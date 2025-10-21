Sản phụ TP.HCM nhận sổ đỏ, lăn tay ngay tại bệnh viện nhờ sinh con gái

Mới đây, vợ chồng hot girl “trứng rán” Trần Thanh Tâm nhận về nhiều sự chú ý khi thông báo tin vui đã đón em bé đầu lòng. Không dừng lại ở đó, cô vợ trẻ còn khoe cả món quà được chồng tặng sau khi sinh con là một miếng đất.

Theo chia sẻ từ Trần Thanh Tâm, cô đang ở bệnh viện trong thời gian hồi phục sau sinh thì chồng - Mai Thiên Ân mang giấy tờ, hồ sơ miếng đất mang tên Trần Thanh Tâm để cô trực tiếp lăn tay, công chứng luôn. Trước chuỗi hành động của chồng và mọi người, Thanh Tâm tỏ ra ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

“Đây là thiệt chứ không phải diễn hả? Lần đầu tiên nên hơi bỡ nên lần thứ 2, thứ 3 thì chắc sẽ có tinh thần chuẩn bị hơn” - hot girl “trứng rán” nói.

Trần Thanh Tâm đang ở trên giường sinh thì chồng đưa giấy tờ miếng đất đến (Ảnh chụp màn hình)

Quá trình làm thủ tục được thực hiện ở bệnh viện (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới clip, nhiều người chúc mừng tin vui liên tiếp của cặp đôi và tranh thủ xin vía: “Đây gọi là kiếm cớ để tặng quà cho vợ”, “Cưới rồi thì vợ hay chồng đứng tên cũng như nhau mà”, “Chồng kiểu này đẻ 10 đứa cũng thấy vui”, “Biết là nhân tiện dịp này làm content nhưng dù sao cũng chúc mừng nhé!”,...

Trước đó Trần Thanh Tâm cũng chia sẻ hình ảnh cùng em bé đầu lòng và thông báo đã mẹ tròn con vuông.

“Trứng rán chào Bún.

Đây là khoảnh khắc mẹ vừa trải qua niềm vui đặc biệt nhất trong đời và cũng là cơn đau hoành tráng nhất.

Để thấy được mặt của con, mẹ đã bất chấp những cơn gò để rặn những hơi thật dài theo hiệu lệnh của bác sĩ và bên cạnh mẹ cũng có 1 ‘bà bầu’ đứng rặn cùng là papa Mai Thiên Ân của con. Mẹ chẳng hiểu sao về logic thì việc papa rặn chả giúp gì được cho mẹ nhưng vào thời khắc đó tiếng rặn của ba như một âm thanh động viên, tiếp thêm sức và có cả công năng giảm đau…” - trích từ chia sẻ của Trần Thanh Tâm sau khi sinh con.

Chồng Trần Thanh Tâm bế con khi vợ xem giấy tờ (Ảnh chụp màn hình)

Trần Thanh Tâm sinh năm 2000, đến từ Gia Lai và được biết đến rộng rãi biệt danh hot girl “trứng rán". Sau khi nổi tiếng trên MXH, Thanh Tâm lấn sân sang diễn xuất và đi thi một số cuộc thi nhan sắc nhưng không đạt kết quả như kỳ vọng. Vì vậy cô nàng tiếp tục làm sáng tạo nội dung và đang có 4.6 triệu người theo dõi trên TikTok.

Cuối năm 2024, Trần Thanh Tâm kết hôn với ông xã doanh nhân. Chú rể của cô nàng là Mai Thiên Ân (sinh năm 1993), hiện đang là founder, CEO trong nhiều lĩnh vực như công ty giải trí, hoạt động du lịch và đạo diễn một số talkshow.

Cặp đôi chính thức về chung một nhà hồi cuối năm 2024 (Ảnh: FBNV)

(Tổng hợp)