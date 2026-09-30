2 ngày “đi hội” tại The Siren World Opens: Check-in Immersive House, săn vé và đêm concert quy tụ dàn sao

Từ không gian công nghệ tại Immersive House, các booth tương tác đến hàng dài khán giả chờ check-in, The Siren World Opens đã diễn ra trong hai ngày 25-26/9 tại Công viên Sáng Tạo, TP.HCM, trước khi khép lại bằng đêm concert với sự tham gia của Mỹ Tâm, HIEUTHUHAI, WONHO, Da LAB, Ca Nương Kiều Anh, DJ WUKONG và DJ Mie.

‏Hai ngày, nhiều điểm dừng trước khi sân khấu sáng đèn‏

‏The Siren World Opens bắt đầu từ ngày 25/9. Ngay từ ngày đầu tiên, khu vực sự kiện đã có các hoạt động dành cho người tham dự, từ check-in, khám phá Immersive House, tham gia các booth đối tác đến dừng chân tại Starbucks Chill Zone. Đây cũng là thời điểm khán giả có thể tranh thủ trải nghiệm không gian lễ hội trước khi chương trình âm nhạc chính diễn ra vào tối hôm sau. Một trong những khu vực thu hút sự chú ý là Immersive House. Không gian này sử dụng LED, 3D mapping, gương và hiệu ứng ánh sáng để tạo thành chuỗi khu vực trải nghiệm khác nhau. Người tham dự có thể di chuyển qua từng không gian, tương tác với một số nội dung được trình chiếu và lưu lại hình ảnh thay vì chỉ đứng chụp ảnh tại một điểm cố định.‏

‏Khu vực Immersive House thu hút khán giả ngay từ ngày đầu concert

‏Các khu vực trải nghiệm được bố trí theo nhiều chủ đề, từ hiệu ứng thác nước, không gian phản chiếu đến khu vực mô phỏng thế giới đại dương. Cách sắp đặt này khiến việc tham quan Immersive House diễn ra theo một hành trình liên tục, thay vì chỉ tập trung vào một khu vực check-in.‏

‏Bên cạnh đó là các booth của đối tác với nhiều hoạt động tương tác, minigame và quà tặng. SACOMBANK VISA, Grab, Texas Chicken và CellphoneS đồng hành cùng chương trình, triển khai các khu vực và hoạt động dành cho người tham dự trong khuôn viên sự kiện.‏

‏Tại Starbucks Chill Zone, Starbucks Vietnam cũng phục vụ menu đồ uống riêng trong hai ngày diễn ra chương trình, tạo thêm một điểm dừng trước khi khán giả tiếp tục di chuyển giữa các khu vực.‏

‏Starbucks Chill Zone với các món nước theo mùa được phục vụ trở lại dành cho khách hàng trong 2 ngày sự kiện

‏Không phải tất cả người đến sự kiện đều có cùng một lịch trình. Có nhóm dành thời gian khám phá các khu vực trải nghiệm, có nhóm tranh thủ check-in và tham gia hoạt động tại các booth, trong khi một số khán giả chủ yếu đến để chờ đêm concert.‏

‏Dàn line-up nhiều màu sắc cùng xuất hiện trong một đêm‏

‏Sang ngày 26/9, lượng người tập trung tại Công viên Sáng Tạo tăng dần khi thời điểm diễn ra concert đến gần. Thời tiết trong ngày không hoàn toàn thuận lợi, với những thời điểm có mưa, nhưng dòng người vẫn tiếp tục đổ về khu vực sự kiện. Trước giờ diễn, nhiều khán giả xếp hàng để hoàn tất thủ tục, nhận vòng tay và di chuyển vào khu vực concert.‏

‏Không ít người có mặt từ sớm, tranh thủ thời gian trước giờ diễn để tiếp tục tham gia các hoạt động trong khuôn viên. Khi chương trình tiến gần đến giờ bắt đầu, dòng người từ các khu vực trải nghiệm dần tập trung về sân khấu chính.‏

‏Không khí trước giờ diễn cũng được khuấy động bởi các set DJ. Từ khu vực bên ngoài sân khấu đến khu vực concert, âm nhạc xuất hiện xuyên suốt khoảng thời gian chờ đợi, trước khi chương trình chính thức bước vào phần biểu diễn.‏

‏Với những khán giả đã có vé, đây cũng là thời điểm hoàn tất các bước cuối cùng để vào khu vực concert. Trong khi đó, Free Zone tiếp tục mở để những người không có vé có thể theo dõi chương trình từ khu vực bên ngoài.‏

‏Đêm concert quy tụ dàn nghệ sĩ gồm Mỹ Tâm, HIEUTHUHAI, WONHO, Da LAB, Ca Nương Kiều Anh, DJ WUKONG và DJ Mie, cùng Violinist Tân Titan trong phần trình diễn với DJ Mie.‏

‏Sân khấu đêm sự kiện Starbucks Concert Music 2026

Line-up trải dài qua nhiều màu sắc âm nhạc và thế hệ nghệ sĩ. Từ các phần trình diễn thiên về không khí lễ hội của DJ Mie, Violinist Tân Titan và DJ WUKONG, chương trình tiếp tục có sự góp mặt của Da LAB, Ca Nương Kiều Anh, HIEUTHUHAI và Mỹ Tâm với những màu sắc khác nhau của âm nhạc Việt Nam. WONHO là nghệ sĩ quốc tế góp mặt trong chương trình. Nhiều nghệ sỹ với nhiều dòng nhạc cùng xuất hiện trong một đêm khiến không khí sân khấu thay đổi qua từng phần trình diễn, đồng thời mở rộng nhóm khán giả của chương trình.‏

‏Concert đưa khán giả đi qua nhiều trải nghiệm âm nhạc khác nhau

‏Đây cũng là một trong những điểm khiến đêm concert trở thành phần được chờ đợi sau một ngày có nhiều hoạt động diễn ra bên ngoài sân khấu. Với những người đến vì nghệ sĩ, phần biểu diễn là nội dung chính; trong khi với những nhóm đã có mặt từ sớm, concert trở thành điểm cuối của một ngày trải nghiệm kéo dài nhiều giờ.‏

‏Nguyễn Phương Linh, 24 tuổi, sống tại TP.HCM, cho biết cô có mặt từ khá sớm để trải nghiệm các khu vực trước khi vào concert: "Tôi đến từ khá sớm vì muốn đi Immersive House trước, sau đó mới vào concert. Nếu chỉ xem nhạc thì tôi có thể đến sát giờ hơn, nhưng vì có các hoạt động bên ngoài nên nhóm tôi quyết định dành gần như cả ngày ở đây."‏

‏Sau hai ngày, The Siren World Opens khép lại với hai phần trải nghiệm diễn ra nối tiếp: các hoạt động bên ngoài sân khấu được triển khai từ ngày đầu tiên, trong khi đêm 26/9 tập trung vào chương trình âm nhạc. Từ những lượt check-in đầu tiên tại Immersive House, các hoạt động tại booth, những cuộc hẹn ở Chill Zone cho đến hàng dài khán giả chờ vào concert trong ngày thứ hai, mỗi khu vực góp một phần vào bức tranh chung của The Siren World Opens. Khi sân khấu sáng đèn, những trải nghiệm bên ngoài tạm lùi lại để nhường chỗ cho phần được chờ đợi nhất: một đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ và khép lại hành trình hai ngày tại Công viên Sáng Tạo.‏