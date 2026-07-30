Mẹ ruột ủng hộ Suri Cruise cắt đứt quan hệ với Tom Cruise

“Nhất cử nhất động” từ phía Suri Cruise trong khoảng thời gian này đã liên tục lọt vào tầm ngắm của truyền thông và công chúng.

Cách đây 2 ngày, tờ Pagesix đưa tin, Suri Cruise đã chính thức làm thủ tục đổi tên hợp pháp, qua đó cắt đứt quan hệ với bố mình - Tom Cruise trên giấy tờ. Trong diễn biến mới nhất của vụ việc, vào sáng 30/7, nữ minh tinh Katie Holmes - mẹ Suri Cruise, vừa chính thức có động thái đáng chú ý đầu tiên sau khi con gái cô quyết định cắt đứt với bố ruột.

1 nguồn tin thân cận cho biết, Katie Holmes hoàn toàn ủng hộ quyết định của ái nữ Suri. Người này còn tiết lộ thêm về cảm xúc của Katie trước quyết định chấn động của cô con gái gen Z: “Katie không hề ngạc nhiên trước quyết định của Suri, bởi vì đó chính là con người của con bé. Suri luôn vô cùng độc lập và tự tin như thế mỗi khi đưa ra các sự lựa chọn của riêng mình”.

Katie Holmes vừa có động thái đầu tiên sau khi Suri cắt đứt với bố ruột Tom Cruise. Ảnh: Pagesix

Nguồn tin cho biết thêm, Suri không hề đường đột đưa ra quyết định bỏ họ cha, mà trên thực tế cô nàng cũng đã cân nhắc, suy nghĩ trong thời gian dài trước khi chính thức tiến hành các thủ tục pháp lý cho việc đổi tên.

Và Katie cũng đều tôn trọng mọi bước đi của con gái mình. Nữ diễn viên sinh năm 1978 tin rằng Suri đã đủ khôn lớn để tự đưa ra quyết định cho bản thân mình. Nguồn tin thân cận khẳng định: “Katie hoàn toàn ủng hộ bất cứ điều gì mà Suri cảm thấy là đúng đắn, phù hợp với con bé”. Người này cũng nhấn mạnh Katie không hề thúc đẩy hay khuyến khích Suri bỏ họ của Tom Cruise mà đó hoàn toàn là quyết định từ phía cô nàng gen Z.

“Katie đã dành nhiều năm nuôi dạy Suri để con bé biết cách suy nghĩ cho bản thân mình và trở thành người có cá tính riêng. Giờ đây Suri đã trở thành cô gái trẻ tự tin và độc lập. Điều này khiến Katie cảm thấy vô cùng tự hào. Suri hiện cũng đã trưởng thành rồi, và Katie vẫn luôn tin rằng những quyết định cá nhân như vậy (quyết định bỏ họ cha) là quyền của con bé. Trên hết, Katie chỉ muốn Suri được hạnh phúc và sống cuộc đời theo cách mà con bé muốn” , nguồn tin thân cận hé lộ thêm về phản ứng của Katie trước quyết định bỏ họ cha từ Suri.

Mối quan hệ giữa 2 cha con Tom Cruise - Suri Cruise đã liên tục khiến dư luận dậy sóng trong những năm qua. Còn nhớ trong lễ tốt nghiệp tại trường trung học LaGuardia (thành phố New York, Mỹ) hồi tháng 6/2024, dân tình đã phát hiện Suri không còn sử dụng họ Tom Cruise trong tên. Trong tập sách nhỏ về lễ tốt nghiệp, cô được ghi nhận là Suri Noelle. Trước đó, cô nàng gen Z cũng dùng tên này khi tham gia buổi diễn Head Over Heels ở New York vào tháng 5/2024.

Suri từng được phát hiện không sử dụng họ bố trong buổi lễ tốt nghiệp trung học. Ảnh: Pagesix

Ban đầu, khán giả còn cho rằng Suri dùng tên đó làm nghệ danh hoặc muốn thể hiện sự tôn vinh dành cho mẹ mình - Katie Holmes (tên đầy đủ là Katie Noelle Holmes). Thế nhưng tới nay, truyền thông Mỹ lại cho hay Suri đã thực sự hoàn tất thủ tục đổi tên hợp pháp và không còn sử dụng họ bố trong tên mình.

Được biết, Suri đã đăng ký cử tri tại bang Pennsylvania (nơi cô hiện đang sinh sống) với cái tên Suri Noelle vào tháng 10/2024 khi đang học năm nhất đại học. Điều này cho thấy con gái Tom Cruise đã sử dụng tên Suri Noelle trên các loại giấy tờ tùy thân cùng hồ sơ pháp lý quan trọng của mình. Như vậy, cô nàng sinh năm 2006 đã chính thức bỏ họ bố và thay vào đó bằng tên đệm của mẹ để tạo thành cái tên Suri Noelle như hiện tại.

Nguồn tin cho biết thêm, con gái Tom Cruise không nộp đơn yêu cầu đổi tên tại bang Pennsylvania. Nhiều khả năng cô nàng đã làm thủ tục đổi tên tại New York trước khi chuyển lên đại học.

Mối quan hệ giữa Suri - Tom Cruise liên tục khiến dư luận dậy sóng trong thời gian qua. Ảnh: Pagesix

Suri hiện đang theo học tại ngôi trường Đại học Carnegie Mellon bang Pennsylvania. Nữ sinh viên sinh hoạt tại ký túc xá của trường, luôn tranh thủ về thăm mẹ vào các kỳ nghỉ quan trọng trong năm.

Suri Cruise sinh năm 2006, luôn là tâm điểm được công chúng và truyền thông săn đón ngay từ khi mới chào đời. Lúc nhỏ, Suri đều được bảo vệ nghiêm ngặt bởi đội ngũ an ninh mỗi khi ra ngoài và luôn xuất hiện trước công chúng với những bộ cánh hàng hiệu đắt đỏ.

Thế nhưng kể từ sau khi Tom Cruise - Katie Holmes ly hôn, Suri đã trở lại cuộc sống bình thường giống với bạn bè đồng trang lứa và không còn diện những trang phục đắt đỏ như trước. Minh tinh Katie Holmes còn cho con gái đi tàu điện ngầm như mọi người.

Kể từ sau khi ly hôn Tom Cruise hồi năm 2012, minh tinh Katie Holmes đã 1 mình nuôi dạy Suri, đồng hành cùng con gái trong suốt quá trình trưởng thành. Về phần Tom Cruise, nam tài tử đã không xuất hiện cùng con gái suốt hơn 14 năm qua. Cách đây 3 năm, 1 nguồn tin thân cận cho biết Tom Cruise đã không phải 1 phần trong cuộc sống của Suri. Vậy nhưng nam diễn viên vẫn chu cấp đầy đủ cho Suri tới năm 18 tuổi và sau đó tiếp tục chi trả học phí trong giai đoạn đại học cho con gái.

Tom Cruise đã gần như không còn hiện diện trong cuộc sống của Suri. Ảnh: Eonline

Nguồn: Pagesix