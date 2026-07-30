Sắc vóc mỹ nhân đóng nữ thần Athena trong bom tấn "The Odyssey"

Vai nữ thần Athena trong "The Odyssey" giúp Zendaya tiếp tục khẳng định sức hút với tạo hình ấn tượng và diễn xuất được đánh giá cao.

Không chỉ thống trị phòng vé toàn cầu với doanh thu hơn 639 triệu USD sau hai tuần công chiếu, The Odyssey còn được xem là bom tấn thành công nhất của Christopher Nolan kể từ Oppenheimer.

Thành công của tác phẩm đến từ quy mô sử thi, dàn diễn viên đình đám cùng những lựa chọn diễn xuất gây chú ý, trong đó có Zendaya với vai nữ thần Athena - biểu tượng của trí tuệ và chiến lược trong thần thoại Hy Lạp.

Zendaya hóa thân thành nữ thần Athena trong bom tấn The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan.

Trong The Odyssey, Athena là nữ thần của trí tuệ, chiến lược và chiến tranh chính nghĩa, đồng thời là người luôn dõi theo, bảo vệ Odysseus trên hành trình trở về quê hương sau cuộc chiến thành Troy.

Đây là một trong những nhân vật quan trọng nhất của sử thi Homer và cũng là mắt xích quan trọng trong mạch truyện mà Christopher Nolan đưa lên màn ảnh với nhiều đất diễn hơn so với các phiên bản trước.

Khác với hình tượng Athena quen thuộc trong hội họa cổ điển, phiên bản của Christopher Nolan mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn giữ được sự uy nghiêm vốn có của nữ thần.

Zendaya tại buổi ra mắt The Odyssey ở New York với bộ váy trắng gắn cánh, lấy cảm hứng từ nữ thần Hy Lạp.

Trong những hình ảnh quảng bá đầu tiên, Zendaya xuất hiện với mái tóc tết cầu kỳ, trang phục drape màu trắng lấy cảm hứng từ Hy Lạp cổ đại cùng lối trang điểm tối giản. Nhiều tạp chí thời trang nhận xét nữ diễn viên mang đến vẻ đẹp thanh thoát, thông minh và quyền lực - những phẩm chất gắn liền với Athena trong thần thoại.

Tại các buổi công chiếu ở New York và châu Âu, Zendaya tiếp tục gây chú ý khi theo đuổi phong cách method dressing, lựa chọn những bộ váy ánh kim, thiết kế bất đối xứng, mái tóc tết vương miện và lớp trang điểm trong trẻo gợi liên tưởng đến hình tượng nữ thần Hy Lạp.

Giới chuyên môn đánh giá đây là một trong những chiến dịch quảng bá thời trang ấn tượng nhất mùa hè 2026, góp phần giúp hình ảnh Athena trở nên gần gũi nhưng vẫn đầy quyền uy.

Tạo hình tại buổi công chiếu ở London với phong cách haute couture, gợi liên tưởng đến nữ thần trí tuệ.

Zendaya sinh năm 1996 tại California (Mỹ), bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu nhí trước khi được biết đến rộng rãi qua các bộ phim của Disney.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đến khi cô đảm nhận vai MJ trong loạt phim Spider-Man của Marvel, sánh đôi cùng Tom Holland. Thành công của loạt phim giúp Zendaya trở thành một trong những gương mặt trẻ nổi bật nhất Hollywood.

Những năm gần đây, nữ diễn viên liên tục khẳng định thực lực qua các tác phẩm như Euphoria, Dune, Challengers... Năm 2020, cô trở thành nữ diễn viên trẻ nhất giành giải Emmy hạng mục Nữ chính xuất sắc ở thể loại phim chính kịch với vai Rue Bennett trong Euphoria, cột mốc đưa tên tuổi Zendaya vươn lên hàng ngũ những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất làng giải trí Mỹ.

Nữ diễn viên diện thiết kế Louis Vuitton màu trắng ở Paris.

Sở hữu chiều cao khoảng 1,78 m cùng vóc dáng mảnh mai và gương mặt góc cạnh, Zendaya nhiều năm liền góp mặt trong danh sách những ngôi sao mặc đẹp nhất Hollywood.

Không chỉ thành công với vai trò diễn viên, cô còn là đại sứ của nhiều thương hiệu thời trang và trang sức cao cấp. Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ, Zendaya đều trở thành tâm điểm nhờ khả năng biến hóa hình ảnh, từ vẻ đẹp cổ điển đến phong cách tương lai.

Trong The Odyssey, vẻ đẹp sắc sảo của nữ diễn viên được kết hợp với tạo hình tối giản, giúp Athena vừa giữ được sự thần bí, vừa trở nên gần gũi với khán giả hiện đại. Đây cũng là một trong những lý do khiến nhân vật nhận được nhiều lời khen sau khi bộ phim ra mắt.

Sau “The Odyssey”, Zendaya cũng góp mặt trong bom tấn “Spider-man: Brand New Day” cùng chồng là Tom Holland.

The Odyssey quy tụ dàn diễn viên đình đám gồm Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Charlize Theron... dưới sự chỉ đạo của Christopher Nolan. Bộ phim được đánh giá là một trong những dự án tham vọng nhất của vị đạo diễn từng đoạt Oscar khi tái hiện sử thi kinh điển của Homer bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại.

Dù vẫn còn những ý kiến trái chiều về một số lựa chọn diễn viên, phần lớn giới chuyên môn đều đánh giá Zendaya đã mang đến hình tượng Athena mới mẻ, khác biệt nhưng vẫn giữ được tinh thần của nữ thần trí tuệ và chiến tranh trong thần thoại Hy Lạp. Sự kết hợp giữa nhan sắc, thần thái và kinh nghiệm diễn xuất tiếp tục giúp nữ diễn viên khẳng định vị thế là một trong những ngôi sao được săn đón nhất Hollywood hiện nay.