Rosé (BLACKPINK) hoảng hốt khi fan ngã giữa sân bay gây náo loạn, nói gì về việc thành lập công ty?

Sáng 25/2, Rosé (BLACKPINK) đã có mặt tại sân bay để chuẩn bị cho chuyến công tác ở Pháp với sự kiện Paris Fashion Week. Đây cũng là lần đầu lộ diện của Rosé giữa lúc 3 thành viên BLACKPINK lần lượt thành lập công ty riêng sau khi không tái ký hợp đồng cá nhân với YG.

Clip Rosé có mặt tại sân bay Hàn Quốc cho chuyến công tác ở Pháp

Ngay khi xuất hiện, nàng "bông hồng nước Úc" đã khiến sân bay náo loạn khi có rất nhiều người hâm mộ chen lấn nhau để được tặng quà. Thậm chí một fan có mặt đã không may bị ngã vì tình trạng xô đẩy làm cho Rosé cũng không giấu được sự hoảng hốt và phải hỏi "Are you ok?" (Bạn có sao không?). Trong livestream được ghi lại, không khó nhận thấy các vệ sĩ đã phải rất khó khăn để ngăn cản dòng người lao tới Rosé.

Rosé vừa xuất hiện đã khiến khung cảnh sân bay náo loạn

Các vệ sĩ rất khó khăn để bảo vệ thành viên BLACKPINK

Thậm chí tình trạng xô đẩy còn khiến một fan bị ngã

Rosé không giấu được sự hoảng hốt và phải hỏi fan "Bạn có sao không?"

Đặc biệt tại sân bay, Rosé đã được fan hỏi về việc thành lập công ty. Nói về điều này cô nàng cho biết: "Hãy chờ thông báo của công ty mình".

Bên cạnh đó, đi cùng Rosé tại sân bay và sang Pháp lần này chính là quản lý của cô tại YG. Trước đó người này từng khiến cư dân mạng đồn đoán đã rời YG với một động thái trên trang cá nhân. Điều này đặt ra nghi vấn, rất có thể sau khi không tái ký hợp đồng cá nhân với YG, Rosé vẫn tiếp tục làm việc với người quản lý cũ tại công ty mới giống như trường hợp của Jennie và Lisa.

Quản lý của Rosé ở YG hộ tống cô nàng tại sân bay

Rosé hóa thành "BLINK" với chiếc mũ BLACKPINK World Tour

Đây là lần lộ diện đầu tiên của Rosé sau khi 3 thành viên còn lại thành lập công ty riêng