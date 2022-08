4 mỹ nhân SNSD lần lượt tái xuất màn ảnh: Yoona quá xuất sắc, tiếc nhất là Seohyun

Phim Hàn 2022 chứng kiến màn đá sân của khá nhiều idol đình đám, đáng mừng là đa phần đều thành công với vai trò diễn viên. Thú vị nhất là khi có tới 4 thành viên của nhóm nhạc đình đám SNSD lại bất ngờ đồng loạt tái xuất màn ảnh trong cùng một khoảng thời gian, khiến màn ảnh Hàn lúc này trở nên vô cùng sôi động.

Nữ idol xinh đẹp Yoona vừa tái xuất màn ảnh trong bộ phim Big Mouth, bên cạnh nam thần đình đám Lee Jong Suk. Không hổ danh là một trong những visual vàng của Kpop, Yoona vừa tái xuất đã khiến khán giả bùng nổ bởi diện mạo quá hoàn hảo của mình. Chỉ hai tập phim, Yoona đưa khán giả đi từ giai đoạn cấp ba tới đại học, đi làm, kết hôn và gặp biến cố cuộc đời của nhân vật. Và ở giai đoạn nào, nhan sắc của cô cũng vô cùng toả sáng. Quan trọng hơn cả khi diễn xuất của cô cũng được đánh giá là thăng hạng, tiến bộ hơn rất nhiều so với sự đơ cứng trước đây. Hiện tại Big Mouth đang ghi nhận những thành tích rất khả quan và hứa hẹn sẽ trở thành bom tấn để đời của Yoona.

Em út của SNSD từ đầu năm tới giờ đã có 2 bộ phim hoàn thiện việc ra mắt, đầu tiên là phim điện ảnh Tình Yêu Và Trói Buộc, thứ hai là phim truyền hình Người Tình Của Jinx vừa khép lại với cái kết trọn vẹn. Hai bộ phim mang tới hai hình ảnh hoàn toàn khác biệt của Seohyun khiến khán giả phải ngạc nhiên bởi sự nhập vai quá linh hoạt của cô. Đáng tiếc, cả hai tác phẩm này đều không được đánh giá cao về kịch bản. Tình Yêu Và Trói Buộc khai thác đề tài nhạy cảm nhưng cách triển khai lại bị cho là quá nhạt nhẽo với nhiều chi tiết khó ngấm. Người Tình Của Jinx lại bị đánh giá là đầu voi đuôi chuột, chỉ mạnh ở khoảng 6 tập đầu. Dù có diễn tốt tới đâu thì danh tiếng của Seohyun cũng không thăng hạng nhiều sau 2 tác phẩm này.

Sooyoung sắp tới đây sẽ tái xuất trong bộ phim If You Wish Upon Me, đóng chính bên cạnh Ji Chang Wook và tiền bối Sung Dong Il. Chỉ mới những hình ảnh đầu tiên, phim đã hứa hẹn mang đến cho khán giả những câu chuyện đậm vị chữa lành. Về phần Sooyoung, để vào vai nữ y tá Yeon Joo, cô phải để mặt mộc, ăn mặc đơn giản, không được chăm chút tạo hình như Yoona hay Seohyun. Khán giả vô cùng thích thú với sự nhập vai này và hi vọng Sooyoung sẽ có cho mình một vai diễn xứng tầm.

Mỹ nhân SNSD cuối cùng sẽ tái xuất màn ảnh trong thời gian sắp tới là “ngọc trai đen” Yuri. Cô chuẩn bị trở lại màn ảnh với bộ phim Good Job. Đáng chú ý hơn khi người đóng cặp với cô lần này vẫn là Jung Il Woo, bạn diễn vô cùng ăn ý đã cùng ngọc trai đen làm nên thành công của phim cổ trang Bossam: Đánh Cắp Số Phận vào năm ngoái. Trong Good Job, Yuri vào vai Don Se Ra, người sinh ra đã có đôi mắt đặc biệt khiến cô luôn phải đeo kính để che giấu bí mật. Dù vậy cô vẫn thường xuyên bí mật dùng cặp mắt đó để giúp đỡ mọi người.

Nguồn ảnh: Mydramalist

