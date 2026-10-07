Chuyện gì đây: Công ty Mỹ cho hàng loạt robot hình người tự nhảy vào lò thép nóng chảy, lý do phía sau càng bất ngờ

Thay vì lặng lẽ tháo dỡ và đưa vào kho, Figure đã cho robot của mình “nghỉ hưu” theo một cách vô cùng hoành tráng: Tự nhảy vào lò thép nóng chảy

Figure AI – một công ty robot hình người của Mỹ – vừa thực hiện một màn “khai tử” đặc biệt đối với thế hệ robot Figure 02: huấn luyện chúng tự nhảy vào lò thép nóng chảy để tiêu hủy.

Được thành lập với mục tiêu phát triển robot hình người có thể làm việc trong môi trường thực tế, Figure AI là một trong những startup robot đáng chú ý tại Mỹ những năm gần đây. Công ty tập trung phát triển các mẫu robot có khả năng đảm nhận những công việc mà con người đang thực hiện trong nhà máy, kho vận và đời sống hàng ngày.

Đoạn phim đậm chất điện ảnh của Figure khi cho các robot thế hệ cũ “nghỉ hưu”

Figure 02 là một trong những thế hệ robot quan trọng của hãng. Dòng robot này từng được triển khai thử nghiệm tại nhà máy BMW, tham gia các hoạt động logistics, đồng thời được Figure sử dụng để phát triển và kiểm chứng nhiều khả năng mới của hệ thống AI dành cho robot hình người.

Tuy nhiên, khi thế hệ Figure 03 bắt đầu được mở rộng và công ty tiếp tục phát triển các dòng robot mới hơn, đội Figure 02 dần hoàn thành vai trò của mình.

Vấn đề là Figure không thể đơn giản bán hoặc xử lý những robot cũ như phế liệu thông thường. Bên trong mỗi Figure 02 có nhiều bộ truyền động được thiết kế riêng cùng các công nghệ độc quyền. Công ty không muốn những thành phần này rơi vào tay bên ngoài, trong khi tháo rời từng robot sẽ mất nhiều thời gian của đội ngũ kỹ thuật và có thể ảnh hưởng tới quá trình phát triển thế hệ tiếp theo.

Figure sau đó đưa bài toán này lên mạng xã hội để tìm ý tưởng. Một trong những đề xuất gây chú ý nhất đến từ Arnold Schwarzenegger: nung chảy chúng.

Chi tiết này khiến nhiều người liên tưởng tới Terminator 2: Judgment Day. Trong bộ phim năm 1991, nhân vật T-800 do Arnold Schwarzenegger thủ vai cũng được hạ xuống bể kim loại nóng chảy để toàn bộ công nghệ bên trong cơ thể bị phá hủy. Hơn ba thập kỷ sau, một cảnh tượng tương tự lại xuất hiện ngoài đời thực.

Tuy nhiên, kế hoạch tiêu hủy Figure 02 không hề dễ thực hiện. Theo Figure, nhiều nhà máy luyện kim tại Mỹ và Mexico đã từ chối tiếp nhận robot vì bên trong mỗi Figure 02 vẫn chứa pin lithium-ion, có thể gây rủi ro cho các thiết bị luyện thép trị giá lớn. Cuối cùng, công ty vẫn tìm được một nhà máy tại Imatra, Phần Lan đồng ý thực hiện kế hoạch.

Trước khi đưa robot tới đây, đội ngũ kỹ thuật của Figure phải chuẩn bị rất kỹ. Tại trụ sở ở San Jose, công ty dựng các túi khí lớn để cho robot tập nhảy, đồng thời sử dụng chuyển động của diễn viên đóng thế làm dữ liệu tham chiếu. Một mô hình AI mới sau đó được huấn luyện trong môi trường mô phỏng, với mục tiêu giúp robot có thể tự tính toán chuyển động và thực hiện cú nhảy chính xác vào lò thép nóng chảy tại một địa điểm mà chúng chưa từng đến trước đó.

Khi tới Phần Lan, thử thách vẫn chưa dừng lại. Đội ngũ chỉ có 24 giờ và 6 lần nấu thép để hoàn thành toàn bộ quá trình. Mỗi lần, họ chỉ có một khoảng thời gian ngắn trước khi bề mặt thép nóng chảy bắt đầu thay đổi trạng thái. Nhiệt độ và trường điện từ tại khu vực lò mạnh đến mức một số thiết bị quay phim và điện tử gặp trục trặc. Dù vậy, các robot vẫn thực hiện thành công những cú nhảy theo đúng kế hoạch.

Quá trình huấn luyện robot được Figure tiết lộ

Phần kim loại bị nung chảy sau đó được đúc thành các sản phẩm lưu niệm giới hạn, nhằm lưu giữ dấu ấn của thế hệ robot nay. Trên website của hãng, phiên bản nhỏ có kích thước bằng 1/3 phần đầu robot thật được niêm yết 500 USD, trong khi phiên bản lớn bằng 2/3 kích thước thật có giá 1.900 USD.

Đến nay, phần lớn đội robot Figure 02 đã bị tiêu hủy, chỉ còn một số ít được lưu giữ tại trụ sở công ty. Figure cho biết, với sự tham gia của Arnold Schwarzenegger và ê-kíp quay phim, họ đã thực hiện một kế hoạch mà chính hãng cũng gọi là “khá điên rồ”.

Trong bối cảnh video do AI tạo ra ngày càng phổ biến, Figure đặc biệt nhấn mạnh rằng những hình ảnh được công bố hoàn toàn là thật: các robot thực sự được huấn luyện để tự nhảy, được vận chuyển tới Phần Lan và tự lao vào lò thép nóng chảy.