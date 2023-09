Ronan Keating đổ bộ Hà Nội, được fangirl tặng hoa trước khi "đốt cháy" sân khấu HAY FEST bằng loạt hit đình đám

Vào đầu giờ chiều ngày 30/9, nam ca sĩ đình đám Ronan Keating đã đổ bộ sân bay Nội Bài, sẵn sàng "cháy hết mình" trên sân khấu HAY FEST cùng Epik High và dàn nghệ sĩ Việt Nam. Đến đón thủ lĩnh Boyzone ở sân bay có ekip HAY FEST cùng dàn fangirl.

Đáp xuống sau chuyến bay dài nhưng Ronan Keating vẫn rất tươi tắn và năng động. Ở tuổi 46, giọng ca người Ireland chỉ diện đồ đơn giản vẫn toát lên vẻ phong độ ngời ngời. Đây là lần thứ 3 chủ nhân bản hit When You Say Nothing At All đến Việt Nam biểu diễn, và anh cực kỳ hào hứng với lần trở lại này. Trong bài phỏng vấn trước đó, Ronan Keating dành nhiều lời khen đến Việt Nam: "Mọi thứ đều thật tuyệt vời, rất ấm áp và luôn chào đón tôi với cánh tay rộng mở, thật đẹp đẽ. Sự đam mê, sự kết nối - họ biết tôi, biết rõ các ca khúc của tôi. Thật điên rồ nhỉ? Chúng ta sống cách xa nhau cả hàng vạn dặm nhưng các bạn vẫn biết đến tôi, biết đến âm nhạc của tôi".

Thủ lĩnh nhóm nhạc Boyzone - Ronan Keating và ekip đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào đầu giờ chiều ngày 30/9, sẵn sàng "cháy hết mình" cùng người hâm mộ trên sân khấu HAY FEST tối 30/9

Vừa đặt chân xuống Hà Nội, Ronan Keating đã được fangirl chào đón bằng 1 bó hoa

Cận nhan sắc của fangirl đặc biệt này

Chủ nhân bản hit When You Say Nothing At All vẫn giữ được vẻ tươi tắn sau chuyến bay dài. Anh không giấu được niềm vui trước sự chào đón nhiệt tình của người hâm mộ Việt Nam

Ronan Keating diện đồ đơn giản vẫn cực phong độ ở tuổi 46

Thủ lĩnh Boyzone đầy hào hứng trên xe trở về trung tâm Hà Nội