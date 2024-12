Rosé nhớ các thành viên BLACKPINK, mong đợi ngày hội ngộ

Trong chương trình "You Quiz on the Block" phát sóng ngày 11/12 (giờ địa phương), khi người dẫn chương trình Yoo Jae Suk hỏi: "Bạn có nhớ các thành viên BLACKPINK không?", Rosé trả lời: "Tôi rất nhớ họ".

Tiếp sau đó, thành viên đình đám của BLACKPINK nói tiếp: "Vào ngày ca khúc "APT." được phát hành, tôi đã chờ đợi kết quả ban đầu và đã gọi video với Lisa trong hơn một giờ. Chúng tôi đã nói chuyện trong khi ăn mì ramen. Lisa lúc ấy đang ở New York".

"Tôi có thể gọi video với Jisoo vào thời điểm đó nhưng chúng tôi đã nhắn tin rất nhiều cho nhau" - Rosé nói tiếp - "Jennie gần đây đã gửi cho tôi một video đang phát "APT." và chúng tôi nói chuyện khá thường xuyên với nhau. Tất cả chúng tôi đều bận rộn với các dự án riêng của mình ở đây và ở đó. Tôi thực sự nhớ họ".

Rosé trong chương trình "You Quiz on the Block".

Sau đó, Rosé đã đề cập đến cuộc hội ngộ của BLACKPINK vào năm tới và nói về các hoạt động solo của cô: "Tôi nghĩ đó là một thời điểm rất quan trọng vì với tư cách là những người làm âm nhạc, chúng tôi cần nguồn cảm hứng để phát triển".

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng trước, Rosé từng nói về việc các thành viên BLACKPINK quyết định phát triển sự nghiệp cá nhân trước khi hội ngộ: "Chúng tôi đã đồng ý dành một năm để theo đuổi các mục tiêu cá nhân trước khi tái hợp".

Đã làm việc cùng nhau hơn một thập kỷ, Rosé thừa nhận nhóm BLACKPINK có những thách thức nhưng nhấn mạnh rằng đây là thời điểm thích hợp để các thành viên khám phá con đường riêng của mình. Khi được hỏi về lý do tại sao bây giờ là thời điểm lý tưởng cho các nỗ lực solo của mỗi thành viên, Rosé giải thích: "Sau chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới kéo dài một năm với BLACKPINK, chúng tôi đã làm việc không ngừng nghỉ. Chúng tôi đã sát cánh cùng nhau trong suốt thời gian đó và với việc phát hành một số bài hát mới, có vẻ như đây là thời điểm hoàn hảo để chúng tôi tìm kiếm nguồn cảm hứng mới".

"Ngoài việc là nghệ sĩ biểu diễn, chúng tôi còn là những người sáng tạo" - Rosé nói tiếp - "Và thời gian này cho phép chúng tôi tập trung vào bản thân và phát triển bản thân. Bốn người chúng tôi đã hứa sẽ dành trọn một năm để theo đuổi những gì mỗi người mong muốn. Sau đó, chúng tôi sẽ quay lại cùng nhau, mạnh mẽ hơn. Điều tuyệt vời là tất cả chúng tôi đều đồng ý với quyết định này một cách toàn tâm toàn ý".

Những chia sẻ thẳng thắn của Rosé phản ánh sức mạnh gắn kết của BLACKPINK - nhóm vẫn đoàn kết mặc dù theo đuổi những con đường riêng. Cô cũng nói thêm: "Tôi cảm thấy thực sự may mắn. Đôi khi vấn đề là thời điểm, và tôi biết ơn vì tất cả chúng tôi đã đủ trưởng thành để biết mình thực sự muốn gì vào lúc này. Điều đó khiến tôi thực sự hạnh phúc".