Cannes Film Festival là liên hoan phim quốc tế danh giá nhất toàn cầu. Với mục đích thành lập nhằm tôn vinh tối đa các tác phẩm, ekip và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực làm phim, Cannes đã trở thành 1 sự kiện đáng mong chờ mỗi năm đối với không chỉ các nghệ sĩ, nhà làm phim mà còn với cả khán giả đại chúng. Được tổ chức suốt hơn 1 tuần với rất nhiều hoạt động quảng bá, Cannes thu hút số lượng người tham gia khủng, và năm nay con số đó đã cán mốc hơn 40.000 khách mời.

Chính vì quy mô lớn cùng quá nhiều hoạt động, Cannes không tránh khỏi cảnh hỗn loạn và trở thành trung tâm của những vụ ồn ào, rắc rối và thậm chí là bê bối. Có 1 thực trạng nhức nhối khiến khán giả phải thay đổi cách nhìn về liên hoan phim này mỗi năm, đó chính là vấn nạn tình dục. "Nơi mua dâm còn dễ hơn gọi pizza", "ngày hội tiền lương lớn nhất trong năm của các tú ông khét tiếng", "ngành công nghiệp lớn thứ 2 tại Cannes sau phim ảnh là tình dục", nhiêu đó thông tin cũng đủ giúp công chúng mường tượng được mặt tối đằng sau vẻ hào nhoáng của Cannes.

Mùa "bội thu" của gái mại dâm

Nhìn vào thảm đỏ mỗi năm và đặc biệt là năm nay, khán giả có thể thấy được rằng vị thế của LHP Cannes ngày càng sụt giảm vì sự tham gia của quá nhiều gương mặt làng nhàng, vô danh. Hình ảnh tôn vinh các nghệ sĩ và tác phẩm xuất sắc thì ít, những khung hình "hở bất chấp, lố bất chấp" trên thảm đỏ của khách mời nữ thì nhiều đến mức chính nhân viên của liên hoan phim cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.

Trước mặt gây sốc là vậy, câu chuyện đằng sau tấm màn che phủ mang tên "liên hoan phim" của Cannes còn khiến công chúng ngỡ ngàng hơn. Theo thông tin từ The Hollywood Reporter và Daily Mail, liên hoan phim này thực chất là mùa bội thu của những cô gái hành nghề mại dâm tại Pháp. Tại Pháp, mại dâm được hợp pháp hoá như 1 loại giao dịch dân sự cá nhân nên LHP Cannes cũng nghiễm nhiên biến thành thị trường béo bở trong mắt các cô gái "hành nghề".

LHP Cannes từng là sự kiện danh giá tôn vinh của ngành điện ảnh thế giới và nơi để các ngôi sao hạng A quảng bá tác phẩm, danh tiếng...

... nhưng giờ đây vị thế của liên hoan phim này ngày càng tuột dốc trong mắt công chúng vì nạn quấy rối tình dục, mại dâm, bất bình đẳng giới

"Tại Cannes, gọi gái điếm còn dễ hơn gọi pizza", tờ The Sun bình luận thẳng thắn về thực trạng ở liên hoan phim. Trong suốt 10 ngày sự kiện diễn ra, có đến 100 đến 200 gái mại dâm ra vào các khách sạn lớn ở thành phố, nhất là những khách sạn hạng sang, nơi lưu trú của hầu hết các đại gia đến từ Ả Rập.

Chrissy Teigen - siêu mẫu gốc Thái, vợ của giọng ca đình đám John Legend - từng gọi nghề người mẫu là nghề sinh lời cao. Cô tiết lộ rằng những chân dài khác trong ngành làm gái mại dâm cao cấp để thoả mãn tham vọng đổi đời và kiếm thêm thu nhập, đồng thời nhắc đến LHP Cannes: "Bạn có biết rằng, có gái mại dâm tính phí lên tới 30.000 USD/đêm (763 triệu đồng/đêm) ở Cannes không? Rất nhiều người mẫu đến đó để kiếm thêm tiền".



1 cô gái trong "ngành" giấu tên thừa nhận đã cung cấp dịch vụ "làm bạn gái" dự sự kiện với giá 620 đô/giờ (hơn 14 triệu đồng) tại Cannes và chỉ chấp nhận giao dịch với những vị khách ở khách sạn 4 hoặc 5 sao. Vào những ngày đông khách hoặc gặp được khách sộp, những cô gái này có thể kiếm tới 40.000 USD (920 triệu đồng) chỉ trong 1 đêm, theo lời "tú ông" Lebanon Elie Nahas.

Dịch vụ "trải nghiệm bạn gái" ở LHP Cannes bị đưa lên mặt báo

Trả lời báo chí, Cảnh sát trưởng địa phương cho biết họ đã đi tuần hàng đêm trong hơn 4 năm nhưng chẳng thể làm gì. Những cô gái làm nghề mại dâm giờ đây đã không còn đứng bên vệ đường, phần lớn họ đều giao dịch thông qua ứng dụng. Và đến khi những cô gái này ngang nhiên ra vào những khách sạn 4-5 sao, cảnh sát cũng không thể làm gì vì ở Pháp, việc quan hệ tình dục nam nữ trong khách sạn là hợp pháp. Vì mại dâm không xuất hiện mới đây mà tồn tại nhiều năm qua các mùa LHP Cannes, chính vì vậy nhiều "món nghề" và quy tắc ngầm cũng dần xuất hiện ồ ạt, gây khó khăn hơn cho cơ quan chức năng.

Một gái mại dâm địa phương tên Daisy thậm chí còn lập cả trang web riêng, và cô luôn tuân thủ các nguyên tắc như tránh hành nghề ở bar, khách sạn ở Cannes, trừ mùa liên hoan phim. Daisy cho biết tất cả "đồng nghiệp" của cô đều trông chờ đến LHP Cannes để họ có thể kiếm được những khoản tiền béo bở.



Ngày hội tiền lương của các "phú ông"

Không chỉ là "mùa cá kiếm" đối với gái mại dâm, LHP Cannes còn được "tú ông" khét tiếng Lebanon Elie Nahas gọi là "ngày hội tiền lương lớn nhất trong năm". Nahas bị kết án 8 năm tù vì tội điều hành đường dây bán dâm. Sau khi Nahas bị bắt vào năm 2007, những thông tin về vấn nạn tình dục ở LHP Cannes mới được bóc trần công khai.



Được biết, Nahas là bạn thân chí cốt và cũng là cánh tay phải đắc lực làm việc cho Mutassim Gaddafi, người con trai ăn chơi của của cựu lãnh đạo Lybia - Muammar Gadhafi. Nahas sở hữu một công ty người mẫu nhưng công việc chính vẫn là làm "tú ông", điều hành 1 đường dây mại dâm ở Cannes cung cấp hơn 50 người phụ nữ với nhiều quốc tịch khác nhau cho những người đàn ông Trung Đông giàu có trong mùa lễ hội. Theo lời khai của Nahas, ngành công nghiệp lớn thứ 2 tại Cannes sau phim ảnh là tình dục. Gái mại dâm có thể kiếm được tiền tỷ cho 1 đêm phục vụ đại gia, giới nhà siêu giàu tại khách sạn hoặc trên du thuyền xa xỉ.

"Đại gia Ả Rập là những người hào phóng nhất thế giới. Chỉ cần thích, họ sẽ không ngần ngại trả số tiền lớn cho các cô gái. Đến LHP Cannes, chuyện họ mang trong người 10 nghìn Euro (277 triệu đồng) là bình thường. Đối với họ, tiền chỉ như tờ giấy lộn, họ thậm chí còn chẳng buồn đếm lại khi trả tiền cho các cô gái", Nahas kể lại. 1 buổi mua bán dâm thường bắt đầu vào khoảng 10 giờ tối, các cô gái sẽ đến sảnh để khách hàng kiểm tra trước khi ra hiệu số phòng cho họ.



Lebanon Elie Nahas (thứ 2 từ phải sang trái) - "tú ông" khét tiếng ở Cannes

Ngoài thiếu gia Mutassim, Nahas còn bị lộ cả 1 quyển sổ ghi chép lớn chứa thông tin liên lạc của những nhân vật quyền lực, trong đó có cả Hoàng tử ở khu vực Trung Đông. Mối quan hệ của Nahas với giới đại gia rộng đến mức khiến công chúng không khỏi sốc nặng về phạm vi hoạt động của đường dây bê bối. Tuy nhiên, Nahas chỉ thừa nhận có quen biết những nhân vật cấp cap này, phủ định không hề đứng trung gian "chăn dắt" gái mại dâm cho họ.

"Mỗi năm mới mùa này, có đến 30 - 40 du thuyền hạng sang cập cảng thành phố Cannes. Trên mỗi chiếc thuyền như vậy lại có trung bình khoảng 10 cô gái, đa phần là người mẫu, trong tình trạng bán khỏa thân hoặc đôi khi lại còn chẳng mặc gì. Đó là những bữa tiệc gồm rượu, thuốc và gái bán dâm. Mọi người cứ ra đó mà xem, cô gái nào mà chẳng chờ đến lúc tiệc tàn để nhận 'phong bì'. Việc này đã tồn tại trong suốt 60 năm qua", Nahas tức giận hé lộ về "lịch sử" tồn tại của nghề mại dâm tại LHP Cannes. 1 trong những lý do khiến y cảm thấy không phục khi bị cảnh sát sờ gáy là vì ngoài kia còn vô vàn "tú ông", "tú bà" hoạt động với đường dây mại dâm thậm chí còn có quy mô lớn hơn.

Gái mại dâm trà trộn vào dàn khách mời thảm đỏ, sao hạng B, C tìm cơ hội đổi đời

Giống như Nahas, các tú ông thường lấy danh nghĩa giúp đỡ cho các cô gái được tham gia LHP Cannes hoặc làm quen với giới nhà giàu trên du thuyền. Đáng nói, phần lớn người tham gia LHP Cannes đều đến theo dạng khách mời và quá nhiều cô gái bất chấp mua vé để có được 1-2 phút toả sáng trên thảm đỏ. Thế nhưng tình trạng này bỗng chốc bị tha hoá thành cơ hội để gái mại dâm "hành nghề" bất chấp.

Không khó để nhận ra các cô gái hành nghề mại dâm trên thảm đỏ, như nhà phê bình phim Roger Ebert từng nói: "Họ vô cùng nổi bật tại Cannes. Họ là những cô gái ăn mặc đẹp đẽ nhưng không hút thuốc".

Qua LHP Cannes, các cô gái bán dâm và thậm chí là những mỹ nhân nổi tiếng trong làng điện ảnh Hollywood cũng sẽ tìm kiếm cơ hội để móc nối với "tú ông" sau đó nhằm kiếm mối với giới nhà giàu. Năm 2004, "tú ông" Nahas từng tổ chức bữa tiệc sinh nhật trị giá 1 triệu USD (25,4 tỷ đồng) cho thiếu gia Mutassim Gaddafi với sự tham gia của 1 số người nổi tiếng, trong đó siêu mẫu Playboy kiêm diễn viên nổi tiếng Carmen Electra cũng góp mặt. Các tờ tin tức showbiz Hollywood hé lộ tin đồn cho rằng người đẹp này đã tỏ ra khó chịu khi không được Mutassim Gaddafi động chạm.

"Có nhiều cái tên chắc hẳn mọi người sẽ nhận ra. Đó là những diễn viên Hollywood có sự nghiệp diễn xuất mờ nhạt. Họ tự cho rằng điều mình làm tại Cannes là đúng đắn, chỉ đơn giản hẹn hò với đại gia nhưng thực chất đây là hoạt động mua bán dâm. Nhưng vì thích tiền nên họ chấp nhận làm vậy", 1 nhân vật kỳ cựu trong giới điện ảnh cho biết những cô gái phục vụ và được gọi đến chờ ở du thuyền thường gọi tắt là "gái du thuyền". Đáng nói hơn cả, họ thường là các diễn viên hạng B, C hoặc người mẫu chấp nhận ngủ với đại gia lớn tuổi vì tiền.

Carmen Electra chỉ là 1 trong những người đẹp nổi tiếng bị lộ danh tính từ câu chuyện về chân dài và giới đại gia ở Cannes của "tú ông" Nahas

Carole Raphaelle Davis, nữ diễn viên truyền hình, điện ảnh người Mỹ lai Pháp từng hé lộ rằng những diễn viên hạng B, C này thường vi vu khắp thế giới bằng máy bay phản lực với tư cách gái gọi cao cấp. Cô cho biết, có 2 diễn viên hành nghề mại dâm tại LHP Cannes và một số khu vực khác là người quen của cô ở Hollywood. Theo lời kể của những người bạn này, họ không hề hứng thú trong việc giường chiếu với đại gia nhưng chấp nhận vì bù lại được cuộc sống sang chảnh. 1 trong số người bạn này còn "vớ" được mỏ vàng, kết hôn với 1 trong những đại gia giàu có nhất nước Pháp.

LHP Cannes bẽ bàng lộ mặt thật với cả thế giới sau cái kết của "ông trùm Hollywood nghiện sex"

Harvey Weinstein là "nỗi ác mộng" của rất nhiều sao nữ Hollywood, đến các minh tinh hạng A cũng phải kiêng dè y

Tuy không ít lần lên mặt báo lớn với mặt tối bất chấp đằng sau tấm màn hào nhoáng, LHP Cannes vẫn giữ được danh tiếng và vị thế hàng đầu, cho đến khi vụ bê bối gây chấn động nhất lịch sử showbiz thế giới của "ông trùm Hollywood" Harvey Weinstein bị vỡ lở. "Ông trùm" giới điện ảnh này bị 85 nạn nhân tố cáo có hành vi đồi bại.

Đáng chú ý trong số đó, có không ít sao nữ từng bị y quấy rối, thậm chí là hiếp dâm trong khuôn khổ LHP Cannes. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí The New Yorker, nữ diễn viên người Ý Asia Argento cáo buộc Harvey đã cưỡng hiếp cô trong khuôn khổ diễn ra LHP Cannes 1997.

Tiếp đến, nữ diễn viên Kadian Noble cũng đã gặp gỡ Harvey Weinstein ở sảnh khách để bàn thêm về công việc năm 2014. Kadian rất vui mừng vì được Harvey khen ngợi và giới thiệu những vai diễn khác. Tuy nhiên, ngay trong căn phòng được nhà sản xuất đặt riêng để "bàn công chuyện", Kadian đã bị cưỡng hiếp mà không thể phản kháng.



Nữ diễn viên Asia Argento và Kadian Noble từng dũng cảm đứng lên tố cáo yêu râu xanh đáng sợ nhất Hollywood

Cuối cùng, Harvey đã bị bắt và phải hầu tòa sau những tội ác chấn động. Mới đầu, y bị kết án 140 năm tù nhưng sau đó rút xuống còn 23 năm ở tuổi 72. Điều khiến khán giả thêm rùng mình là ngay từ những năm 1990, 1 công tố viên tên Jeff Herman đã nhận được nhiều đơn tố cáo của những nữ diễn viên cầu cứu vì bị Harvey Weinstein cưỡng bức tại Cannes. Tuy nhiên lúc đó, vụ án này cũng tan biến như bọt biển. Mãi đến khi phong trào #MeToo trỗi dậy, nhiều diễn viên nữ, đơn cử như Kadian Noble, mới dám lên tiếng phanh phui nhà sản xuất vô lại.

Sau vụ bê bối này, khán giả không chỉ hướng mũi dùi về phía Harvey Weinstein mà còn lên án những chân dài kiếm cơ hội đổi đời nhờ những vụ trao đổi tình tiền với đại gia, nhà sản xuất như Harvey. Không ít cô gái tình nguyện tìm đến phòng riêng, du thuyền của các nhân vật cấp cao trong ngành công nghiệp phim ảnh để "thử vai" với hi vọng chen chân vào Hollywood hào nhoáng. Việc đổi tình lấy vai diễn vốn đã gây phẫn nộ và bị lên án trong thời gian dài, nhưng sự tồn tại của những cuộc casting trong phòng khách sạn dường như vẫn không có dấu hiệu suy giảm mà thậm chí còn tăng lên đáng kể.

78 năm qua, liên hoan phim vẫn được tổ chức đều đặn. Và suốt hơn 60 năm, vấn nạn mại dâm đã luôn tồn tại song song với những hoạt động được cho là mang mục đích cao đẹp, thiêng liêng đó của Cannes. Thật đáng buồn khi 1 sự kiện tầm cỡ tôn vinh ngành điện ảnh như LHP Cannes lại trở thành công cụ trung gian cho những cuộc giao dịch tình tiền, mại dâm.

Nguồn: The Sun, Daily Mail, The New Yorker

