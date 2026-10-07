Rời sân đấu ASIAD 20, hình ảnh VĐV Việt Nam tiếp tục được Revive Thể Thao lan tỏa

ASIAD 20 đã khép lại với những dấu ấn đáng nhớ của thể thao Việt Nam. Để có mặt và thi đấu tại kỳ đại hội này, các VĐV đã trải qua một quá trình chuẩn bị dài hơi với kỷ luật, sự bền bỉ và quyết tâm theo đuổi mục tiêu.

Với Revive Thể Thao, mỗi nỗ lực trên hành trình ấy đều xứng đáng được trân trọng và tôn vinh.

‏Revive Thể Thao lan tỏa hình ảnh các tuyển thủ Việt Nam tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng

Sau hơn hai tuần tranh tài tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 25 huy chương, gồm 3 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 19 huy chương Đồng, khép lại một kỳ đại hội với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.‏

‏Phía sau mỗi thành tích là một hành trình dài‏

‏Người hâm mộ có thể nhớ đến khoảnh khắc các cô gái vàng của đội tuyển Karate bước lên bục vinh quang, những màn tranh tài quyết liệt của cầu mây hay giây phút các tuyển thủ Việt Nam đón nhận huy chương sau nhiều ngày thi đấu. Nhưng, ít ai biết rằng phía sau những dấu ấn ấy là cả một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, được xây dựng bằng kỷ luật, sự bền bỉ và nhiều đợt tập huấn, thi đấu cọ xát.‏

‏Trước thềm ASIAD 20, VĐV điền kinh Kha Thanh Trúc từng chia sẻ về lịch tập gần như kín tuần, với 6-7 tiếng tập luyện mỗi ngày. Cùng với đó là các đợt tập huấn nhằm nâng cao chuyên môn, duy trì thể trạng, hướng tới sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ đại hội.‏

‏"Tham dự ASIAD 2026, Thanh Trúc và đội tuyển Điền kinh Việt Nam hướng tới mục tiêu giành huy chương" - tuyển thủ Thanh Trúc khẳng định.

Tại ASIAD 20, võ sĩ wushu Đinh Văn Tâm cũng để lại dấu ấn với tấm HCB ở nội dung tán thủ nam hạng 56 kg. Dù gặp vấn đề về dây chằng và đau ở cả hai chân trước trận chung kết, anh vẫn hoàn thành phần thi và mang về tấm HCB đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại đại hội.‏

‏Những câu chuyện ấy phần nào cho thấy tinh thần bền bỉ và quyết tâm của các VĐV trên hành trình theo đuổi thể thao đỉnh cao. Bên cạnh những kết quả được ghi nhận tại ASIAD, mỗi lần góp mặt ở đấu trường châu lục còn là dịp để các tuyển thủ tiếp tục hoàn thiện chuyên môn, tích lũy trải nghiệm thi đấu và tạo nền tảng cho những mục tiêu tiếp theo của thể thao Việt Nam.‏

‏Các cô gái vàng của đội tuyển Karate Việt Nam

Revive Thể Thao đồng hành cùng những nỗ lực phía sau sân đấu‏

‏Là Nhà tài trợ đồng hành của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, Revive Thể Thao gắn liền với hành trình của các VĐV trước, trong và sau kỳ đại hội. Với công thức chuyên biệt dành cho người chơi thể thao, bổ sung 7 ion cùng vitamin nhóm B, Revive Thể Thao hỗ trợ bù nước, bù khoáng – đáp ứng nhu cầu bổ sung điện giải khi vận động cường độ cao và thể hiện định hướng phát triển dòng sản phẩm chuyên sâu cho thể thao.‏

‎ ‏Sở hữu công thức ưu việt, Revive Thể Thao là lựa chọn yêu thích của các tuyển thủ khi cần bổ sung nước, điện giải trong những buổi tập luyện căng thẳng.

Bên cạnh tiếp sức về thể chất, Revive còn mở rộng sự đồng hành ở khía cạnh tinh thần. Thông qua chiến dịch "Triệu lời đồng hành tiếp sức", thương hiệu kết nối những lời nhắn và sự động viên từ cộng đồng gửi tới Đoàn Thể thao Việt Nam trước và trong ASIAD, qua đó góp thêm nguồn khích lệ để các tuyển thủ cảm nhận rõ hơn sự dõi theo và ủng hộ từ quê nhà.‏

‏Tinh thần đồng hành tiếp tục được Revive Thể Thao nối dài sau kỳ đại hội thông qua sự hiện diện về mặt hình ảnh của các tuyển thủ Việt Nam trên hệ thống màn hình OOH của thương hiệu. Xuất hiện tại nhiều không gian công cộng và địa điểm nổi bật ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, hình ảnh các VĐV như một lời động viên và ghi nhận dành cho hành trình tập luyện, thi đấu bền bỉ tại ASIAD 20, đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao tích cực tới cộng đồng.‏

‏Hình ảnh VĐV Đoàn Thể thao Việt Nam xuất hiện nổi bật tại các tuyến phố

‏ASIAD 20 đã khép lại, song các VĐV Việt Nam vẫn đang tiếp tục hướng tới những mục tiêu và giải đấu mới. Mỗi kỳ đại hội vì thế là một dấu mốc để nhìn lại những gì đã đạt được, tích lũy thêm kinh nghiệm và chuẩn bị cho chặng đường phía trước.‏

‏Với cam kết đồng hành cùng thể thao Việt Nam, Revive Thể Thao mong muốn tiếp tục góp mặt trong hành trình ấy, tiếp sức cho các VĐV trong quá trình tập luyện, thi đấu và chinh phục những cột mốc mới. Bởi phía sau mỗi kết quả là những nỗ lực được bồi đắp từng ngày. Và mỗi nỗ lực dành cho màu cờ sắc áo đều xứng đáng được tôn vinh.‏

‏Sản phẩm của Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Cao ốc Sheraton, số 88 đường Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.‏