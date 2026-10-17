Robot sàm sỡ thiếu nữ 16 tuổi tại nhà hàng

Cảnh sát Đức thu giữ robot cao 1,2 m sau khi thiết bị bị cáo buộc có hành vi khiếm nhã với thiếu nữ 16 tuổi. Hai thanh niên bị tình nghi liên quan đến vụ việc đang được điều tra.

Theo AP, hôm 14/10, cảnh sát Đức đã thu giữ một robot hình người sau khi thiết bị này bị cáo buộc chạm vào vòng ba của một cô gái 16 tuổi và thực hiện những động tác quấy rối.

Robot này do hai nam thanh niên 16 tuổi và 19 tuổi sở hữu. Hiện cả hai đang bị cảnh sát điều tra vì nghi quay phim, phát trực tiếp vụ việc lên mạng xã hội.

Sự việc xảy ra vào đêm 10/10 tại Cologne, thành phố phía tây nước Đức. Khi đó, cô gái 16 tuổi đang đứng cùng hai người bạn bên ngoài một nhà hàng thức ăn nhanh thì bị một robot hình người tiếp cận từ phía sau.

Robot cao khoảng 1,2 m, có màu đỏ và vàng, mặc áo ba lỗ trắng, quần thể thao đen, đeo kính râm, dây chuyền vàng và ria mép giả.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đến hiện trường và phát hiện robot trong cốp xe ở gần đó. Lực lượng chức năng đã thu giữ thiết bị cùng điện thoại di động của hai người bị tình nghi để phục vụ điều tra.

Robot bị thu giữ để điều tra cáo buộc quấy rối thiếu nữ 16 tuổi - Ảnh: AP

Người phát ngôn cảnh sát Cologne, Christoph Bermel, cho biết cơ quan chức năng chưa từng đối mặt với tình huống tương tự. Ông mô tả đây là một vấn đề mới đối với lực lượng thực thi pháp luật địa phương.

Lời giải thích trên TikTok và những câu hỏi về trách nhiệm pháp lý

Sau khi vụ việc lan truyền, một trong những người liên quan đăng video trên TikTok, cho rằng robot chỉ vô tình va vào một phụ nữ khi cố tránh một người đi đường khác.

Tuy nhiên, theo CBS News, những đoạn video dài hơn được chia sẻ trên mạng dường như cho thấy robot thực hiện các động tác mang hàm ý quấy rối sau khi va chạm với cô gái. Cảnh sát đang phân tích hình ảnh từ camera giám sát và các bản ghi trực tuyến nhằm xác định chính xác diễn biến sự việc.

Một vấn đề quan trọng trong cuộc điều tra là làm rõ robot hoạt động như thế nào vào thời điểm xảy ra vụ việc. Cơ quan chức năng đang xem xét liệu các chuyển động của thiết bị được điều khiển trực tiếp, lập trình từ trước hay robot tự vận hành.

Theo CBS News, cảnh sát điều tra vụ việc theo hướng nghi vấn xúc phạm người khác vì động cơ "đen tối". Khả năng vi phạm các quy định liên quan đến việc công bố hình ảnh trái phép cũng có thể được xem xét.

Về mặt pháp lý, vụ việc đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của người điều khiển hoặc chủ sở hữu khi robot bị cáo buộc thực hiện hành vi xâm phạm người khác. CBS News dẫn nhận định của các chuyên gia pháp lý trên truyền hình Đức RTL rằng việc áp dụng quy định hiện hành về quấy rối tình dục có thể gặp khó khăn, bởi tội danh này theo luật Đức thường đòi hỏi sự tiếp xúc trực tiếp giữa người với người.

Hiện hai nam thanh niên chưa bị truy tố. Cảnh sát vẫn đang thu thập chứng cứ để xác định vai trò của họ và cách robot được vận hành.

Sau vụ việc, cảnh sát Cologne cũng cảnh báo về những bình luận không phù hợp trên mạng xã hội, đồng thời nhấn mạnh rằng việc chia sẻ hoặc chế giễu những sự việc như vậy có thể khiến người bị hại chịu thêm tổn thương.

Vụ việc cho thấy những thách thức pháp lý mới khi robot hình người ngày càng được sử dụng rộng rãi hơn. Khi một thiết bị bị cáo buộc thực hiện hành vi xâm phạm người khác, việc xác định ai chịu trách nhiệm sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra về cách thức vận hành và vai trò của những người liên quan.