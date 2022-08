Rung động trước những câu chuyện tình ngoài đời thực trở thành nguồn cảm hứng cho phim ảnh

‏So với những mối tình hư cấu được dựng lên thì những chuyện tình “đời thật, việc thật” luôn để lại dấu ấn khó phai trong lòng chúng ta. Điều đó vô tình đã trở thành nguồn tài nguyên quý giá cho các nhà làm phim trong và ngoài nước. Những bản tình ca lãng mạn phần nào thay đổi nhận định về tình yêu của con người và làm cho cuộc sống nên thơ, muôn màu hơn.

‏Cuối năm 2021 vừa qua, bộ phim "Cổ tay áo màu đỏ" (The Red Sleeve) là một trong những bộ phim truyền hình đặc sắc nhất của xứ sở Kim Chi. Được dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên, tác phẩm khai thác câu chuyện tình giữa vua Yi San (Lee Junho) - một người coi trọng vận mệnh quốc gia lên hàng đầu và nghi tần Seong Deok Im (Lee Se Young) - một cung nữ luôn mong mỏi một cuộc sống bình dị.‏

‏Trong phim, nữ chính Seong Deok Im chính là vị cứu tinh của Yi San, hậu duệ và là cháu trai cả của vua Yeongjo, người sau này sẽ lên làm vua. Theo truyền thông Hàn Quốc, nhân vật Deok Im được xây dựng dựa trên một nhân vật có thật. Nguyên mẫu của Seong Deok Im là nghi tần Seong Eui Bin. Bà có một cuộc đời bất hạnh khi phải chứng kiến con trai ra đi khi mới 4 tuổi và bản thân bà cũng từ giã cõi đời trong lúc mang thai con thứ ba.‏

Theo lịch sử Hàn Quốc, vua Jeongjo lên ngôi từ năm 1776 khi vừa mới 24 tuổi. 6 năm sau đó, nghi tần họ Seong sinh hoàng tử đầu tiên đặt tên là Munhyo và hoàng tử nhỏ được kỳ vọng sau này sẽ kế vị vua. Hai năm sau, bà tiếp tục hạ sinh công chúa. Tuy nhiên, tiểu hoàng tử Munhyo không may qua đời khi mới 4 tuổi. Do vậy, nghi tần tiếp tục mang thai lần ba nhưng bất hạnh thay, bà lại ra đi mãi mãi và để lại vết thương lòng cho nhà vua.‏

Nicholas Sparks chia sẻ tác phẩm"The Notebook" được lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của ông bà bên gia đình của vợ mình:"Cái cách mà đôi mắt ông bừng sáng mỗi khi nhìn bà, cách ông cầm tay bà, cách mà ông rót trà hay săn sóc cho bà khiến tôi nghĩ về bản thân mình sáu mươi năm sau nữa. Họ vẫn đối xử với nhau y hệt như cách mà tôi và vợ tôi đang làm hiện tại".

"The Notebook" đã được chuyển thể thành phim vào năm 2004, với sự tham gia của Rachel McAdams và Ryan Gosling. Từ khi được phát hành vào năm 2004, bộ phim liên tục lọt vào các bảng xếp hạng những bộ phim tình cảm hay nhất mọi thời đại. Bộ phim giành được một giải MTV Movie Awards cho Nụ hôn đẹp nhất, một giải Satellite cho Nữ diễn viên phụ - Gena Rowlands - trong vai Allie về già và 8 giải Teen Choice, chủ yếu dành cho đôi tình nhân Ryan Gosling và Rachel McAdams.‏

‏Bộ phim là tiểu sử chính kịch lãng mạn về cuộc tình của nhà vật lý lỗi lạc Stephen Hawking và Jane Wilde - người phụ nữ dành toàn bộ cuộc đời bên người chồng mang căn bệnh xơ cứng teo cơ. Chống lại số phận tàn nhẫn mà định mệnh ban cho, Stephen Hawking chính là hiện diện cho nỗ lực kỳ diệu của con người, để chạm tới đỉnh cao tri thức nhân loại. Xuyên suốt 2 giờ đồng hồ, bộ phim đã lấy đi nhiều nước mắt và chiếm được sự thấu cảm chân thành từ khán giả.‏

‏Đặc biệt, tên tuổi của ‏"The Theory Of Everything" cũng được chứng minh khi sở hữu hàng loạt các giải thưởng danh giá. Chính nghị lực phi thường và tình yêu vĩnh cửu đã viết nên thành công ấy, bởi lẽ bộ phim kết thúc cũng là khi người xem nhận ra:"Ta không thể lựa chọn số phận nhưng ta là người quyết định số phận".

Ngay trong lễ kỷ niệm đám cưới của cặp đôi Paige và Leo, cô vợ Paige đã gặp một tai nạn nghiêm trọng và chìm vào hôn mê. Đến khi tỉnh lại, Paige lại hoàn toàn mất hết ký ức về Leo cũng như tình yêu của cả hai và người chồng Leo đã phải thêm một lần nữa nỗ lực hết sức để chinh phục được trái tim bà xã.‏

‏Cốt truyện lãng mạn như mơ của "The Vow" thực chất lại được lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật của cặp đôi Krickitt và Kim Carpenter. Người vợ Krickitt cũng gặp một tai nạn rồi quên đi mọi thứ như trên phim và người chồng Kim phải vô cùng nỗ lực để khiến cho bà xã "yêu lại từ đầu" với mình. Cuối cùng, Krickitt vẫn không thể nhớ ra mọi chuyện nhưng cặp đôi đã thắp lại ngọn lửa yêu thương và đã có với nhau hai người con. Kim Carpenter đã hạnh phúc chia sẻ lại câu chuyện đời mình trong cuốn hồi ký The Vow, cũng chính là nền tảng để xây dựng lên bộ phim cùng tên do Rachel McAdams và Channing Tatum thủ vai.‏

Bộ phim là câu chuyện tình yêu vô cùng lãng mạn giữa một chàng thủy thủ, Henry Roth và một cô gái mắc phải căn bệnh mất trí nhớ đến kì lạ, Lucy Whitmore. Sau một tai nạn xe đáng tiếc, những kí ức của Lucy chỉ dừng lại vào đúng ngày gặp nạn và mỗi buổi sáng tỉnh dậy, cô lại quên đi tình yêu với Henry.‏

‏Nguyên mẫu của nhân vật Lucy là Michelle Philpotts, người phụ nữ mắc chứng hay quên dạng hiếm sau một vụ tai nạn. Và trong suốt hơn 20 năm qua, Michelle chỉ có thể sống mãi với năm 1994. Mỗi buổi sáng thức dậy, người chồng yêu dấu quả thực đã cho Michelle xem album ảnh gia đình và ghi chú các sự kiện quan trọng nhất mà cả hai đã cùng trải qua, hệt như những gì mà anh chàng Henry làm trên phim. Điểm khác biệt duy nhất là trong thực tế, Michelle đã quen biết chồng mình trước khi xảy ra tai nạn và cô không cần phải học cách "yêu lại từ đầu" vào mỗi buổi sáng.‏