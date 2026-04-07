Sản phụ 56 tuổi sinh đôi, hai bé chào đời cách nhau một phút

Sản phụ mang song thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), có tiền sử mổ đẻ cũ và mắc tiểu đường thai kỳ, phải sử dụng insulin hằng ngày. Đây được đánh giá là ca thai kỳ nguy cơ cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả mẹ và bé.

Nhờ kiểm soát tốt các chỉ số sức khỏe, thai nhi phát triển ổn định qua từng giai đoạn.

Hai bé chào đời an toàn (Ảnh: BV Phụ sản Hà Nội)

Đến tuần thai 37 tuần 4 ngày, chiều 6/4, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ và được chỉ định mổ lấy thai. Ca mổ được đánh giá có nhiều thách thức, đặc biệt trong gây tê do tình trạng sức khỏe của mẹ.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm của ê-kíp y bác sĩ, hai em bé chào đời an toàn chỉ cách nhau một phút: lúc 15h20 và 15h21. Một bé trai nặng 2.900g và một bé gái nặng 2.400g, khỏe mạnh, phản xạ tốt.

Khoảnh khắc người mẹ 56 tuổi rơi nước mắt khi nghe tiếng khóc đầu tiên của hai con đã trở thành hình ảnh xúc động trong phòng mổ.

Sau phẫu thuật, sức khỏe sản phụ ổn định, hai bé tiếp tục được chăm sóc theo dõi. Các bác sĩ cho biết, những trường hợp mang thai ở tuổi cao, đặc biệt có bệnh lý nền, cần được quản lý thai kỳ tại cơ sở y tế chuyên sâu để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

Câu chuyện không chỉ là một ca sinh đặc biệt, mà còn cho thấy với sự theo dõi chặt chẽ của y tế và niềm tin của người bệnh, những hành trình tưởng chừng nhiều thử thách vẫn có thể đi đến kết quả trọn vẹn.