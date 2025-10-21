Sắc vóc tân chủ tịch sinh năm 2001 quê Ninh Bình

Thế hệ F1 trong các gia đình doanh nhân, tập đoàn lớn vẫn luôn nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Đặc biệt là các ái nữ, con gái thừa kế cơ ngơi từ gia đình, sở hữu học vấn “khủng” sau đó quay về nối nghiệp gia đình đều khiến dân tình trầm trồ, ngưỡng mộ.

Thời gian gần đây, Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (SN 2001) được quan tâm nhiều hơn khi cô chính là con gái lớn của doanh nhân Nguyễn Đức Thuỵ, hay còn được biết đến là Bầu Thuỵ. Tháng 8 vừa qua, Mỹ Anh trở thành Chủ tịch đầu tiên và trẻ nhất tại một câu lạc bộ V.League khi đảm nhận vai trò lãnh đạo Ninh Bình FC. Điều này khiến phần đông công chúng đều rất tò mò về profile của Mỹ Anh.

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh là nữ chủ tịch đầu tiên trong lịch sử V.League và cũng là người trẻ nhất giữ vị trí lãnh đạo cao nhất tại một CLB bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam

Được biết, cô là con gái lớn của Bầu Thuỵ, từng du học tại Mỹ từ năm 2013 và theo học tại Forest Ridge School (Washington) - ngôi trường từng có con gái tỷ phú Bill Gates theo học.

Mỹ Anh từng nhận giải "Honors Award for Diligence" và bằng khen của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2016. Cùng năm 2016, Mỹ Anh nhận bằng khen giáo dục do cựu Tổng thống Mỹ, Barack Obama trao tặng khi đứng đầu khối 8 của trường cấp 2 tại Washington.

Năm 2021, cô góp 10% vốn vào Công ty Cổ phần Thaispace của gia đình và từng giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Trở về Việt Nam sau thời gian học tập ở nước ngoài, Mỹ Anh bày tỏ cam kết phát triển Ninh Bình FC theo hướng bền vững, đồng bộ và giàu bản sắc, đồng thời được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho bóng đá cố đô.

Mỹ Anh rất kín tiếng trên MXH, hiếm hoi lọt ống kính khi xuất hiện trên khán đài

Song, ái nữ nhà Bầu Thụy rất kín tiếng trên truyền thông. Các trang mạng xã hội của cô đều để ở chế độ riêng tư, không tiết lộ bất cứ hình ảnh hay cuộc sống đời tư nào. Mỹ Anh chỉ thỉnh thoảng lọt ống kính máy quay khi xuất hiện trên khán đàn trong các trận đấu bóng đá.

Mỹ Anh nhận nhiều lời khen ngợi bởi nhan sắc tươi tắn, rạng rỡ. Xuất hiện trên khán đài, nữ Chủ tịch trẻ tuổi chọn phong cách tối giản với áo đen tay phồng, quần suông rộng, nhấn bằng thắt lưng Chanel và phụ kiện tối màu, toát lên vẻ thanh lịch, hiện đại. Cô cũng rất quảng giao, vui vẻ trò chuyện cũng các đối tác, doanh nhân.

Những hình ảnh hiếm hoi của nữ Chủ tịch sinh năm 2k1 (Ảnh: Fanpage Ninh Bình FC)

Về Bầu Thuỵ, theo thông tin trên báo Dân Việt, ông sinh năm 1976 tại Ninh Bình, là con trai thứ hai của doanh nhân Nguyễn Xuân Thành, người sáng lập Tập đoàn Xuân Thành. Năm 2007, ông bầu Nguyễn Đức Thụy được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thành (sau đó đổi tên thành ThaiGroup).

Năm 2011, ông bầu Nguyễn Đức Thụy mua lại suất hạng nhất của V&V Hòa Phát, và đổi tên đội này thành Sài Gòn Xuân Thành. Ông bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để chiêu mộ hàng loạt ngôi sao vào thời điểm ấy nhưng đội bóng không thành công và phải giải tán chỉ sau đó hai năm.

Năm 2021 đánh dấu thời điểm ông bầu Nguyễn Đức Thụy lấn sân sang mảng ngân hàng. Hiện tại, LPBank là nhà tài trợ chính cho giải vô địch quốc gia Việt Nam cùng rất nhiều đội bóng như HAGL, CAHN, Phù Đổng Ninh Bình hay Trẻ TP.HCM.

