"Gà cưng" Triệu Vy bị xóa sổ khỏi Cbiz chỉ trong 4 tiếng vì scandal, nay lưu lạc tới Việt Nam mở fanmeeting với giá trên trời

Mỹ nam này và Triệu Vy đã cùng nhau cuốn gói khỏi showbiz Hoa ngữ vào năm 2021.

Trương Triết Hạn từng là nam thần màn ảnh được săn đón bậc nhất showbiz Trung Quốc sau khi bộ phim Sơn Hà Lệnh của anh làm mưa làm gió vào năm 2021. Mỹ nam này còn được biết đến là gà cưng của Triệu Vy. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng nổi đình nổi đám, danh tiếng và sự nghiệp của Trương Triết Hạn đã sụp đổ hoàn toàn vào tháng 8/2021 do vướng bê bối thiếu tôn trọng lịch sử - văn hóa vô cùng nhạy cảm.

Anh bị cơ quan quản lý văn hóa cấm sóng diện rộng, gỡ toàn bộ sản phẩm nghệ thuật. Toàn bộ quá trình xóa sổ Trương Triết Hạn diễn ra chỉ trong vòng 4 tiếng ngắn ngủi. Ít ngày sau khi nam thần 9X bị loại bỏ, Triệu Vy - người nâng đỡ anh - cũng bị "phong sát ngầm" không rõ nguyên do. Vụ việc khiến cô trò ngôi sao Sơn Hà Lệnh ê chề cuốn gỏi khỏi showbiz Hoa ngữ, phải lui về ở ẩn.

Trương Triết Hạn thành sao chỉ sau 1 đêm nhờ tiếng vang của bộ phim Sơn Hà Lệnh. Ảnh: Sina.

Tháng 8/2021, nam diễn viên bị cấm sóng vì vướng bê bối. Không lâu sau đó, Triệu Vy - người hậu thuẫn cho anh - cũng bị "phong sát". Ảnh: Sina.

Sau khi bị cấm sóng vĩnh viễn ở Trung Quốc đại lục và bít cửa tái xuất, Trương Triết Hạn sang Đài Loan (Trung Quốc) sinh sống, đồng thời chuyển sang cầm mic làm ca sĩ. Anh lần lượt phát hành các sản phẩm âm nhạc như knighterrant, Dark Blue, Datura. Trong đó, album Datura giúp Trương Triết Hạn giành giải thưởng Nghệ sĩ mới được yêu thích nhất tại Hito Pop Music Awards 2024, và vào Top 100 Nghệ sĩ của năm tại KKBOX Music Awards.

Những năm qua, Trương Triết Hạn dựa vào việc tổ chức concert ở Hong Kong (Trung Quốc), Thái Lan để kiếm tiền và duy trì danh tiếng. Không chỉ hoạt động âm nhạc, Trương Triết Hạn còn tự đạo diễn bộ phim tài liệu Tháng Tám. Tác phẩm đã giành Giải Toàn cầu tại hạng mục Amsterdam của ARFF International Film Festival, đồng thời đoạt Giải Kịch bản xuất sắc nhất tại Red Movie Awards 2024. Tuy nhiên, các hoạt động nghệ thuật của Trương Triết Hạn ở thị trường quốc tế vô cùng nhỏ giọt và mờ nhạt. Điều này khiến anh không có nào có thể trở lại đỉnh cao danh vọng.

Sau khi bị đuổi khỏi showbiz Hoa ngữ, Trương Triết Hạn sang Đài Loan (Trung Quốc) sống và chuyển sang làm ca sĩ. Ảnh: Sina.

Mới đây, ngôi sao bị cả showbiz Hoa ngữ tẩy chay này gây chú ý khi thông báo mở fanmeeting mang tên "Người Du Hành Thời Gian" tại TP.HCM vào ngày 29/8. Trương Triết Hạn là nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên tổ chức sự kiện mang tính chất thương mại tại Việt Nam. Trước đó, các ngôi sao Cbiz thường đến Việt Nam để tham dự các chương trình giao lưu văn hóa hoặc ghi hình chương trình truyền hình.

Thế nhưng, trên các diễn đàn mạng xã hội, fan Việt tỏ ra chẳng mặn mà với sự kiện của Trương Triết Hạn. Thậm chí không ít người còn phàn nàn rằng nam diễn viên này bán vé với giá trên trời. Theo công bố, giá vé VVIP tại fanmeeting của Trương Triết Hạn là 13,8 triệu đồng, VIP là 9,8 triệu đồng, CAT 1 là 7,8 triệu đồng, CAT 2 là 5,8 triệu đồng và còn CAT 3 - hạng vé có giá thấp nhất là 3,5 triệu đồng. Giá vé này được cho là quá cao, đắt hơn cả giá vé của các ngôi sao USUK hay Kpop hạng S từng đến Việt Nam tổ chức concert hay fanmeeting. Chưa kể, Trương Triết Hạn hiện tại có thể nói là nam thần hết thời sớm, dính bê bối nghiêm trọng, bị phong sát và đóng băng hoạt động hoàn toàn ở Trung Quốc.

Trương Triết Hạn thông báo tổ chức fanmeeting ở TP.HCM vào cuối tháng 8. Ảnh: HK01.

Giá vé sự kiện của nam diễn viên gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng mức giá quá cao, và không cân xứng với danh tiếng sa sút hiện tại của Trương Triết Hạn. Ảnh: Sina.

Bức hình chôn vùi sự nghiệp của Trương Triết Hạn chỉ trong 4 tiếng

Tháng 8/2021, Trương Triết Hạn - người mới nổi tiếng được 6 tháng nhờ bộ phim Sơn Hà Lệnh đóng cùng Cung Tuấn - mất trắng tất cả khi vướng scandal nghiêm trọng có hành động thiếu tôn trọng lịch sử - văn hóa quốc gia. Anh đã bị phát hiện từng chụp ảnh tại đền Yasukuni ở Nhật Bản vào năm 2018. Đây là nơi thờ phụng những quân lính tử trận nhân danh Nhật hoàng trong chiến tranh, gồm Thế chiến 2.

Ngoài ra, còn có những bức ảnh cho thấy Trương Triết Hạn đã dự 1 đám cưới tại đền Nogi vào năm 2019. Đây là ngôi đền tưởng nhớ tướng Nogi Maresuke, 1 trong những chỉ huy của quân đội Nhật trong cuộc chiến giữa Nhật Bản và Trung Quốc vào năm 1894-1895. Không chỉ vậy, nam diễn viên còn chụp hình với bà Dewi - cựu đệ nhất phu nhân Indonesia, người có tư tưởng phản Hoa cực đoan.

Trương Triết Hạn chụp ảnh checkin tại đền Yasukuni ở Nhật năm 2018. Ảnh: Weibo.

Anh cũng đến dự đám cưới của một người bạn ở đền Nogi vào năm 2019. Ảnh: Weibo.

Việc Trương Triết Hạn vui vẻ chụp ảnh tại 2 nơi được người Trung Quốc cho là thờ phụng tội phạm chiến tranh ở Nhật Bản gây phẫn nộ trong dư luận. Nam diễn viên bị nghi ngờ về lập trường chính trị, có hành vi đụng chạm đến lòng yêu nước và tinh thần dân tộc. Trước scandal nhạy cảm, nam diễn viên lên tiếng xin lỗi, thừa nhận thiếu kiến thức lịch sử, thiếu hiểu biết nên mới có hành vi không đúng chuẩn mực trong quá khứ.

Dù vậy, Hiệp hội biểu diễn Trung Quốc vẫn đưa ra văn bản trừng phạt nam nghệ sĩ với lý do làm tổn thương tinh thần dân tộc, gây ảnh hưởng xấu đến thanh thiếu niên. Ngay sau động thái "phong sát" của cơ quan quản lý văn hóa, Trương Triết Hạn bị gỡ tên khỏi toàn bộ các sản phẩm nghệ thuật. Tài khoản mạng xã hội Weibo của nam diễn viên bị xóa bỏ. 27 nhãn hàng cũng đồng loạt thông báo hủy hợp đồng với Trương Triết Hạn. Trang web chính thức của Học viện Sân khấu Thượng Hải cũng xóa tên Trương Triết Hạn khỏi danh sách cựu sinh viên ưu tú. Nam diễn viên bị xóa sổ khỏi showbiz Hoa ngữ chỉ trong 4 tiếng.

Hiệp hội biểu diễn Trung Quốc đưa tên Trương Triết Hạn vào danh sách nghệ sĩ bị cấm hoạt động nghệ thuật vĩnh viễn. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu