"Sale bất động sản" 38 tuổi sa lưới

Vụ việc bắt đầu từ ngày 26/8/2025, khi ông Phạm Viết S. (trú tại phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) đăng thông tin rao bán một thửa đất thuộc xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng lên mạng xã hội. Ngay lập tức, khi phát hiện thông tin này, Nguyễn Văn Lực (42 tuổi, trú thôn Ngọc Kinh Tây, xã Hà Nha, TP.Đà Nẵng) đã gửi cho Phạm Thị Thương (38 tuổi, trú thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) để cùng nhau bàn bạc, thống nhất kế hoạch lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của ông S.

Cụ thể, kịch bản lừa đảo được chia vai rõ ràng:

Phạm Thị Thương đóng vai trò là người môi giới bất động sản tên "Thư", sử dụng tài khoản Zalo "Minh Thu" để liên hệ với ông S. Thương giới thiệu rằng mình có một khách hàng tiềm năng tên "Minh" muốn mua lại thửa đất này.

Nguyễn Văn Lực sau đó sử dụng một số điện thoại khác để gọi điện, tự xưng là khách hàng "Minh" được "Minh Thu" giới thiệu, tiến hành trao đổi và thương lượng giá cả với ông S.

Điều đáng nói, ông S. đã hoàn toàn tin tưởng vào kịch bản lừa đảo đang được giăng sẵn mà không hề mảy may nghi ngờ.

Hai đối tượng Phạm Thị Thương và Nguyễn Văn Lực vào vai môi giới bất động sản để lừa đảo. Ảnh CADN

Sau khi bên bán và bên mua (giả) đạt được thỏa thuận về giá, đối tượng Thương (vai "Minh Thu") yêu cầu ông S. lập giấy đặt cọc bán đất và tự nhận mình là đại diện công ty môi giới đứng ra chứng kiến.

Tiếp theo đó, để củng cố lòng tin, Thương đã ra tiệm photocopy mua sẵn các mẫu hợp đồng đặt cọc, tự điền thông tin mua bán giữa ông S. và Lực. Đặc biệt, Thương đã ký tên và sử dụng con dấu giả của "Công ty TNHH Quản lý bất động sản Hưng Thịnh Phát" lên hợp đồng, rồi chụp ảnh gửi qua Zalo cho ông S. xem.

Khi đã thành công lấy được lòng tin nơi bị hại, Thương bắt đầu thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Thương liên tục viện ra các lý do như: phí hợp đồng online, phí chứng kiến, phí bảo lãnh đặt cọc, phí ký gửi... và yêu cầu ông S. chuyển khoản các khoản "lệ phí" do cô ta tự đặt ra. Tổng số tiền mà ông S. bị lừa chuyển khoản lên tới hơn 195 triệu đồng.

Đáng chú ý, sau khi chiếm đoạt được tiền, Thương đã chia cho Nguyễn Văn Lực số tiền 4,9 triệu đồng. Số tiền còn lại, cả hai đối tượng dùng để tiêu xài cá nhân và trả nợ, Lực cũng đã tiêu hết phần được chia.

Ngay khi nhận ra mình bị lừa, ông Phạm Viết S. đã làm đơn trình báo cơ quan Công an. Nhờ vào công tác điều tra và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS Công an TP. Đà Nẵng đã nhanh chóng đấu tranh làm rõ sự việc.

Tại cơ quan Công an, cả Phạm Thị Thương và Nguyễn Văn Lực đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã thu giữ nhiều tang vật quan trọng phục vụ điều tra, bao gồm: 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động và 2 con dấu giả cùng nhiều tài liệu liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng về hành vi: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hiện vụ án đang được Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.