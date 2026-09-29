Chỉ còn 10 ngày: Đếm ngược đến đêm nhạc "Encore: All The Hits Vietnam 2026" của Michael Learns To Rock tại Hà Nội

Huyền thoại pop-rock Đan Mạch sẽ chính thức lên sân khấu ngày 4 tháng 10 năm 2026. Vé concert và gói nâng cấp VIP Meet & Greet độc quyền vẫn đang được mở bán.

Đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược. Chỉ còn mười ngày nữa, Michael Learns To Rock sẽ mang những ca khúc bất hủ của mình đến sân khấu Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC) tại Hà Nội trong đêm nhạc Encore: All The Hits Vietnam 2026 . Do Midas Promotions tổ chức, đêm nhạc duy nhất này sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2026.

Đây sẽ không phải là một đêm diễn thông thường. Midas Promotions dàn dựng Encore: All The Hits như một sản phẩm quy mô lớn, hội tụ hệ thống âm thanh hiện đại bậc nhất, ánh sáng sống động và thiết kế sân khấu đầy mãn nhãn, xứng tầm với các tour diễn quốc tế của ban nhạc. Mọi yếu tố đều được đầu tư kỹ lưỡng nhằm mang đến một trải nghiệm âm nhạc đẳng cấp thế giới, tương xứng với sân khấu hàng đầu của NCC.

Vé concert hiện đang được mở bán trên Megatix, nền tảng bán vé chính thức của sự kiện. Ban tổ chức khuyến khích khán giả nhanh tay đặt vé khi ngày diễn đang đến gần.

Dành cho những ai muốn có trải nghiệm trọn vẹn hơn, Midas Promotions còn giới thiệu gói Trải Nghiệm VIP (VIP Experience), một gói Meet & Greet độc quyền chỉ dành cho khán giả đã sở hữu vé concert. Với giá 2.500.000 VNĐ và số lượng có hạn, gói Trải Nghiệm VIP bao gồm phần Chào hỏi Nghệ sĩ (Artist Greeting) — cơ hội gặp gỡ và bắt tay trực tiếp với các thành viên của Michael Learns To Rock — tiếp theo là phần Chụp ảnh (Photo Opportunity) để lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ cùng ban nhạc. Buổi Meet & Greet sẽ diễn ra 90 phút trước khi chương trình bắt đầu.

"Chỉ còn mười ngày nữa thôi, và không khí háo hức đang thực sự dâng cao," đại diện Midas Promotions chia sẻ. "Dù bạn đến vì âm nhạc hay muốn gặp gỡ ban nhạc trực tiếp, đây chính là thời điểm để nhanh tay sở hữu tấm vé của mình."

Thông tin sự kiện

Michael Learns To Rock - Encore: All The Hits Vietnam 2026

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội

Thời gian: Chủ nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2026

Mở cửa: từ 19:00

Giá vé

Vé concert: từ 1.600.000 VNĐ đến 6.000.000 VNĐ. Số lượng vé có hạn — hiện chỉ còn hai hạng vé: VIP (4.200.000 VNĐ) và CAT 1 (3.000.000 VNĐ).

Gói Trải Nghiệm VIP (Meet & Greet add-on): 2.500.000 VNĐ — số lượng có hạn, chỉ dành cho khán giả đã có vé.

Link mua vé

Vé concert: https://megatix.vn/events/michael-learns-to-rock-encore-all-the-hits

Trải Nghiệm VIP / Meet & Greet: https://megatix.vn/events/michael-learns-to-rock-encore-all-the-hits-mg

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