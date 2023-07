Sân khấu nhóm nhạc nữ bốc cháy, 2 thành viên bị flycam va chạm

Vào ngày 10/7, truyền thông Hàn Quốc đưa tin sân khấu ghi hình của NMIXX cho chương trình âm nhạc K-909 gặp phải sự cố nghiêm trọng. Theo lời khán giả tham gia chương trình, đạo cụ trên sân khấu bén lửa và gây ra 1 đám cháy nhỏ. Trước đó nhiều người đã phát hiện ra mùi khét nhưng ekip chương trình chỉ thông gió cho bớt mùi. Họ không cho các khán giả rời khỏi trường quay nên 1 số người đã bị kiệt sức, ngất xỉu.

Các thành viên NMIXX cũng chịu ảnh hưởng từ sự cố trường quay. 1 chiếc flycam đã vướng vào tóc của Kyujin, rơi trúng vào tay Lily. May mắn là các thành viên NMIXX không bị thương nghiêm trọng. Hiện tại, cả đài truyền hình JTBC và JYP Entertainment chưa đưa ra thông báo chính thức về vụ việc.

Sự cố cháy sân khấu của NMIXX khiến nhiều khán giả ngất xỉu, 2 thành viên bị flycam rơi trúng người

Thông tin sân khấu của NMIXX gặp sự cố nghiêm trọng đã khiến công chúng vô cùng lo lắng. Trước đây, hàng loạt idol cũng từng bị thương do sự cố sân khấu như Onew (SHINee), Taeyeon (SNSD), Wendy (Red Velvet)... Thậm chí vụ sập nắp thông gió tại concert Pangyo Techno Valley Festival năm 2014 còn khiến 16 người tử vong và 11 người bị thương, trở thành thảm kịch kinh hoàng nhất Kpop.

NMIXX ra mắt năm 2022, được kỳ vọng tiếp nối truyền thống mát tay đào tạo nhóm nữ của JYP, sau thành công của Wonder Girls, Miss A, TWICE, ITZY. NMIXX ra mắt với 7 thành viên nhưng Jinni đã rời nhóm sau 10 tháng. "Em gái TWICE" vừa trở lại đường đua Kpop với album mới A Midsummer NMIXX's Dream.