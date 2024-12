Cú twist không ngờ: Rosé (BLACKPINK) bị chỉ trích dữ dội vì chiêu trò “chỉ điểm” gã bạn trai cũ độc hại?

Câu hỏi hot nhất mạng xã hội hiện nay chính là "Ai là người bạn trai tồi tệ làm tan nát trái tim Rosé?". Giọng ca BLACKPINK đã làm điều hiếm có trong Kpop: Cô công khai chuyện từng hẹn hò và lấy đó làm cảm hứng sáng tác nên album mới rosie. Nhiều sao nam đình đám đã bị netizen gọi tên, nghi ngờ là bạn trai cũ của Rosé. Có thể kể đến là Jungkook (BTS), Cha Eun Woo, vận động viên trượt ván Jason Choi và thậm chí là Jaden Smith - con trai tài tử đình đám.

Ban đầu, phần lớn khán giả đều ủng hộ nữ idol, chỉ trích gã bạn trai tồi. Song, sự việc chuyển biến bất ngờ, Rosé bỗng bị công chúng quay ngoắt 180 độ chỉ trích vì cho rằng cô chiêu trò, lợi dụng chuyện tình cảm quảng bá album. Các sao nam bị nghi là bạn trai Rosé cũng khốn khổ vì bị fan cô nàng "khủng bố" tra hỏi, trách móc. Có người phải lên tiếng vì làn sóng chỉ trích quá dữ dội dù không phải là bạn trai cũ của Rosé.

Đặc biệt, những ý kiến này đến từ netizen Hàn Quốc - nơi làng nhạc chưa cởi mở với chuyện công khai hẹn hò:

- Khi Rosé khóc trên sân khấu là trong vụ bê bối Burning Sun, nên các thành viên khác cũng khóc trong các chương trình âm nhạc... Và Rosé sử dụng cách kể chuyện này để quảng bá cho album của mình. Đối với các nghệ sĩ nước ngoài, mọi người bị cuốn vào vì họ biết rõ nghệ sĩ hẹn hò với ai, họ biết âm nhạc nhắm vào 1 người cụ thể. Nhưng trong trường hợp của Rosé, không ai biết về đời sống tình cảm của cô ấy, nên cô ấy đã tự mình nói ra để quảng bá album. Vấn đề không phải Rosé từng hẹn hò với ai, mà cô ấy chỉ sử dụng nó làm nguồn cảm hứng sáng tác.

- Tôi không tò mò nhưng chính cô ấy là người nói trước.

- Cô ấy chỉ cần nói thẳng ra là ai thôi. Tôi phát ngán cách fan của Rosé lôi kéo đủ các sao nam vào chuyện này.

- Xem các cuộc phỏng vấn của Rosé thì thấy có cả chuyện hư cấu và phi hư cấu trong đó. Đó chỉ 1 album kể chuyện. Nó không phải 100% thật, nhưng cũng không phải là giả... Chỉ có Rosé biết ranh giới ở đâu.

- Tôi rất thích thú khi thấy Rosé không hề bị ảnh hưởng khi nói về người yêu cũ. Nếu là những đứa trẻ như Jang Won Young, Karina, Sullyoon, chúng sẽ bị ghét vô cùng.

- Fan của Rosé đang khủng bố Instagram của 1 người bình thường, đoán rằng anh ta là người bạn trai cũ. Anh ta đã bảo là không phải. Nếu Rosé muốn làm vậy, cô ấy chỉ cần bình tĩnh tiết lộ người đó là ai.

Album mới của Rosé đang gây bão toàn cầu, nhưng kéo theo đó là những tranh cãi

Hiện tại, vận động viên trượt ván Jason Choi là 1 trong những nhân vật bị nghi ngờ là bạn trai cũ của Rosé. Trong MV toxic till the end, nhân vật nam chính có cảnh trượt ván. Trở lại năm 2022, Rosé thường xuyên mang ván trượt đi khắp nơi và còn sử dụng ốp điện thoại hình ván trượt. Giọng ca BLACKPINK từng theo dõi Jason Choi bằng tài khoản riêng tư @vampirehollie, còn vận động viên trượt ván này đăng story ảnh 1 bông hoa hồng.

Jason Choi được cho là người bạn trai thích trượt ván của Rosé

Rosé theo dõi vận động viên này bằng tài khoản riêng tư, còn Jason Choi đăng ảnh hoa hồng

Khi suy đoán bùng nổ, netizen đã tràn vào trang cá nhân của Jason Choi để hỏi cho ra nhẽ, thậm chí còn "khủng bố" anh chàng vì đã làm tổn thương Rosé. Trước làn sóng giận dữ của cư dân mạng, vận động viên này đã phủ nhận chuyện hẹn hò và xin cư dân mạng để anh yên. Trên trang cá nhân, Jason Choice viết: "Tôi không phải người yêu cũ của Rosé BLACKPINK. Tôi là fan cuồng thôi. Tôi không biết bằng cách nào mình lại trở thành người yêu cũ của cô ấy, tôi cũng đang bối rối đây. Và xin đừng hành xử thô lỗ, cảm ơn bạn!"

Jason Choi phủ nhận chuyện hẹn hò với Rosé

1 nhân vật khác được nhắc đến nhiều không kém là Jaden Smith - con trai của tài tử Will Smith. Đầu tiên, nam diễn viên trong MV toxic till the end có phong cách tương đồng và mái tóc hồng giống Jaden Smith. Con trai Will Smith cũng khá thân thiết với BLACKPINK, thậm chí còn được bắt gặp đi chơi riêng với Rosé tại Coachella 2019. Anh chàng còn nhắc đến tên Rosé trong ca khúc Your Voice.

Nam chính MV toxic till the end có phong cách và ngoại hình tương đồng với Jaden Smith

Con trai Will Smith gặp gỡ BLACKPINK tại Coachella 2019...

... và được bắt gặp đi chơi riêng với Rosé

Về sau, anh chàng đưa tên Rosé vào ca khúc Your Voice

Nhưng bên cạnh đó, cũng có rất nhiều ý kiến phản bác nhận định Jaden Smith là bạn trai cũ độc hại của Rosé. Jaden Smith hẹn hò với người mẫu Sab Zada từ năm 2020 đến 2024. Trong khi đó, Rosé chủ yếu ở Hàn Quốc vào giai đoạn 2020-2022 nên khả năng họ hẹn hò là rất thấp.

Đặc biệt là vào năm ngoái, Jaden Smith vẫn gặp gỡ và chụp ảnh vui vẻ với BLACKPINK. Nếu Jaden Smith là người bạn trai tồi tệ, độc hại khiến Rosé căm ghét thì có lẽ cô đã không muốn gặp gỡ anh chàng. Đến nay, Jaden Smith chưa có phản ứng gì về tin đồn này.

Jaden Smith vui vẻ gặp BLACKPINK vào năm 2023

Bên cạnh ý kiến chỉ trích Rosé, vẫn có hàng loạt netizen cho rằng chiêu chỉ điểm, kể chuyện về tình cũ trong các sản phẩm âm nhạc không phải là cách thức mới mẻ và chiêu trò đến mức đáng bị chỉ trích. Trước đây, Taylor Swift, Miley Cyrus và hàng loạt nghệ sĩ quốc tế cũng đã từng sử dụng các câu chuyện tình cảm quá khứ, lấy cảm hứng cho sản phẩm âm nhạc của mình. Họ đều được khán giả đại chúng ủng hộ.



