Trần Thanh Tâm và Xoài Non bỗng bị đem ra so sánh đầy toxic

Mới đây, vợ chồng hot girl “trứng rán” Trần Thanh Tâm (sinh năm 2000) đã hào hứng khoe tin vui sau hơn 4 tháng kết hôn. Trên kênh TikTok 4,5 triệu người theo dõi, cặp đôi đăng kết quả thử thai 2 vạch, nhận về nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, người thân và cư dân mạng.

Sau khi được món quà từ vợ, Mai Thiên Ân (sinh năm 1993) - chồng của Trần Thanh Tâm liên tục bày tỏ sự xúc động và tự hào, hét lên: “Đỉnh vậy!”.

Phản ứng của Mai Thiên Ân khi nhận thông báo 2 vạch từ vợ

Ngoài ra chồng Trần Thanh Tâm cũng chia sẻ thêm ở kênh riêng rằng sắp tới mình sẽ làm bố, cảm thấy có nhiều trách nhiệm hơn, có nhiều thứ cần học hỏi hơn. Vì vậy anh muốn dành thời gian cho gia đình và sẽ ít ra video hơn so với hồi còn độc thân hay khi mới cưới. Đồng thời Mai Thiên Ân cũng mong mọi người chia sẻ thêm kinh nghiệm cho mình.

Tuy nhiên phía dưới những đoạn clip của vợ chồng Trần Thanh Tâm, cư dân mạng lại bất ngờ nhắc đến một cặp đôi đã tan vỡ là Xoài Non (Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002) và Xemesis (Nghiêm Anh Hiếu, sinh năm 1989) với thái độ so sánh. Họ nhận xét về chuyện ai hạnh phúc hơn, ai lấy đúng chồng, ai may mắn hơn...

Một số bình luận nhắc đến Xoài Non phía dưới clip của Trần Thanh Tâm (Ảnh chụp màn hình)

Việc so sánh Trần Thanh Tâm và Xoài Non đã xuất hiện được một thời gian, từ khi hot girl “trứng rán” kết hôn với Mai Thiên Ân, được cho là 1 CEO có gia thế tốt. Netizen chỉ ra 1 số điểm chung giữa Trần Thanh Tâm và Xoài Non như: Cùng lấy chồng giàu, hơn nhiều tuổi, được chồng chiều chuộng... Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đấy thì không có gì để bàn cãi, mọi chuyện bắt đầu chuyển sang hướng toxic khi ngày càng xuất hiện những so sánh hướng về những nội dung mang tính suy diễn đời tư tiêu cực.

Cụ thể như việc Trần Thanh Tâm bị cho là có phần vô tư, trẻ con trước mặt mẹ chồng, bộ lộ sự vụng về trong việc bếp núc. Điều mà Xoài Non cũng từng bị "soi" trong các Vlog tương tác với nhà chồng cũ từng đăng lên mạng.

Khoảnh khắc Trần Thanh Tâm vào bếp từng gây tranh cãi

Cuối tháng 1/2025, trong một chia sẻ với truyền thông, Trần Thanh Tâm cũng phản hồi vấn đề được so sánh với Xoài Non. Cô cho biết mình là một người bạn, một người chị của Xoài Non nên việc bị so sánh với nhau cũng bình thường. Tuy nhiên Xoài Non cũng đang rất hạnh phúc nên mong mọi người chúc phúc cho cả hai.