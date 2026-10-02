Cùng Revive Thể Thao, giới trẻ Việt đồng lòng tiếp lửa VĐV tại ASIAD 20: “Mang huy chương về nhé Việt Nam ơi!”

ASIAD 20 đang trở thành tâm điểm chú ý, và mạng xã hội Việt Nam cũng nhanh chóng được “nhuộm đỏ” bởi hàng loạt lời chúc, bài đăng và hashtag tiếp lửa đầy tự hào.

‏Qua chiến dịch "Triệu lời đồng hành tiếp sức" của Revive Thể Thao, nguồn năng lượng từ người hâm mộ được gửi đến các VĐV theo cách gần gũi, trẻ trung, đầy cảm hứng.‏

‏ASIAD 20 bước vào những ngày tranh tài sôi động, cũng là lúc mạng xã hội Việt Nam rộn ràng theo từng lịch thi đấu của đoàn thể thao nước nhà. Bên cạnh những cập nhật về thành tích là các bài đăng, bình luận và lời nhắn cổ vũ gửi đến các tuyển thủ đang thi đấu vì màu cờ sắc áo quốc gia.‏

‏"Cố lên Việt Nam!", "Mang huy chương về nha bro", … Những lời nhắn ngắn gọn, có chút dí dỏm, đi cùng sự háo hức và niềm tự hào khi chứng kiến các VĐV Việt Nam bước ra một trong những đấu trường thể thao lớn nhất châu lục. Mạng xã hội dần trở thành một "khán đài" đặc biệt, nơi người hâm mộ cùng tiếp thêm tinh thần cho các tuyển thủ từ xa.‏

‏Mỗi người một cách thể hiện, một lời nhắn gửi, tất cả tạo nên nguồn động viên "khổng lồ" hướng về các tuyển thủ tại ASIAD 20.

‏Không khí ấy tiếp tục được nối dài qua chiến dịch ‏ ‏"Triệu lời đồng hành tiếp sức" ‏ ‏của Revive Thể Thao. Hưởng ứng lời kêu gọi từ Revive Thể Thao, hàng nghìn người hâm mộ đã cùng chia sẻ, bình luận và gửi lời chúc tới Đoàn Thể thao Việt Nam, góp thêm một nguồn động viên hướng về các tuyển thủ.‏

‏Chỉ sau một tuần triển khai, chiến dịch ghi nhận 4,202 lượt tương tác,gần 1,200 lời cổ vũ, gần 1,215 lượt chia sẻ cùng 1,200 lượt hiển thị hashtag #ReviveTheThao. Những con số phần nào cho thấy sức lan tỏa của một tinh thần cháy hết mình cùng thể thao nước nhà. Dù không trực tiếp có mặt trên khán đài, người hâm mộ Việt Nam vẫn luôn có cách để lời cổ vũ của mình đến gần hơn với các VĐV trong những ngày tranh tài. ‏

‏Revive Thể Thao phát động chiến dịch "Triệu lời đồng hành tiếp sức", gửi triệu lời cổ vũ đến các tuyển thủ ĐTQG Việt Nam tại ASIAD 20

‏Với vai trò Nhà tài trợ nước điện giải chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, Revive Thể Thao đồng hành cùng các tuyển thủ xuyên suốt hành trình tập luyện và tranh tài. Sản phẩm với công thức dành riêng cho người chơi thể thao, giúp bổ sung 7 ion, carb và vitamin nhóm B, hỗ trợ bù nước, bù khoáng khi vận động cường độ cao, giúp VĐV duy trì thể trạng để sẵn sàng bước vào từng trận thi đấu.‏

‏Revive Thể Thao với công thức ưu việt bổ sung 7 ion và vitamin nhóm B, giúp cơ thể bù nước, bù khoáng và phục hồi năng lượng

‏Sự ủng hộ ấy tiếp tục được nối dài qua chiến dịch ‏ ‏"Triệu lời đồng hành tiếp sức".‏ ‏ Những lời chúc, bình luận và chia sẻ từ cộng đồng được Revive Thể Thao kết nối, gửi đến các tuyển thủ như một nguồn động viên từ quê nhà trong những ngày tranh tài tại ASIAD.‏

‏Thông qua chiến dịch, những câu chuyện phía sau sân đấu được kể nhiều hơn: những buổi tập kéo dài, quá trình chuẩn bị thể lực hay sự bền bỉ sau mỗi lần kết quả chưa đạt như kỳ vọng. Khi hiểu thêm về hành trình ấy, một lời "cố lên" cũng mang nhiều sẻ chia và ý nghĩa hơn, khoảng cách giữa quê nhà và đấu trường quốc tế dường như cũng được rút ngắn.‏

‏Revive Thể Thao - Nhà tài trợ đồng hành của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20

‏ASIAD 20 đang dần đi đến những ngày thi đấu cuối cùng. Sẽ có những khoảnh khắc bùng nổ, những kết quả đáng tự hào và cả những phần thi chưa trọn vẹn như mong đợi. Nhưng dù bảng thành tích thay đổi ra sao, phía sau các tuyển thủ Việt Nam vẫn luôn là gia đình, đồng đội và hàng triệu người hâm mộ dõi theo.‏

‏Giữa vô số nội dung xuất hiện trên mạng xã hội mỗi ngày, những hashtag, lời nhắn và tiếng hô "Việt Nam cố lên" vẫn cùng hướng về Aichi - Nagoya, tiếp thêm động lực để các VĐV vững vàng trên từng chặng thi đấu, nối dài tình yêu dành cho thể thao Việt Nam trong cộng đồng.‏

‏Sản phẩm của Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Cao ốc Sheraton, số 88 đường Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.‏