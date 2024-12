Rút tiền tiết kiệm trước hạn là gì?

Rút tiền tiết kiệm trước hạn có nghĩa là bạn lấy lại số tiền gửi của mình từ ngân hàng trước ngày đáo hạn theo thỏa thuận ban đầu trong hợp đồng gửi tiết kiệm. Các khoản tiết kiệm thường có kỳ hạn cụ thể, ví dụ như 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm hoặc lâu hơn. Khi bạn rút tiền trước ngày đáo hạn, lãi suất bạn nhận được sẽ không theo mức đã cam kết ban đầu mà sẽ theo mức lãi suất thấp hơn được quy định cho các khoản rút trước hạn.

Có nhiều lý do khiến người gửi tiền phải rút tiền tiết kiệm trước hạn: Có thể là do nhu cầu tài chính đột xuất, đây là lý do phổ biến nhất. Khi gặp các tình huống như chi phí y tế, học phí, hoặc các sự cố không mong muốn, việc tiếp cận ngay số tiền tiết kiệm là cần thiết.

Đôi khi bạn gặp cơ hội đầu tư hấp dẫn và muốn sử dụng số tiền tiết kiệm của mình để đầu tư nhằm tăng lợi nhuận. Ngoài ra, mục tiêu tài chính của bạn có thể thay đổi theo thời gian, khiến bạn quyết định rút tiền trước hạn để tái đầu tư hoặc sử dụng cho các mục tiêu khác.

Khi rút tiền trước kỳ hạn, số tiền lãi bạn nhận được sẽ thấp hơn nhiều so với mức lãi suất ban đầu đã cam kết. Ngân hàng thường áp dụng mức lãi suất không kỳ hạn cho các khoản rút trước hạn, thường chỉ từ 0.1% đến 1% mỗi năm.

Ảnh minh họa: Kinh tế & Đô thị.

Khi bạn rút tiền trước hạn, bạn mất cơ hội nhận được mức lãi suất cao hơn khi đến hạn, điều này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính dài hạn của bạn. Một số ngân hàng có thể áp dụng phí phạt cho việc rút tiền trước hạn, làm giảm thêm số tiền bạn nhận được.

Để giảm thiểu các hệ quả khi phải rút tiền trước hạn, bạn có thể áp dụng các biện pháp như: Luôn có một quỹ dự phòng để sử dụng trong các tình huống khẩn cấp, giúp bạn tránh việc phải rút tiền tiết kiệm trước hạn.

Trước khi gửi tiền tiết kiệm, hãy tìm hiểu kỹ các điều kiện, điều khoản về lãi suất rút trước hạn và các phí phạt có thể áp dụng. Chọn kỳ hạn gửi tiết kiệm phù hợp với tình hình tài chính và kế hoạch sử dụng tiền của bạn để giảm khả năng phải rút tiền trước hạn.

Tổng hợp