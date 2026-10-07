TheNewGym 24/7 299K: tập xong cắt tóc, làm nail miễn phí

Giữa làn sóng phòng gym đóng cửa, một chuỗi phòng tập mời hội viên "nghiệm thu" chính mình.

‏Trong lúc nhiều chuỗi gym lớn thu hẹp hoặc rút khỏi thị trường, The New Gym chọn một hướng đi khác: lắng nghe hội viên nhiều hơn. Đến hết 30/11/2026, chuỗi mở Trạm F5 Diện Mạo Siêu Peak tại các chi nhánh ở TP.HCM. Tại đây, hội viên được cắt tóc hoặc làm nail miễn phí, viết phiếu góp ý về chính phòng tập mình đang tập và có cơ hội trúng iPhone Duo.‏

‏Một năm nhiều biến động của ngành gym‏

‏Năm 2026 là một năm khó của ngành phòng tập. Tại TP.HCM và Hà Nội, nhiều chuỗi gym lớn liên tục đóng cửa cơ sở, có chuỗi rút khỏi thị trường phía Nam, có chuỗi chuyển hẳn sang mô hình kinh doanh khác. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí mặt bằng và áp lực vận hành.‏

‏Nhưng nhu cầu tập luyện của người Việt vẫn tăng. Phòng gym vẫn đông vào giờ cao điểm. Người tập không rời bỏ phòng gym, họ chỉ cân nhắc kỹ hơn trước khi gắn bó lâu dài với một nơi.‏

‏Người tập muốn được lắng nghe từ những chi tiết nhỏ‏

‏Theo The New Gym, điều khiến người tập muốn quay lại mỗi ngày thường không nằm ở những thay đổi lớn. Đó là một chiếc máy được sửa kịp thời, một khung giờ lớp tập hợp với người đi làm, hay một góc thay đồ gọn gàng hơn vào giờ đông.‏

‏Người vận hành không phải lúc nào cũng thấy hết những điều này, nhưng hội viên thì nhận ra ngay. Vì vậy, The New Gym muốn nghe trực tiếp từ hội viên, kể cả những góp ý thẳng thắn nhất. Với chuỗi, mỗi phiếu góp ý là một bản vẽ để chi nhánh đó làm tốt hơn.‏

‏Lần đầu tiên có cắt tóc, làm nail ngay trong khu tập‏

‏Trạm F5 Diện Mạo Siêu Peak là hạng mục mới nhất của chiến dịch "Công trường siêu peak của bạn". Cả phòng tập được dựng như một công trường với biển báo cam trắng, mũ bảo hộ và huy hiệu "Bản thân đang thi công". Mỗi buổi tập là một phần thi công, còn Trạm F5 là nơi nghiệm thu.‏

‏Sau buổi tập, hội viên được cắt tóc hoặc làm nail miễn phí, chụp một tấm Before After tại Mini-booth rồi đi thẳng đến cuộc hẹn tiếp theo. Kết quả tập luyện thường phải vài tháng mới thấy, nhưng diện mạo mới thì có ngay trong ngày.‏

‏Giải thưởng dành cho hội viên tham gia‏

‏Hội viên hoàn thành đủ 3 bước (viết phiếu góp ý, check-in tại Mini-booth, chia sẻ trải nghiệm lên mạng xã hội) sẽ nhận quà từ OATSIDE và được tham gia bốc thăm cuối chương trình:‏

● ‏Giải nhất: 1 điện thoại iPhone Duo‏

● ‏Giải nhì: 1 đồng hồ Apple Watch‏

● ‏Giải ba: 3 gói tập 6 tháng toàn hệ thống‏

‏Người đang tập thử 7 ngày miễn phí cũng có thể tham gia. Thể lệ chi tiết và kết quả được công bố trên các kênh chính thức của The New Gym.‏

‏Về The New Gym‏

‏The New Gym là chuỗi phòng tập vận hành 24/7 với 15 chi nhánh tại TP.HCM, Đà Nẵng, Biên Hòa (Đồng Nai) và Cần Thơ, mức giá từ 299.000 đồng mỗi tháng. Mỗi chi nhánh có đủ khu cardio, tạ máy, tạ tự do, functional, giãn cơ và khu Ladies Only, phù hợp cho cả người mới lẫn người tập lâu năm.‏

‏Toàn bộ trải nghiệm của hội viên được kết nối qua ứng dụng The New Gym, nơi hội viên quản lý gói tập, theo dõi lịch tập và xem video hướng dẫn bài tập. Quyền lợi hội viên gồm hơn 100 lớp tập nhóm miễn phí, hỗ trợ sử dụng máy tập, đo InBody và 7 ngày tập miễn phí cho người mới. Với Trạm F5, 299K giờ không chỉ để tập.‏

‏Thông tin chi tiết tại ‏ ‏thenewgym.vn‏ ‏.‏