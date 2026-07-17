Không dám tin Triệu Vy giờ lại đến mức này

Triệu Vy hiếm hoi xuất hiện công khai, nhưng ngoại hình của cô lại khiến nhiều người nhận không ra.

Sau khi bị "phong sát" ở showbiz Trung Quốc, Triệu Vy có hành tung bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện và hiếm khi chia sẻ cuộc sống trên MXH suốt 5 năm qua. Nếu có lộ diện, nữ diễn viên cũng đeo khẩu trang, đội mũ kín mít. Dù đã rời ngành giải trí, nhưng những thông tin liên quan đến ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Vào ngày 17/6, tờ Sohu cho biết 1 người qua đường vừa bắt gặp Triệu Vy tại Thượng Hải (Trung Quốc). Trong hình ảnh mới nhất được ghi lại vào ngày 14/7, diện mạo xuống sắc, già nua và lộ rõ dấu hiệu lão hóa của nữ diễn viên khiến công chúng ngỡ ngàng. Nguồn tin cho biết Triệu Vy tăng cân rõ rệt, khiến khuôn mặt trông phù nề. Theo truyền thông Trung Quốc, do không còn hoạt động trong giới giải trí, Triệu Vy đã bỏ bê chăm sóc bản thân từ lâu. Cô giờ ra đường không trang điểm, không ăn mặc chỉn chu. Nhìn vẻ ngoài của nữ diễn viên hiện tại không ai nghĩ cô đã từng là ngôi sao hạng S của Cbiz. Ngoài ra, Triệu Vy còn nghiện thuốc lá và rượu lâu năm. Đây cũng là 1 trong những yếu tố khiến cô xuống sắc nhanh hơn so với đồng nghiệp cùng lứa.

Sau khi bị cấm hoạt động nghệ thuật, Triệu Vy bỏ bê chăm sóc bản thân và xuống sắc thấy rõ. Ảnh: Sina, FB.

Gương mặt mộc lộ rõ dấu hiệu lão hóa, sưng phồng của Triệu Vy. Ảnh: Sina.

Từ tháng 8/2021, Triệu Vy vắng bóng trong các hoạt động nghệ thuật ở showbiz Trung Quốc. Cô bị xóa sổ trên Internet không rõ nguyên nhân. Trước các tin tức về việc bị cấm sóng để tiếp nhận điều tra sai phạm kinh tế, nữ diễn viên giữ im lặng. Thời gian quan, Triệu Vy còn phải bồi thường số tiền lên đến 13 triệu USD (340 triệu đồng) cho các đối tác từng bị cô và chồng cũ làm thiệt hại kinh tế, phá sản, tan nhà nát cửa trong vụ lừa đảo chứng khoán chấn động vào năm 2017. Cựu minh tinh phải 1 mình đối mặt với 500 vụ kiện lớn nhỏ, nhưng đến nay chỉ có hơn 100 vụ được giải quyết ổn thỏa.

Bị kiện tụng và bồi thường triền miên khiến Triệu Vy kiệt quệ kinh tế. Theo tờ QQ, khối tài sản của nữ diễn viên gần như đã tiêu tán sạch. Cô giờ khó khăn kinh tế đến mức khoản nợ 14.000 NDT (51 triệu đồng), và thậm chí khoản nợ 8.488 NDT (32 triệu đồng) cũng không trả nổi. Do đó, từ tháng 4/2025, Triệu Vy đã bị tòa án liệt vào danh sách người thất tín vì nợ dai dẳng không trả và liên tục phong tỏa tài sản.

Nàng "Tiểu Yến Tử" kinh điển trong Hoàn Châu Cách Cách bị phong sát từ năm 2021. Ảnh: Sina.

Cách đây không lâu, Triệu Vy bị tung tin dính líu tới đường dây buôn người xuyên quốc gia, lừa đảo trực tuyến, giấu tài sản riêng tại nước ngoài. Nữ diễn viên đã đệ đơn kiện ra tòa để bảo vệ danh dự. Đến đầu tháng 6 vừa qua, Triệu Vy đã được "minh oan". Tòa án đã ra phán quyết công ty Cự Nhật Thăng phải gửi thư xin lỗi bằng văn bản cho Triệu Vy, đăng bài đính chính thông tin sai sự thật và ghim bài trên MXH 10 ngày. Công ty Cự Nhật Thăng phải bồi thường tổn thất tinh thần cho Triệu Vy 20.000 NDT (hơn 73 triệu đồng) và thanh toán phí tòa án 300 NDT (1,1 triệu đồng).

Triệu Vy đã được xác nhận không có dính líu đến các hoạt động bắt cóc và buôn bán người xuyên biên giới. Đây là tin đồn tiêu cực do 1 công ty giải trí bịa ra để câu view. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sohu, Weibo