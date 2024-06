Sai lầm phổ biến khi dùng serum vitamin C khiến da không thể đẹp lên mà còn lão hóa nhanh chóng

Vitamin C là một trong những hoạt chất skincare được yêu thích và sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Với khả năng dưỡng trắng, chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa da, vitamin C xứng đáng là "vua" của các dưỡng chất skincare. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mắc phải những sai lầm phổ biến khi sử dụng serum vitamin C, khiến da không những không đẹp lên mà còn lão hóa nhanh chóng. Hãy cùng tìm hiểu 6 sai lầm thường gặp này để tránh mắc phải nhé.

1. Bảo quản sản phẩm không đúng cách

Vitamin C là một hoạt chất rất nhạy cảm với ánh sáng và oxy. Nếu không được bảo quản đúng cách, vitamin C sẽ bị oxy hóa, phân hủy nhanh chóng, mất đi hiệu quả dưỡng da. Vì vậy, khi sử dụng serum vitamin C, bạn nên để sản phẩm ở nơi mát mẻ, tránh ánh sáng trực tiếp. Đồng thời, đừng quên đậy kín nắp sản phẩm sau mỗi lần sử dụng.

2. Chọn sản phẩm có hàm lượng vitamin C quá cao

Nhiều người cho rằng, dùng serum vitamin C có hàm lượng càng cao thì da càng được cải thiện nhanh chóng. Tuy nhiên, điều này không hẳn đúng. Nếu sử dụng serum vitamin C với nồng độ quá cao (trên 20%), da có thể bị kích ứng, xuất hiện tình trạng đỏ, rát, bong tróc. Điều này không những không làm da đẹp hơn mà còn khiến da lão hóa nhanh chóng. Vì vậy, các chuyên gia khuyên bạn nên lựa chọn sản phẩm có hàm lượng vitamin C từ 10 - 15% để đạt hiệu quả tối ưu.

3. Không làm sạch da trước khi sử dụng

Serum vitamin C sẽ phát huy tác dụng tốt nhất khi được thẩm thấu sâu vào da. Tuy nhiên, nếu da còn bụi bẩn, tế bào chết, lỗ chân lông tắc nghẽn, serum vitamin C sẽ không thể phát huy hết công dụng. Vì vậy, trước khi thoa serum vitamin C, bạn nhất định phải rửa mặt sạch sẽ bằng sữa rửa mặt hoặc tẩy da chết để loại bỏ các tạp chất và tế bào chết.

4. Sử dụng serum vitamin C chung với AHA, BHA, Retinol...

Vitamin C có tính axit, nên sẽ không tương thích nếu được sử dụng cùng những hoạt chất tương tự như AHA, BHA, Retinol... Khi kết hợp, các hoạt chất này sẽ "vô hiệu hóa" lẫn nhau, khiến da bị kích ứng, gia tăng các dấu hiệu lão hóa. Do đó, bạn nên sử dụng serum vitamin C riêng biệt, không kết hợp với các sản phẩm chứa các hoạt chất trên.

5. Không bôi hoặc bôi quá ít kem chống nắng

Vitamin C có khả năng tăng cường sản sinh melanin, dẫn đến nguy cơ da bị sạm, nám. Vì vậy, sau khi thoa serum vitamin C, bạn cần bổ sung kem chống nắng để bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV. Nếu không bôi kem chống nắng hoặc bôi quá ít, da sẽ dễ bị lão hóa sớm do tác động tiêu cực của ánh nắng mặt trời.

6. Không sử dụng đều đặn hàng ngày

Để đạt hiệu quả tối ưu, bạn cần sử dụng serum vitamin C đều đặn hàng ngày. Vitamin C sẽ phát huy tác dụng tích lũy, góp phần cải thiện làn da một cách toàn diện. Nếu bạn quên hoặc bỏ bê không dùng, các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, sạm nám sẽ nhanh chóng xuất hiện.

Trên đây là 6 sai lầm phổ biến khi sử dụng serum vitamin C mà nhiều người thường mắc phải. Hy vọng bài viết đã giúp bạn nắm rõ hơn về cách sử dụng vitamin C hiệu quả, từ đó sở hữu được làn da khỏe mạnh, rạng rỡ và chống lại quá trình lão hóa. Dưới đây là 1 số sản phẩm bạn có thể tham khảo ngay.

