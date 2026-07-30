Danh tính nam diễn viên, ca sĩ tử vong sau vụ tai nạn xe máy sáng nay 30/7

Công chúng bàng hoàng, đau xót tột độ trước sự ra đi đột ngột của nam diễn viên người Ireland.

Sáng 30/7, tờ Variety đưa tin, nam diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng người Ireland - Glen Hansard vừa đột ngột qua đời, sự việc đau lòng đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình và đồng nghiệp. Theo nguồn tin, nam ngôi sao tử vong sau 1 vụ tai nạn xe máy tại quê nhà Dublin (Ireland) vào sáng thứ Tư (theo giờ địa phương). Vụ tai nạn được báo cáo cho cơ quan chức năng vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày. Hiện, cảnh sát đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời kêu gọi những người chứng kiến vụ việc cung cấp thông tin có giá trị nhằm phục vụ cho công tác điều tra.

Được biết, Glen Hansard trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 56. Nam nghệ sĩ tài năng mãi mãi ra đi, để lại người vợ là nhà thơ Maire Saaritsa và cậu con trai chỉ mới 3 tuổi.

Công ty quản lý của nam diễn viên vừa thông tin thêm về tình hình tang quyến ở thời điểm hiện tại: “Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin nam nghệ sĩ Glen Hansard vừa qua đời sau 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ ở Dublin. Gia đình anh ấy hiện vô cùng bàng hoàng và đau xót trước nỗi mất mát to lớn này. Phía gia đình nam nghệ sĩ cũng hy vọng công chúng tôn trọng quyền riêng tư của họ trong khoảng thời gian khó khăn này. Gia đình rất biết ơn sự đồng hành, giúp đỡ của mọi người trong suốt thời gian qua, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường sau vụ tai nạn”.

Glen Hansard vừa đột ngột qua đời vì tai nạn xe máy. Ảnh: Pagesix

Cái chết đột ngột của Glen Hansard đã gây ra cú sốc lớn cho đồng nghiệp và người hâm mộ. Trên trang cá nhân, ca sĩ Bruce Springsteen vừa đăng bài tưởng niệm dành cho cố nghệ sĩ : “Chúng tôi vô cùng bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi của Glen Hansard. Tôi và cậu ấy gặp nhau ở Ireland nhiều năm trước. Trong tim tôi, cậu ấy luôn là 1 ca sĩ - diễn viên tuyệt vời, 1 người bạn tốt bụng, 1 người đàn ông hào phóng và lịch thiệp. Glen luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, luôn mỉm cười lạc quan và sẵn sàng cất cao tiếng hát. Xin Chúa hãy phù hộ cho những người thân yêu của cậu ấy”.

Cái chết của nam nghệ sĩ tài hoa đã gây ra cú sốc lớn cho đồng nghiệp. Ảnh: Pagesix

Glen Hansard sinh ra và lớn lên ở Dublin (Ireland). Nam diễn viên bỏ học vào năm 13 tuổi, sau đó bắt đầu đi hát trên đường phố và thành lập ban nhạc rock Frames vào năm 1990. Glen Hansard sở hữu chất giọng khàn đặc, đầy nội lực đối lập với phong cách sáng tác ca khúc thường mang nét nhẹ nhàng của chính bản thân nam nghệ sĩ.

Glen Hansard cùng ban nhạc The Frames phát hành 7 album trong giai đoạn từ năm 1991 đến 2006. Ngoài ra, nam ngôi sao còn từng là thành viên của nhóm nhạc dân gian Swell Season.

Với tư cách nghệ sĩ solo, Glen Hansard đã phát hành album phòng thu solo đầu tay mang tên Rhythm and Repose hồi năm 2012. Album solo tiếp theo của nam nghệ sĩ mang tên Didn’t He Ramble được trình làng vào năm 2015. Đứa con tinh thần này đã mang về cho nam ngôi sao đề cử giải Grammy ở hạng mục Album nhạc dân gian hay nhất. Kể từ đó tới nay, Glen tiếp tục phát hành thêm 3 album solo khác gồm Between Two Shores, This Wild Willing, All That Was East Is West of Me Now lần lượt vào các năm 2018, 2019 và 2023.

Bên cạnh gặt hái được những thành công trên mặt trận âm nhạc, Glen còn tỏa sáng rực rỡ ở địa hạt điện ảnh. Vào năm 1991, nam nghệ sĩ bắt đầu thu hút sự chú ý từ khán giả khi thủ vai Outspan Foster trong bộ phim ca nhạc The Commitments từng đoạt giải BAFTA. Tới năm 2007, Glen Hansard nhận lời đóng vai chính trong bộ phim ca nhạc Once. Tác phẩm này giúp tên tuổi nam nghệ sĩ trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Bộ phim được giới phê bình đánh giá rất cao về chất lượng nghệ thuật. Glen Hansard cùng Markéta Irglová đã sáng tác và biểu diễn toàn bộ âm nhạc trong phim. Bản song ca ăn khách trong phim - Falling Slowly còn giúp Glen Hansard và Markéta Irglová rinh về giải Ca khúc gốc hay nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 80.

Gần đây nhất, Glen xuất hiện với vai khách mời trong bộ phim mang tên Power Ballad, hợp tác cùng Paul Rudd và Nick Jonas. Tác phẩm vừa mới được ra mắt cách đây 2 tháng.

Glen Hansard đã gây dựng được danh tiếng vang dội trước khi đột ngột qua đời. Ảnh: Pagesix

Nguồn: Variety