Chỉ còn Vip và Cat 1: Vé Encore: All The Hits của Michael Learns To Rock đang cạn nhanh

Concert ENCORE: ALL THE HITS của Michael Learns To Rock, diễn ra tại Hà Nội vào ngày 4 tháng 10 năm 2026, vừa thông báo các hạng vé phổ thông đã chính thức bán hết chỉ sau vài tuần mở bán. Hiện chỉ còn lại hai hạng vé cuối cùng: VIP (4.200.000 VNĐ) và CAT 1 (3.000.000 VNĐ).

Đây là lần thứ năm ban nhạc pop-rock huyền thoại đến từ Đan Mạch trở lại biểu diễn tại Việt Nam, sau các đêm diễn vào năm 1997, 2015, 2016 và gần nhất là năm 2024 tại TP. Hồ Chí Minh. Với danh sách ca khúc quy tụ những bản hit đã làm nên tên tuổi quốc tế của ban nhạc - "Take Me To Your Heart", "25 Minutes", "That's Why (You Go Away)", "Sleeping Child", "Paint My Love", "The Actor" - chương trình được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút đông đảo khán giả tại thị trường Hà Nội.

Vé VIP và CAT 1 hiện đang được mở bán tại https://megatix.vn/events/michael-learns-to-rock-encore-all-the-hits. Vé Meet & Greet cũng đang được mở bán, dành riêng cho khách đã sở hữu vé xem concert. Vé Meet & Greet: https://megatix.vn/events/michael-learns-to-rock-encore-all-the-hits-mg.

Thông tin sự kiện

Michael Learns To Rock - Encore: All The Hits Vietnam 2026

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội

Thời gian: Chủ nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2026

Mở cửa: từ 19:00

Giá vé

Vé concert: từ 1.600.000 VNĐ đến 6.000.000 VNĐ. Số lượng vé có hạn - hiện chỉ còn hai hạng vé: VIP (4.200.000 VNĐ) và CAT 1 (3.000.000 VNĐ).

Gói Trải Nghiệm VIP (Meet & Greet add-on): 2.500.000 VNĐ - số lượng có hạn, chỉ dành cho khán giả đã có vé.

Link mua vé

Vé concert: https://megatix.vn/events/michael-learns-to-rock-encore-all-the-hits

Trải Nghiệm VIP / Meet & Greet: https://megatix.vn/events/michael-learns-to-rock-encore-all-the-hits-mg

Giới thiệu

Về Michael Learns To Rock: Thành lập tại Đan Mạch, Michael Learns To Rock là một trong những ban nhạc pop-rock quốc tế thành công nhất tại châu Á, với các bản hit như "Take Me To Your Heart" và "25 Minutes" đã trở thành một phần ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ khán giả.