Nest Art 10 năm: Khi yến sào bước vào lối sống của thế hệ “Nestizen”

Sau 10 năm, Nest Art không chỉ phát triển sản phẩm từ yến sào mà còn mở ra cách tiếp cận mới với thế hệ Gen Z - những người trẻ đề cao trải nghiệm, sự tiện lợi và lối sống hiện đại.thông qua thương hiệu Nestizen.

10 năm và sự thay đổi trong cách nhìn về người dùng yến sào

Chắc có lẽ từ lâu, mặt hàng yến sào thường gắn với những nhu cầu chăm sóc sức khỏe hoặc biếu tặng. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của đời sống và nhu cầu của xã hội, các đối tượng sử dụng yến sào cũng trở nên đa dạng hơn.

Dấu mốc 10 năm thành lập nhãn hàng Nest Art (thuộc CTCP Yến Sào Nha Trang) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là thời điểm thương hiệu đặt ra bài toán chiến lược: Yến sào sẽ đồng hành như thế nào trong lối sống của thế hệ tiếp theo?

Nestizen - Không chỉ là một cái tên, mà là một cách sống

Kết hợp giữa 'Nest' (tổ yến) và 'Citizen' (cư dân), Nestizen là thương hiệu yến sào thế hệ mới từ CTCP Yến Sào Nha Trang - biến yến sào từ món ăn xa xỉ thành giải pháp dinh dưỡng tiện lợi mỗi ngày. Không còn rào cản chưng nấu cầu kỳ, Nestizen đồng hành cùng Gen Z định hình lối sống lành mạnh, tinh gọn và chủ động chăm sóc bản thân trong từng nhịp sống hiện đại.

Tinh thần này vừa được hiện thực hóa tại sự kiện 'Trung Thu Xưa' (Nha Trang), nơi người trẻ được thưởng thức yến sào chế biến trực tiếp, nhanh chóng, biến một sản phẩm truyền thống thành một phần không thể thiếu của nhịp sống hiện đại.

Các sản phẩm được trưng bày tại gian hàng ở sự kiện Trung Thu Xưa

Từ dấu mốc 10 năm đến một thế hệ người dùng mới

Điều Nest Art hướng đến sau 10 năm không đơn thuần là tìm thêm người mua yến, mà là tạo ra một cách kết nối mới giữa yến sào và thế hệ tiêu dùng hiện đại.

Các sản phẩm của CTCP Yến Sào Nha Trang dù là nhãn hàng Nest Art hay nhãn hàng Nestizen đều mang cùng 1 sứ mệnh là mang yến thật đến gần hơn với người tiêu dùng. Bằng chứng là các sản phẩm của 2 thương hiệu đều minh bạch các giá trị dinh dưỡng, hàm lượng yến tươi và chỉ số Acid Sialic trên từng sản phẩm.

Trải nghiệm tại "Trung Thu Xưa" là một trong những bước thể hiện cho hướng đi đó: đưa sản phẩm vào những không gian gần gũi, tạo cơ hội trải nghiệm trực tiếp và đơn giản hóa cách tiếp cận.

Khoảng 10.000 phần quà hấp dẫn đã được trao tận tay các bạn nhỏ tại sự kiện Trung Thu Xưa diễn ra tại Thành phố Nha Trang

Hành trình 10 năm của CTCP Yến Sào Nha Trang chính là bệ phóng để Nest Art và thương hiệu trẻ Nestizen định nghĩa lại cách người hiện đại chăm sóc bản thân: yến sào giờ đây là thói quen lành mạnh, nhanh chóng và dễ dàng tiếp cận hơn bao giờ hết.

Trẻ em được trải nghiệm trò chơi tuổi thơ tại sự kiện

Hãy để nhãn hàng Nest Art và nhãn hàng Nestizen đồng hành cùng bạn kiến tạo một lối sống năng động và tràn đầy năng lượng mỗi ngày. Khám phá ngay các bộ sưu tập sản phẩm mới nhất từ CTCP Yến Sào Nha Trang [tại đây] nhé!

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty Cổ phần Yến Sào Nha Trang

Địa chỉ: 159 Phong Châu, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.