Công bố giá vé fanmeeting Lee Jong Suk ở Việt Nam vào tháng 10 tới, đắt nhất là bao nhiêu?

Chỉ 1 tháng nữa, fanmeeting Dear. My With 2023 của tài tử hàng đầu xứ Hàn Lee Jong Suk sẽ chính thức diễn ra ở Việt Nam. Người hâm mộ Việt có thể gặp gỡ nam diễn viên bằng xương bằng thịt tại Trung tâm Hội nghị The Adora 431 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Đáng chú ý mới đây, sau thời gian dài khiến các fan mòn mỏi chờ đợi, BTC đã công bố giá vé fanmeeting của Lee Jong Suk tại mảnh đất hình chữ S. Cụ thể, giá vé fanmeeeting của nam diễn viên Big Mouth sẽ có 4 hạng giá vé, dao động từ 1.500.000 VNĐ đến đắt nhất là 4.600.000 VNĐ. Ngoài ra, vé sẽ được mở bán từ ngày 25/9 tới đây.

Lee Jong Suk sẽ chính thức tổ chức fanmeeting đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 21/10 tới

Sơ đồ chỗ ngồi và các mức vé cụ thể trong concert Dear. My With 2023 của Lee Jong Suk

Trước đó, vào ngày 22/5, đích thân Lee Jong Suk đã đăng tải lịch trình của tour fanmeeting Dear. My With trong năm 2023. Theo đó, nam tài tử đình đám xứ Hàn sẽ tổ chức fanmeeting tại TP.HCM vào tháng 10 năm nay và đây cũng chính là địa điểm dừng chân cuối cùng của anh trong tour fanmeeting này.

Lee Jong Suk sinh năm 1989, từng là người mẫu trước khi chính thức chạm ngõ màn ảnh vào năm 2005. Trong suốt 18 năm sự nghiệp, nam tài tử ghi dấu ấn qua nhiều dự án nổi bật như W, Pinocchio, Khi Nàng Say Giấc, Big Mouth... Vào đầu năm nay, Lee Jong Suk còn gây bão toàn châu Á khi công khai hẹn hò với "em gái quốc dân" IU.

Lee Jong Suk là một trong những nam diễn viên trẻ nổi tiếng của màn ảnh xứ Hàn

Nguồn: BOM Entertainment