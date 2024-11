Rosé - BLACKPINK và loạt thành tích chưa từng có trong lịch sử Kpop

Roseanne Park Chae Young, hay còn được biết đến với nghệ danh Rosé, gia nhập công ty giải trí YG Entertainment của Hàn Quốc vào năm 2012. Sau đó, cô đã được đào tạo trong bốn năm và cuối cùng trở thành giọng ca chính kiêm vũ công chính của nhóm nhạc nữ BLACKPINK của Hàn Quốc vào tháng 8 năm 2016.

Với nhiều kỷ lục thế giới và thành tích đáng nể, Rosé đã thành công trong việc tạo dấu ấn trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Các bài hát nổi bật trong sự nghiệp âm nhạc của cô bao gồm những bản hit như "APT.", "Hard to Love", "Yeah Yeah Yeah", "On the Ground" và "Gone".

Nói về album phòng thu sắp tới của mình là "rosie", được phát hành vào ngày 6 tháng 12 năm 2024, thần tượng K-pop này chia sẻ rằng album sẽ tập trung vào những mối quan hệ độc hại trước đây của cô.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí PAPER năm 2024, cô giải thích: "Tôi nghĩ tôi rất biết ơn khi đã trải qua một vài mối quan hệ. Giống như một cô gái bình thường ở độ tuổi 20, tôi có thể rất dễ đồng cảm nếu bạn nghe những bài hát của tôi và nếu ai đó từng trải qua mối quan hệ như vậy. Không nhất thiết phải là mối quan hệ với bạn trai, chỉ là bất kỳ loại mối quan hệ độc hại nào ... Tuổi 20 của bạn không phải là thời điểm dễ dàng để sống. Đó là khi bạn rất dễ bị tổn thương và bối rối, vừa hào hứng lại vừa tức giận về cuộc sống. Đó là những gì tôi muốn hát lên."

Một số kỷ lục thế giới và thành tích đáng chú ý của Rosé - thành viên BLACKPINK:

Giải thưởng mà Rosé nhận được cho album đĩa đơn đầu tay R

Album đĩa đơn đầu tay "-R-" của Rosé, được phát hành vào ngày 12 tháng 3 năm 2021, đã ghi nhận doanh số tuần đầu tiên cao nhất của một nữ ca sĩ solo Hàn Quốc, với hơn 448.089 bản được bán ra. Trong khi đó, phiên bản đĩa cứng của album đã ra mắt ở vị trí thứ 2 trên Bảng xếp hạng album Gaon, trở thành album bán chạy nhất của một nữ ca sĩ solo trong lịch sử bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc.

Được sản xuất bởi Teddy, Jon Bellion, Brian Lee, 24, Jorgen Odegard và Ojivolta, "-R-" là một album nhạc pop kết hợp các yếu tố của EDM, rock, alternative rock, soft rock, indie rock, synth-pop, dance-pop và electropop. Sau đó, album này đã giành được Giải thưởng Top 20 Album của năm (Quốc tế) tại Giải thưởng Âm nhạc Châu Á 2021. Ngoài ra, Hiệp hội Nội dung Âm nhạc Hàn Quốc (KMCA) đã chứng nhận album này ba đĩa bạch kim vào tháng 12 năm 2023 sau khi bán được hơn 750.000 bản.

Video âm nhạc được xem nhiều nhất trên YouTube của một ca sĩ solo Hàn Quốc trong vòng 24 giờ

Video âm nhạc cho đĩa đơn "On the Ground" của Rosé đã được phát hành trên YouTube vào ngày 12 tháng 3 năm 2021 và ghi nhận hơn 41,6 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên. Sau đó, Kỷ lục Thế giới Guinness đã báo cáo rằng video này đã phá vỡ kỷ lục kéo dài tám năm của "Gentleman" do Psy nắm giữ để trở thành video âm nhạc được xem nhiều nhất của một ca sĩ solo Hàn Quốc trong vòng 24 giờ.

Ngoài ra, album R của cô đã thu hút hơn 1,1 tỷ lượt phát trực tuyến trên YouTube Music tính đến tháng 8 năm 2024, trở thành album được phát trực tuyến nhiều nhất của một nữ ca sĩ solo Hàn Quốc trên nền tảng này. Với thành tích này, Rosé đã vượt qua kỷ lục do Jisoo - một thành viên khác của BLACKPINK lập ra với album "ME" của cô.

Ca sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Global

Đĩa đơn chính của Rosé từ R, "On the Ground", đã ra mắt ở vị trí số 1 trên cả hai bảng xếp hạng Billboard Global 200 và Global Excl. U.S. Theo Kỷ lục Thế giới Guinness, đĩa đơn này đã giúp cô trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu các bảng xếp hạng này với tư cách một ca sĩ solo.

Một trong những thành tích và kỷ lục thế giới đáng chú ý nhất của cô, nó cũng giúp Rosé trở thành nữ ca sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên lọt vào Bảng xếp hạng đĩa đơn của Vương quốc Anh.

Ca sĩ solo K-pop đầu tiên biểu diễn trên The Tonight Show

Cô là ca sĩ solo K-pop đầu tiên trong lịch sử biểu diễn trên The Tonight Show With Jimmy Fallon. Cô đã trình diễn đĩa đơn solo đầu tay "On the Ground" tại chương trình này vào ngày 21 tháng 3 năm 2021. Một trong những thành tựu quan trọng nhất của Rosé của BLACKPINK, ngày này cũng đánh dấu lần đầu tiên cô biểu diễn solo trên truyền hình Mỹ.

Một trong những thần tượng nữ Hàn Quốc đầu tiên tham dự Met Gala

Rosé của BLACKPINK đã tham dự tại Met Gala vào ngày 13 tháng 9 năm 2021, trở thành một trong những thần tượng nữ Hàn Quốc đầu tiên tham dự sự kiện danh giá này cùng với ca sĩ Hàn Quốc CL.

Là đại sứ thương hiệu của Saint Laurent, Rosé đã tham dự thảm đỏ cùng với giám đốc sáng tạo của thương hiệu xa xỉ Anthony Vaccarello. Cô mặc một chiếc váy đen nhỏ của hãng thời trang này với điểm nhấn là chiếc nơ màu trắng. Một chiếc choker và đôi hoa tai tua dài ấn tượng đã hoàn thiện vẻ ngoài của cô.