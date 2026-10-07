Acer khởi động Road to Predator League 2027 với loạt ưu đãi cho game thủ

Hướng đến Predator League 2027, Acer triển khai chương trình “Ưu đãi Road to Predator League 2027”, mang đến E-Gift Code trị giá 500.000 đồng cho người dùng khi lựa chọn các mẫu laptop gaming thuộc danh sách áp dụng.

Chương trình Road to Predator Leauge 2027

Trong bối cảnh hướng đến mùa giải Predator League 2027, Acer triển khai chương trình "Ưu đãi Road to Predator League 2027" từ 01/10/2026 đến 30/11/2026.

Theo thông tin chương trình, người dùng mua các mẫu laptop gaming nằm trong danh sách áp dụng sẽ nhận E-Gift Code trị giá 500.000 đồng, dưới hình thức thẻ nạp game VNG.

Chương trình được áp dụng trên nhiều dòng laptop gaming Acer, từ Aspire 7, Nitro đến Predator. Cách phân bổ này mang đến lựa chọn tương đối đa dạng cho người dùng đang cân nhắc nâng cấp thiết bị theo nhu cầu và phân khúc.

Từ Aspire 7, Nitro đến Predator

Ở nhóm phổ thông, Gaming Aspire 7 (A715) với các mã:

- A715-59G

- A715-76G

Trong khi đó, hệ sinh thái Nitro có nhiều đại diện tham gia chương trình:

- Nitro Lite (NL16): NL16-71G

- Nitro V (ANV15): ANV15-51

- Nitro ProPanel (ANV15): ANV15-51, ANV15-52

- Nitro ProPanel (ANV16): ANV16-72, ANV16-I51, ANV16-I12

- Nitro ProPanel (ANV16S): ANV16S-71

Sự đa dạng về model giúp người dùng có thêm lựa chọn khi tìm kiếm một mẫu laptop gaming phục vụ nhu cầu chơi game và sử dụng hàng ngày.

Ở phân khúc cao hơn, chương trình có sự góp mặt của nhiều mẫu thuộc dòng Predator:

- Predator Helios Neo 14 AI (PHN14): PHN14-51

- Predator Helios Neo 16 AI (PHN16): PHN16-73, PHN16-I31, PHN16-I71

- Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S): PHN16S-71, PHN16S-I51

- Predator Helios 16 AI (PH16): PH16-73

- Predator Helios 18 AI (PH18): PH18-73, PH18-I71

- Predator Triton Neo 16 AI (PTN16): PTN16-51

- Predator Triton 14 AI (PT14): PT14-52T

Chương trình ưu đãi Road to Predator Leauge 2027

Lựa chọn thiết bị theo nhu cầu gaming

Với danh sách sản phẩm trải dài qua nhiều dòng máy, người dùng có thể cân nhắc dựa trên nhu cầu sử dụng thay vì chỉ tập trung vào tên sản phẩm. Nhóm Aspire 7 phù hợp với người muốn kết hợp gaming cùng các tác vụ hàng ngày, Nitro hướng đến nhu cầu chơi game chuyên biệt hơn, trong khi Predator là lựa chọn dành cho nhóm người dùng quan tâm đến các mẫu máy gaming ở phân khúc cao hơn.

Bên cạnh cấu hình, những yếu tố như kích thước màn hình, thiết kế, khả năng di chuyển và nhu cầu sử dụng ngoài gaming cũng có thể trở thành tiêu chí khi lựa chọn laptop. Đây là những yếu tố giúp người dùng xác định thiết bị phù hợp với cách chơi game và sử dụng máy trong thực tế.