Lý do đặc biệt khiến gần 3.000 sinh viên Bách Khoa Hà Nội và Đà Nẵng cùng xỏ giày xuống đường chạy

Gần 3.000 sinh viên vừa tham gia "Bước chạy sống khỏe", hoạt động thể thao cộng đồng diễn ra tại Đại học Bách Khoa Hà Nội (26/9) và Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng (3/10).

‏Không chỉ để rèn luyện sức khỏe, mỗi kilomet các bạn hoàn thành còn được quy đổi thành 20.100 đồng, đóng góp vào chương trình tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.‏

‏"Bước chạy sống khỏe" thuộc chương trình an sinh xã hội "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2026" do NAPAS, Mastercard và Payoo phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện. Năm nay, chương trình mang 2.010 suất khám sàng lọc ung thư vú, ung thư buồng trứng và ung thư cổ tử cung đến phụ nữ yếu thế, phụ nữ dân tộc thiểu số tại các xã biên giới, vùng khó khăn ở Ninh Bình, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Cần Thơ. Sau hai chặng mở màn, sự kiện sẽ tiếp tục đến các trường đại học khác và cộng đồng chạy bộ trên cả nước.‏

‏Sáng 26/9, hơn 1.700 sinh viên phủ kín đường chạy tại Đại học Bách Khoa Hà Nội với hai cự ly 5km và 3km. Không phải ai cũng là runner chính hiệu. Có bạn đã quen chạy vài km mỗi ngày, nhưng với nhiều bạn quen lịch học kín và những đêm thức khuya làm đồ án, đây là lần đầu đeo BIB đứng ở vạch xuất phát.‏

‏Điểm nhấn thú vị của buổi sáng là dàn cosplay: các nhân vật anime, siêu anh hùng đứng dọc đường để cổ vũ runner, các thành viên thuộc đội cổ động đến từ nhiều khoa hò reo không ngớt. Bên cạnh những màn bứt tốc là hình ảnh các nhóm bạn chạy cùng nhau, chờ nhau ở từng chặng. Sau sự kiện, ảnh và clip các bạn tạo dáng trên đường chạy, ở vạch đích lan nhanh trên các kênh mạng xã hội của sinh viên, đạt hàng chục nghìn lượt xem cùng nhiều bình luận tích cực.‏

‎ ‏Sinh viên Bách Khoa Hà Nội cosplay thành nhân vật anime, siêu anh hùng để cổ vũ cho bạn mình trên đường chạy

Một tuần sau, sáng 3/10, 1.000 sinh viên và giảng viên Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng cùng xuất phát ở cự ly 5km. Trước giờ chạy, cả nghìn người tập trung dưới sân trường, hào hứng khởi động tập thể theo nhạc. Ngay từ những phút đầu, không khí đã mang đúng tinh thần ngày hội sinh viên: đông, trẻ và đầy tiếng cười.‏

‏Chặng này có ý nghĩa riêng: Đà Nẵng nằm trong bốn địa phương nhận suất tầm soát năm nay, nên mỗi km thầy trò Bách Khoa chạy có thể trở thành một phần suất khám cho một phụ nữ ngay tại thành phố mình. 5km không chỉ là thử thách thể lực, mà còn kết nối sinh viên với nhau và với một mục tiêu lớn hơn bên ngoài sân trường.‏

‎ ‏Sân trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng bùng cháy với màn khởi động tập thể theo nhạc

PGS.TS. Huỳnh Phương Nam , Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng, phát biểu:‏ ‏"Đây không chỉ là một buổi chạy thành công, mà còn là khởi đầu để sinh viên Bách Khoa duy trì thói quen vận động sau giờ học. Thời gian giới hạn là 1 giờ 15 phút, tương đương khoảng 15 phút mỗi km, nên chỉ cần chạy chậm vừa sức hoặc đi bộ khoảng một giờ là các em đã hoàn thành 5km và đóng góp hơn 100.000 đồng để phụ nữ khó khăn ngay tại Đà Nẵng có thêm cơ hội được tầm soát ung thư".‏

‏Sinh viên của cả hai trường khi hoàn thành được nhận một phần quà lưu niệm: nón thể thao, túi canvas, khăn đa năng hoặc bình nước. Nhiều bạn đội nón, quàng khăn ngay để chụp ảnh cùng bạn bè. Không khí càng sôi động hơn với phần rút thăm may mắn dành cho các vận động viên hoàn thành cự ly. Đây là giải thưởng để ghi nhận những bạn đã kiên trì đến vạch đích dù chưa từng chạy một quãng đường dài như vậy. ‏

Ban tổ chức dành tặng giải thưởng và các phần quà rút thăm may mắn cho vận động viên hoàn thành cự ly

Sang năm thứ hai, "Bước chạy sống khỏe" vẫn giữ sức hút bởi tinh thần quen thuộc: mỗi km rèn luyện, duy trì thói quen tốt cho bản thân cũng góp thêm cơ hội chăm sóc sức khỏe cho một người khác. Sau hai chặng, sinh viên hai trường ‏ ‏đã hoàn thành ‏ ‏8.801km, góp 176.900.100‏ ‏ đồng.‏

‎ ‏Gần 3.000 sinh viên hai trường Bách khoa Hà Nội và Đà Nẵng hào hứng góp km cho "Bước Chạy Sống Khỏe"

Song song với các sự kiện tại trường, giải chạy trực tuyến đang diễn ra trên nền tảng iRace đến hết 24/11. Người tham gia có thể tích lũy km ở bất cứ đâu, theo lịch của mình, với mỗi km hợp lệ tương ứng 2.010 đồng. Chỉ sau một tuần, giải đã có hơn 4.000 người đăng ký và con số này vẫn đang tăng mỗi ngày.‏

‏Theo Bộ Y tế, tính đến năm 2020, chỉ 28,2% phụ nữ 30–49 tuổi từng được sàng lọc ung thư cổ tử cung. Tỷ lệ từng chụp X-quang vú ở thành thị khoảng 32%, ở nông thôn khoảng 18%, và còn thấp hơn ở miền núi hay trong nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số. Các chị không phải không biết cần đi khám. Chỉ là bệnh viện ở xa, đi khám mất một ngày công, lại phải tự trả tiền, chưa kể cảm giác ngại khi khám phụ khoa. Vì vậy, thông điệp năm nay là "Đường về với chị": thay vì để các chị tự vượt quãng đường dài, chương trình đưa hoạt động tầm soát về tận nơi các chị đang sống.‏

‏Từ gần 3.000 sinh viên Bách khoa Hà Nội và Bách khoa Đà Nẵng, đường chạy đang mở rộng đến cộng đồng runner và người dân cả nước. Ở bất cứ đâu, ai cũng có thể xỏ giày và góp km. Mỗi km hoàn thành không chỉ đưa người chạy tới vạch đích của mình, mà còn nối dài thêm một đoạn trên "đường về với chị".‏