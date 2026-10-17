Thái tử Đan Mạch Christian đón tuổi 21 với diện mạo khác lạ trong bộ lễ phục đỏ xanh, đeo loạt huân chương danh giá

Nhân dịp sinh nhật tuổi 21 của Thái tử Christian, Hoàng gia Đan Mạch công bố loạt chân dung chính thức ghi lại hình ảnh người thừa kế ngai vàng trong bộ lễ phục của Vệ binh Hoàng gia.

Thái tử Christian của Đan Mạch vừa bước sang tuổi 21 vào ngày 15/10/2026. Nhân dịp này, Hoàng gia Đan Mạch công bố những bức chân dung chính thức mới của Thái tử, thu hút sự chú ý bởi diện mạo trưởng thành cùng bộ lễ phục quân đội nổi bật. Không chỉ là ảnh kỷ niệm sinh nhật, loạt hình còn ghi dấu một giai đoạn quan trọng trong hành trình chuẩn bị cho vai trò tương lai của người đứng đầu hàng kế vị ngai vàng Đan Mạch.

Lần đầu xuất hiện trong bộ lễ phục đỏ xanh của Vệ binh Hoàng gia

Trong những bức chân dung mới, Thái tử Christian mặc bộ lễ phục màu đỏ và xanh của Vệ binh Hoàng gia Đan Mạch. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện công khai trong bộ lễ phục này, tạo nên hình ảnh khác biệt so với những bức chân dung Hoàng gia thường thấy trước đây.

Bộ quân phục được hoàn thiện bằng các huân chương và phù hiệu danh giá, trong đó có Huân chương Voi, Huân chương Dannebrog và Thập tự Đại Chỉ huy của Huân chương Dannebrog. Đáng chú ý, Thập tự Đại Chỉ huy được Vua Frederik X trao cho con trai nhân dịp sinh nhật tuổi 21.

Theo thông tin từ Hoàng gia Đan Mạch, những bức ảnh được chụp vài tuần trước sinh nhật tại tiền sảnh Cung điện Christian VII ở Amalienborg. Không gian cung điện trang trọng kết hợp với bộ lễ phục tạo nên hình ảnh vừa mang tính nghi thức, vừa nhấn mạnh vị trí của Christian trong Hoàng gia.

Trong số các phần thưởng xuất hiện trên bộ quân phục, Huân chương Voi là một trong những huân chương cao quý nhất của Đan Mạch. Thái tử được trao huân chương này vào sinh nhật tuổi 19. Trong khi đó, Thập tự Đại Chỉ huy của Huân chương Dannebrog đánh dấu một cột mốc mới khi Christian bước vào tuổi trưởng thành và tiếp tục đảm nhiệm những trách nhiệm gắn với vị trí người thừa kế ngai vàng.

Từ chàng trai tuổi teen đến người thừa kế ngai vàng

Christian là con trai cả của Vua Frederik X và Vương hậu Mary, đồng thời là người đứng đầu hàng kế vị ngai vàng Đan Mạch. Anh trở thành Thái tử vào tháng 1/2024, khi bà nội là Nữ hoàng Margrethe II thoái vị sau nhiều thập kỷ trị vì.

Kể từ đó, những dấu mốc trong cuộc sống của Christian ngày càng gắn với quá trình chuẩn bị cho vai trò tương lai. Tuy nhiên, bên cạnh vị trí Hoàng gia, anh cũng đang xây dựng kinh nghiệm thông qua con đường quân ngũ.

Christian gia nhập quân đội năm 2025 và hiện phục vụ với cấp bậc trung úy, đảm nhiệm vai trò chỉ huy trung đội tại doanh trại Vệ binh Hoàng gia ở Høvelte. Theo kế hoạch được Hoàng gia công bố, anh sẽ tiếp tục nhiệm vụ quân sự đến mùa hè năm 2027. Thái tử hiện không nhận lương từ quân đội.

Việc xuất hiện trong bộ lễ phục của Vệ binh Hoàng gia vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài một lựa chọn trang phục cho ảnh sinh nhật. Những chi tiết quân phục phản ánh chặng đường huấn luyện và phục vụ mà Christian đang theo đuổi, trong khi các huân chương nhấn mạnh vị trí của anh trong Hoàng gia Đan Mạch.

Cột mốc tuổi 21 và trách nhiệm trong tương lai

Dù được định hướng cho vai trò quốc vương tương lai từ nhỏ, Christian từng chia sẻ rằng suy nghĩ về việc một ngày kế vị ngai vàng mang lại cho anh cảm giác vừa hào hứng vừa hồi hộp. Điều này cho thấy phía sau hình ảnh trang trọng trong các bức chân dung Hoàng gia vẫn là một người trẻ đang từng bước làm quen với những kỳ vọng đi cùng vị trí của mình.

Khác với những bức ảnh sinh nhật thông thường, loạt chân dung tuổi 21 đặt trọng tâm vào bộ lễ phục, các huân chương và không gian cung điện. Tất cả kết hợp để thể hiện hình ảnh một Thái tử đang trưởng thành, đồng thời tiếp tục tích lũy kinh nghiệm qua những nhiệm vụ cụ thể.

Với Christian, tuổi 21 không chỉ là một cột mốc cá nhân mà còn đánh dấu giai đoạn mới trong hành trình chuẩn bị cho tương lai của Hoàng gia Đan Mạch. Những bức ảnh mới ghi lại thời điểm ấy bằng hình ảnh trang trọng, trong đó bộ lễ phục đỏ xanh của Vệ binh Hoàng gia trở thành điểm nhấn nổi bật nhất.

*Theo TC