Tối 20/7, bà Hoàn tiễn con trai, con dâu và 2 cháu lên xe khách. Không ngờ, đó là lần cuối cùng bà được nhìn thấy con, cháu.

Vụ cháy xe khách xảy ra tại TP Đồng Nai vào sáng ngày 21/7 đã khiến 7 người tử vong. Trong số 7 nạn nhân xấu số có một gia đình nhỏ gồm 4 người, đó là anh L.C.Đ. (SN 1998), chị N.T.N.D. (SN 2002, vợ anh D.) và 2 con L.T.V. (SN 2022), L.T.K. (SN 2024). Cả gia đình lên chuyến xe định mệnh để đưa con vào TP.HCM chữa bệnh. Thế nhưng, họ đã mãi mãi không trở về.

Ngồi ở khu vực nhà xác chờ nhận thi thể các con, cháu, bà Mai Thị Hoàn (ở thôn Phương Cựu, xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) đau đớn tột cùng khi cùng lúc mất đi 4 người thân yêu.

Kể với báo Dân trí, bà Hoàn cho hay cháu K. bị viêm tai giữa, gia đình đã đưa bé đến các phòng khám tư ở địa phương điều trị nhiều lần nhưng không khỏi. Nhiều đêm cháu bé không ngủ, khóc suốt vì tai bị mưng mủ. Thương con nên anh Đ. Quyết định đưa cháu vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) để chữa trị.

Tối 20/7, bà Hoàn cùng người con trai út đưa gia đình anh Đ. ra bến xe. Đây là lần đầu anh đưa vợ con đi TP.HCM. Người mẹ không ngờ, đó là lần cuối cùng bà nhìn thấy các con, cháu.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. (Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng)

Khoảng 7 giờ ngày 21/7, gia đình rối bời vì không liên lạc được với vợ chồng anh Đ. Khi hỏi thăm phía nhà xe, vợ chồng bà Hoàn nhận tin dữ, vội bắt xe từ Khánh Hòa vào TP Đồng Nai.

Bà Bùi Thị Bích Liên (SN 1988, chị họ của nạn nhân D.) cho hay, do thi thể các nạn nhân bị cháy, cơ quan chức năng cho gia đình vào nhận diện. Người thân đã nhận ra vợ chồng anh Đ. qua những hình xăm.

Bà Liên nhận xét, vợ chồng anh D. sống hòa đồng và được họ hàng yêu quý. Cả 2 kết hôn được 4 năm, có 2 con. 2 vợ chồng làm chung công ty, chịu khó làm ăn. Sau khi được lực lượng chức năng bàn giao thi thể, gia đình sẽ đưa vợ chồng anh Đ. và 2 con về quê lo hậu sự.

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc trên, nguồn tin trên báo Tiền Phong cho biết, kết quả điều tra, xác minh ban đầu xác định có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Cơ quan CSĐT, Công an TP Đồng Nai đã hoàn tất các thủ tục và ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với tài xế xe khách.

Cơ quan CSĐT, Công an TP Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế xe khách. (Ảnh: Báo Chính Phủ)

Cơ quan chức năng xác định, khoảng 20h ngày 20/7, tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, trú xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa), lái xe cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Năm Lu (phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe ô tô khách giường nằm loại 24 chỗ (48 giường) mang BKS 50E-447.02 xuất phát từ Khánh Hòa đi TPHCM, trên xe có 37 người.

Đến khoảng 2h ngày 21/7, khi đi đến Km1839+300 quốc lộ 1 thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, do buồn ngủ và tránh xe phía trước, tài xế Hải đã đánh lái sang phải để tránh va chạm. Chiếc xe khách lao sang phần đường bên phải, va chạm vào hệ thống hộ lan bảo vệ thứ nhất, sau đó tiếp tục va chạm vào hộ lan bảo vệ thứ hai. Sau đó, ô tô khách xảy ra cháy tại gầm xe.

Phát hiện sự việc, tài xế cùng phụ xe đưa hành khách xuống xe nhưng lửa bùng phát nhanh nên đã bao trùm toàn bộ thân xe. Vụ tai nạn đã làm 7 hành khách tử vong, 6 người khác bị thương, ô tô khách bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, UBND TP Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường khẩn trương khắc phục hậu quả, tổ chức cấp cứu nạn nhân và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 21/7, tài xế Trần Thanh Hải đã trình diện cơ quan công an. Nam tài xế thừa nhận nguyên nhân xảy ra tai nạn là do thiếu tập trung, buồn ngủ trong quá trình điều khiển phương tiện.

Vụ việc đang được cơ quan công an TP. Đồng Nai điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.