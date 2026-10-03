Tiết mục nhận giải “The Viet Vanguard Award - Tiên Phong Đất Việt”: Đưa ca trù lên Top 1 thịnh hành, học hát từ nghệ nhân 60 năm giữ nghề

“Thêu Hoa Dệt Gấm” chính thức được xướng tên ở hạng mục mới do TPBank đồng hành Đêm Công bố và Trao giải Tinh Hà “Say Hi”.

Tối 02/10/2026, tại Đêm Công bố và Trao giải Tinh Hà "Say Hi", ở hạng mục giải thưởng mới "The Viet Vanguard Award - Tiên Phong Đất Việt", giải thưởng dành cho "Thêu Hoa Dệt Gấm", ca khúc do buitruonglinh, HURRYKNG, JSOL và CONGB thực hiện.

Đây là hạng mục lần đầu xuất hiện tại chương trình, do Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Nhà tài trợ Kim cương của Tinh Hà "Say Hi", đồng hành nhằm tôn vinh những nghệ sĩ trẻ tiên phong đưa chất liệu văn hóa Việt vào âm nhạc đương đại.

Khi ca trù, xẩm thành bản hit đại chúng: Học từ nghệ nhân 60 năm giữ nghề, tự tay diễn tấu đàn đáy

Không chỉ là một tiết mục bắt tai, "Thêu Hoa Dệt Gấm" là màn thử nghiệm táo bạo của đội trưởng buitruonglinh. Ca khúc thuộc dòng dân gian đương đại (Ethno-Pop/Folk Pop), kết hợp chất liệu ca trù, xẩm, chèo, quan họ với nền beat Pop/R&B và rap.

Để tiết mục không dừng ở mức "mượn" âm hưởng, nhóm tìm đến nghệ nhân ca trù Mạnh Hùng, người có 60 năm gắn bó với nghề, để học cách hát và xử lý âm hưởng truyền thống trước khi đưa vào ca khúc. Bản thân buitruonglinh cũng trực tiếp tìm hiểu và tập diễn tấu đàn đáy, nhạc cụ gắn liền với ca trù, để mang lên sân khấu.

Màn kết hợp của bộ tứ cũng tạo nên nhiều màu sắc: HURRYKNG gây bất ngờ với lối hát mang âm hưởng ca trù ở phần mở đầu, còn JSOL và CONGB "đốn tim" khán giả bằng những đoạn hát tình tứ, hòa cùng giọng của buitruonglinh. Lời ca dùng lối gieo vần, ví von gợi nhớ ca dao, đan cài hình ảnh thêu thùa, dệt gấm, trầu cau và nhịp thoi đưa trong một câu chuyện tình yêu.

Kết quả, sau hai ngày lên sóng, video "Thêu Hoa Dệt Gấm" vượt 820.000 lượt xem, đứng thứ 2 trên YouTube Music Video Daily Chart rồi vươn lên Top 1 thịnh hành âm nhạc YouTube Việt Nam.

buitruonglinh chia sẻ: "Linh muốn quan họ, ca trù, xẩm hay tiếng đàn đáy không còn là những khái niệm khó tiếp cận. Linh muốn những âm thanh này trở thành một giai điệu các bạn nghe trên đường đi học, đi làm và hát theo đầy tự nhiên trong đời sống hằng ngày của các bạn."

Vũ Trụ "Say Hi" và hành trình làm mới bản sắc Việt

Dấu ấn của "Thêu Hoa Dệt Gấm" không chỉ thuộc về riêng nhóm của đội trưởng buitruonglinh mà còn tiếp nối định hướng phát triển sản phẩm văn hóa nguyên bản của DatVietVAC. Từ "Anh Trai Nước Việt" của đội ERIK tại Anh Trai "Say Hi" 2024, "Khát Vọng Là Người Việt" trong chuỗi concert Anh Trai "Say Hi", đến "Cầm Kỳ Thi Họa", "Hề", "Duyên" tại Em Xinh "Say Hi" 2025, và nay là "Thêu Hoa Dệt Gấm" tại Tinh Hà "Say Hi" 2026, xu hướng đưa văn hóa truyền thống vào âm nhạc hiện đại ngày càng rõ nét.

Trong môi trường sáng tạo mà DatVietVAC xây dựng, các nghệ sĩ trẻ có cơ hội thử sức với chất liệu dân gian, tự viết nên những tác phẩm mới bằng tiếng Việt và đưa nét đẹp văn hóa Việt đến gần hơn với khán giả trong và ngoài nước.

Góc nhìn ấy cũng là lý do TPBank chọn đồng hành cùng một giải thưởng mang đậm dấu ấn bản sắc Việt. Theo đại diện TPBank, tinh thần "Tiên phong" của giải thưởng đồng điệu với định hướng của ngân hàng: không ngừng đổi mới, sáng tạo, đồng thời trân trọng và lan tỏa những giá trị bền vững của dân tộc.

Nhìn lại hành trình ở chương trình, các nghệ sĩ chia sẻ: "Nhận được giải thưởng ý nghĩa này, tụi em đều rất vui và tự hào khi được chương trình, Ban tổ chức và khán giả trao gửi niềm tin. Em xin cảm ơn DatVietVAC đã tạo cơ hội cho thế hệ trẻ tụi em. Tụi em biết mình còn phải học hỏi nhiều về văn hóa, dân gian, dân tộc. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tụi em và các thế hệ nghệ sĩ trẻ sắp tới. Cảm ơn mọi người rất nhiều!"

Ông Bảo Thái – Giám đốc Khối Sáng tạo & Sản xuất Nội dung DatVietVAC Group Holdings chia sẻ khi trao giải: "Thay mặt DatVietVAC, tôi rất vinh dự và tự hào cùng Nhà tài trợ TPBank giới thiệu giải thưởng The Viet Vanguard Award – Tiên Phong Đất Việt, lần đầu tiên xuất hiện tại Tinh Hà 'Say Hi'.

Suốt nhiều năm sản xuất nội dung, đặc biệt là các chương trình âm nhạc, DatVietVAC luôn giữ một tâm niệm: làm âm nhạc cho thế hệ mới nhưng không bao giờ quên cội nguồn. Chúng tôi có nhiệm vụ gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, di sản của Việt Nam. Tôi tin rằng những gì hợp với khẩu vị và văn hóa Việt sẽ mang giá trị vĩnh cửu."

Tinh Hà "Say Hi" phát sóng trên HTV2 - Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.