Nam diễn viên Việt mất tích bí ẩn trong ngày cuối ghi hình phim, 13 năm sau nguyên nhân mới phơi bày

Nam diễn viên này từng gây sốt, được nhiều khán giả yêu thích khi đóng phim Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé.

Với thế hệ khán giả 9X, Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé là một trong những sitcom ai cũng biết. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ đình đám thời điểm đó, trong đó có Kelbin Lei. Trong Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé, Kelbin Lei đảm nhận vai Kevin - chàng trai đam mê thời trang, kiêm stylist của nhóm nhạc Tiramisu.

Cùng các thành viên, Kevin nhận quản lý và kinh doanh tiệm bánh của Hội trưởng Hội Phụ nữ tại chung cư Ngàn Sao để kiếm tiền theo đuổi ước mơ. Với ngoại hình điển trai cùng tính cách trẻ trung, nhân vật của Kelbin Lei nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Thế nhưng ở tập cuối, Kevin đột ngột vắng mặt và được lý giải trong phim là đã sang nước ngoài du học.

Kelbin Lei từng tham gia Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé nhưng không xuất hiện trong tập cuối phim

Mới đây, Kelbin Lei bất ngờ trở lại khu chung cư từng là bối cảnh quay Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé để ôn lại ký ức với các đồng nghiệp. Cũng trong dịp này, nam diễn viên lần đầu tiết lộ lý do thật sự khiến anh không thể góp mặt ở tập cuối bộ phim. Theo chia sẻ của Kelbin Lei, việc nhân vật đi du học thực chất chỉ là phương án chữa cháy của ê-kíp sau khi anh gặp tai nạn ngay trên đường đến phim trường.

Nam diễn viên kể: "Vì lúc quay tập cuối Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé mình bị tai nạn cướp xe đúng sáng hôm quay và bị thương rất nặng nên không thể quay được. Bản thân mình cũng rất tiếc, chiếc video kỷ niệm này coi như Kevin đã đi du học về lại Việt Nam thăm mọi người, dù bây giờ mọi người đều ở một nơi khác nhau rồi".

Clip: Kelbin Lei về thăm lại nơi từng ghi hình Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé

Nam diễn viên bất ngờ tiết lộ lý do vắng mặt 13 năm trước là do gặp tai nạn trên đường đi ghi hình

Thực tế, vụ tai nạn của Kelbin Lei từng được gia đình chia sẻ cách đây 13 năm, nhưng đến nay khán giả mới biết sự việc xảy ra đúng vào ngày ghi hình tập cuối của Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé. Theo thông tin từ gia đình, sáng hôm đó Kelbin dậy sớm để đến trường quay. Khi vừa tới cổng khu chung cư, anh bị một đối tượng áp sát cướp túi xách treo trên xe. Cú giật bất ngờ khiến nam diễn viên ngã mạnh xuống đường và bị thương nghiêm trọng.

Không chỉ mất tài sản, Kelbin Lei còn bị chẩn đoán trật xương chậu, bể xương bả vai, gãy răng cùng nhiều vết thương khác trên cơ thể. Chính vì vậy, anh buộc phải vắng mặt trong ngày ghi hình quan trọng, còn ê-kíp phải thay đổi kịch bản để giải thích sự biến mất của nhân vật Kevin.

Kelbin Lei từng gặp tai nạn nghiêm trọng cách đây 13 năm

Lê Hoàng Anh Khoa, nghệ danh Kelbin Lei, là một trong những fashionista và influencer đời đầu của Việt Nam. Bắt đầu được giới trẻ biết đến từ năm 14 tuổi, anh ghi dấu ấn ở nhiều vai trò như người mẫu, stylist, giám đốc sáng tạo, fashionisto và đồng sáng lập một thương hiệu thời trang. Bên cạnh lĩnh vực thời trang, Kelbin Lei cũng từng góp mặt trong nhiều dự án phim, trong đó Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé là một trong những vai diễn để lại nhiều dấu ấn với khán giả thế hệ 9X.

Nói về việc không dấn thân sâu vào showbiz với vai trò diễn viên, anh từng chia sẻ: "Đúng là mình đã từng có rất nhiều cơ hội, được mời mọc và hứa hẹn sẽ được làm ca sĩ nổi tiếng, kiếm nhiều tiền này kia. Nhưng mà mình biết đâu là thế mạnh của bản thân. Vậy nên, mình từ chối những lời đề nghị đó và không hề thấy hối tiếc".

Nam diễn viên giờ là stylist nổi tiếng, thân với nhiều sao Việt

Ảnh: FBNV