Phát hiện máy bay không người lái tàng hình liên tục di chuyển ở láng giềng Việt Nam với tốc độ hơn 1.000km/h, chiến hạm 40.000 tấn chờ ngày tiếp nhận

Máy bay không người lái tấn công tàng hình GJ-21 của Trung Quốc được cho là đã xuất hiện trong nhiều chuyến bay thử gần đây.

GJ-21 là biến thể hải quân của UAV tấn công tàng hình GJ-11. Mẫu máy bay lần đầu xuất hiện công khai tại lễ duyệt binh tháng 9 năm ngoái và từ đó hiếm khi được nhìn thấy.

Trong một video đăng trên mạng xã hội Trung Quốc hôm 1/10, GJ-21 được cho là bay qua một khu dịch vụ đường cao tốc tại thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc. Một video khác được đăng tải trước đó vào ngày 19/8 cũng ghi lại UAV có hình dáng tương tự bay qua cùng khu vực nhưng theo hướng khác.

South China Morning Post cho biết đã xác định vị trí địa lý của 2 video và nhận định nhiều khả năng đây là các chuyến bay thử của GJ-21. Tuy nhiên, thời điểm chính xác những chuyến bay diễn ra chưa được xác nhận.

Ngoài ra, một video thứ 3 xuất hiện cùng ngày 1/10 tiếp tục ghi lại GJ-21 từ một góc khác.

Việc UAV này xuất hiện trở lại được chú ý bởi con tàu dự kiến vận hành nó đang tiến gần giai đoạn bàn giao. Type 076 Sichuan, chiến hạm dự kiến mang theo GJ-21, có lượng giãn nước đầy tải hơn 40.000 tấn và được xem là một trong những tàu đổ bộ tấn công tiên tiến nhất của Trung Quốc.

Theo CCTV, tàu đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng và Hải quân Trung Quốc được kỳ vọng tiếp nhận chiến hạm này trước cuối năm.

Điểm đáng chú ý nhất của Sichuan là hệ thống máy phóng điện từ dành cho máy bay cánh cố định. Đây là tàu đổ bộ tấn công duy nhất trên thế giới hiện được biết đến có trang bị máy phóng điện từ, cho phép phóng cả máy bay có người lái lẫn không người lái, bên cạnh trực thăng.

Hồi tháng 7, CCTV từng phát hình ảnh đồ họa mô phỏng cảnh GJ-21 cất cánh từ boong tàu Type 076.

Đầu tháng 10, hình ảnh mới của CCTV cho thấy Sichuan sử dụng hệ thống phóng điện từ để phóng một phương tiện thử nghiệm màu đỏ, cho thấy chương trình kiểm tra hệ thống hàng không trên tàu đang tiến thêm một bước.

Những hình ảnh khác trước đó cũng cho thấy tàu đã được sơn đầy đủ vạch boong và thử nghiệm hệ thống mồi bẫy.

Nếu GJ-21 thực sự được tích hợp thành công, Type 076 sẽ không chỉ đóng vai trò tàu chở trực thăng và phương tiện đổ bộ mà còn có khả năng vận hành UAV tàng hình cánh cố định từ boong tàu.

Thiết kế của GJ-21 được cho là phát triển từ GJ-11, loại UAV có hình dạng cánh bay nhằm giảm diện tích phản xạ radar. Phiên bản hải quân phải đáp ứng thêm hàng loạt yêu cầu khắt khe, từ cất cánh bằng máy phóng điện từ đến vận hành trong môi trường biển có độ ẩm và ăn mòn cao. Theo Toutitao, ước tính tốc độ bay của GJ-21 đạt khoảng Mach 0,9-0,95, tức xấp xỉ 1.100-1.170 km/h tùy độ cao và điều kiện bay.

Việc GJ-21 xuất hiện trong các chuyến bay thử gần đây được xem là dấu hiệu cho thấy quá trình tích hợp giữa UAV và tàu Type 076 đang tiến gần hơn tới giai đoạn vận hành thực tế.

Cũng trong thời gian này, ảnh vệ tinh được một tài khoản nghiên cứu nguồn mở đăng tải cho thấy Sichuan xuất hiện ngoài khơi căn cứ hải quân Thanh Đảo cùng 2 tàu khu trục Type 052 và 3 khinh hạm Type 054.

Ảnh cũng cho thấy tàu sân bay Liaoning neo tại cầu cảng gần đó. Tuy nhiên, chưa có xác nhận rằng những tàu này tham gia một cuộc thử nghiệm chung với Sichuan.

Type 076 được thiết kế để chở phương tiện đổ bộ, binh sĩ, xe bọc thép, trực thăng và máy bay cánh cố định. Việc bổ sung máy phóng điện từ làm thay đổi đáng kể vai trò của tàu so với các lớp tàu đổ bộ truyền thống.

Nếu các thử nghiệm GJ-21 và hệ thống phóng điện từ hoàn tất theo kế hoạch, Sichuan có thể trở thành một trong những chiến hạm đầu tiên trên thế giới được thiết kế ngay từ đầu để vận hành UAV tàng hình cánh cố định với quy mô lớn.

Theo SCMP