt cửa hàng kim cương đồng loạt ngừng hoạt động đúng vào thời điểm thị trường xuất hiện nhiều biến động đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Dù nguyên nhân được các doanh nghiệp đưa ra khá đa dạng, diễn biến này vẫn khiến nhiều người tiêu dùng băn khoăn, đặc biệt là những khách hàng đang có nhu cầu mua bán, thu đổi, hoặc ký gửi kim cương trong thời gian này.