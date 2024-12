Người yêu cũ độc hại của Rosé cuối cùng đã lộ danh tính: Con tài tử đình đám thế giới, thân với cả BLACKPINK?

Rosé (BLACKPINK) đang là cái tên "làm mưa làm gió" khắp nơi với album đầu tay rosie. Không cần Dispatch khui, mỹ nhân sinh năm 1997 tự hé lộ đã hẹn hò và lấy chuyện tình tan vỡ làm cảm hứng sáng tác. Đặc biệt, Rosé nói rằng mối quan hệ này vô cùng độc hại, khiến netizen nháo nhào đổ xô đi tìm danh tính của người bạn trai khiến nữ idol tổn thương.

Sau khi MV toxic till the end lên sóng, nhiều netizen ngờ rằng người bạn trai của Rosé chính là Jaden Smith - con trai của tài tử Will Smith. Đầu tiên, nam diễn viên trong MV toxic till the end có phong cách tương đồng và mái tóc hồng giống Jaden Smith. Con trai Will Smith cũng khá thân thiết với BLACKPINK, thậm chí còn được bắt gặp đi chơi riêng với Rosé tại Coachella 2019. Anh chàng còn nhắc đến tên Rosé trong ca khúc Your Voice.

Nam chính MV toxic till the end có phong cách và ngoại hình tương đồng với Jaden Smith

Con trai Will Smith gặp gỡ BLACKPINK tại Coachella 2019...

... và được bắt gặp đi chơi riêng với Rosé

Về sau, anh chàng đưa tên Rosé vào ca khúc Your Voice

Nhưng bên cạnh đó, cũng có rất nhiều ý kiến phản bác nhận định Jaden Smith là bạn trai cũ độc hại của Rosé. Jaden Smith hẹn hò với người mẫu Sab Zada từ năm 2020 đến 2024. Trong khi đó, Rosé chủ yếu ở Hàn Quốc vào giai đoạn 2020-2022 nên khả năng họ hẹn hò là rất thấp. Đặc biệt là vào năm ngoái, Jaden Smith vẫn gặp gỡ và chụp ảnh vui vẻ với BLACKPINK. Nếu Jaden Smith là người bạn trai tồi tệ, độc hại khiến Rosé căm ghét thì có lẽ cô đã không muốn gặp gỡ anh chàng.

Rosé và Jaden Smith gặp gỡ vui vẻ vào năm 2023

Sau khi rời khỏi YG Entertainment năm ngoái, các thành viên BLACKPINK đang thỏa sức sáng tạo âm nhạc riêng của họ. Vào ngày 6/12, Rosé đã cho ra lò album đầu tay rosie gồm 12 ca khúc viết về sự tan vỡ trong tình yêu. Con số 12 bài hát khiến fan choáng ngợp, hạnh phúc hơn hẳn so với thời kỳ thần tượng đói nhạc, comeback nhỏ giọt tại YG.

Trước đó vào ngày 18/10, Rosé đã tung "phát súng" mở màn cho album là ca khúc APT. kết hợp cùng Bruno Mars. Ca khúc đã trở thành một hiện tượng trên toàn thế giới, đạt vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Bài hát hiện đang giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 và Billboard Global 200 trong tuần thứ tư liên tiếp. Với APT., Rosé - thành viên của nhóm nhạc nữ BLACKPINK, đã củng cố vị thế của mình như một ngôi sao solo trong năm nay, phá vỡ kỷ lục trên Spotify và trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop nhanh nhất vượt qua 100 triệu lượt phát trực tuyến.

Album mới của Rosé đang gây bão toàn cầu

Nguồn: Koreaboo